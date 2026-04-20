A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

2024. december 1-jén voltak a parlamenti választások Romániában. Csonka lesz a mandátum? • Fotó: Haáz Vince

2024. december 1-jén voltak a parlamenti választások Romániában. Csonka lesz a mandátum?

Fotó: Haáz Vince

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

2026. április 20., 11:132026. április 20., 11:13

Arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfő délután „Az igazság pillanata” elnevezésű rendezvényén eldönti, hogy fenntartja-e vagy sem politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnök iránt, az USR politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében leszögezte: az USR nem adja fel az alig tíz hónappal ezelőtt az ország érdekében megkezdett küzdelmet, „tisztogatást”, és kifejtette: valóban eljött az igazság pillanata, amikor a vezetőknek háttérbe kellene szorítaniuk a pártérdekeket.

Miruță felrótta a szociáldemokratáknak, hogy az utóbbi hónapokban egyetlen valódi megoldást sem javasoltak az általuk előidézett költségvetési válságra. És bár a Bolojan-kabinet minden döntését a PSD beleegyezésével fogadták el a koalícióban, a szociáldemokraták folyamatosan bírálták saját kormányukat a tévécsatornáknak adott interjúkban és a közösségi médiában – mutatott rá.

„Nem lehet nappal kormányon lenni, este pedig a tévében és a közösségi médiában ellenzékben. Az érett politikusok vállalják döntéseiket, (...) és mondják el azt is, mit tettek az elmúlt évtizedekben: miért akadályoztak egész iparágakat a fejlődésben, miért váltak a pozíciók politikai jutalmakká, és nem felelősséggé, miért állt a teljesítmény helyére a pártlojalitás. És mindenekelőtt:

magyarázzák el az általuk előidézett költségvetési katasztrófát”

– írja az Agerpres hírügynökség Miruță bejegyzéséből idézve.

Az USR-s politikus elismeri, hogy a kormány intézkedései elégedetlenséget váltottak ki, de hangsúlyozta, hogy „az újjáépítés nehéz intézkedésekkel valósítható meg”, és bár a „tisztogatás fájdalmas”, a stagnálás még többe kerülne az országnak.

korábban írtuk

Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

„A PSD azt állítja, hogy már nem támogatja Ilie Bolojant. Jogukban áll még a koalíciós megállapodás megsértése is. De itt nemcsak Ilie Bolojanról van szó, hanem a PSD azon küzdelméről, hogy országunkat a pártérdekek fogságában tartsa. Erről szól a harc” – véli Miruță.

A védelmi miniszter szerint a reformok folytatása parlamenti támogatás nélkül „nehezebben fog megvalósulni”, de ez az utóbbi hónapokban sem volt könnyű.

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2026. április 20., hétfő

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap

A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

Megvan, ki válthatja Kövér Lászlót az Országgyűlés élén

A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval

Több fiatal is egy körhinta típusú, magasított berendezésben rekedt vasárnapról hétfőre virradó éjjel egy karánsebesi élményparkban.

2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

2026. április 19., vasárnap

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

