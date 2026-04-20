A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.

Arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfő délután „Az igazság pillanata” elnevezésű rendezvényén eldönti, hogy fenntartja-e vagy sem politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnök iránt, az USR politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében leszögezte: az USR nem adja fel az alig tíz hónappal ezelőtt az ország érdekében megkezdett küzdelmet, „tisztogatást”, és kifejtette: valóban eljött az igazság pillanata, amikor a vezetőknek háttérbe kellene szorítaniuk a pártérdekeket.

Miruță felrótta a szociáldemokratáknak, hogy az utóbbi hónapokban egyetlen valódi megoldást sem javasoltak az általuk előidézett költségvetési válságra. És bár a Bolojan-kabinet minden döntését a PSD beleegyezésével fogadták el a koalícióban, a szociáldemokraták folyamatosan bírálták saját kormányukat a tévécsatornáknak adott interjúkban és a közösségi médiában – mutatott rá.

„Nem lehet nappal kormányon lenni, este pedig a tévében és a közösségi médiában ellenzékben. Az érett politikusok vállalják döntéseiket, (...) és mondják el azt is, mit tettek az elmúlt évtizedekben: miért akadályoztak egész iparágakat a fejlődésben, miért váltak a pozíciók politikai jutalmakká, és nem felelősséggé, miért állt a teljesítmény helyére a pártlojalitás. És mindenekelőtt: