A védelmi miniszter már az előrehozott választásokról beszélt

2024. december 1-jén voltak a parlamenti választások Romániában. Csonka lesz a mandátum?
Fotó: Haáz Vince
Radu Miruță védelmi miniszter szerint a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) felkészült az előrehozott választások eshetőségére is, a reformokról való lemondás feladást jelentene.
2026. április 20., 11:132026. április 20., 11:13
2026. április 20., 11:162026. április 20., 11:16
Arra reagálva, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfő délután „Az igazság pillanata” elnevezésű rendezvényén eldönti, hogy fenntartja-e vagy sem politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnök iránt, az USR politikusa hétfői Facebook-bejegyzésében leszögezte: az USR nem adja fel az alig tíz hónappal ezelőtt az ország érdekében megkezdett küzdelmet, „tisztogatást”, és kifejtette: valóban eljött az igazság pillanata, amikor a vezetőknek háttérbe kellene szorítaniuk a pártérdekeket.
Miruță felrótta a szociáldemokratáknak, hogy az utóbbi hónapokban egyetlen valódi megoldást sem javasoltak az általuk előidézett költségvetési válságra. És bár a Bolojan-kabinet minden döntését a PSD beleegyezésével fogadták el a koalícióban, a szociáldemokraták folyamatosan bírálták saját kormányukat a tévécsatornáknak adott interjúkban és a közösségi médiában – mutatott rá.
„Nem lehet nappal kormányon lenni, este pedig a tévében és a közösségi médiában ellenzékben. Az érett politikusok vállalják döntéseiket, (...) és mondják el azt is, mit tettek az elmúlt évtizedekben: miért akadályoztak egész iparágakat a fejlődésben, miért váltak a pozíciók politikai jutalmakká, és nem felelősséggé, miért állt a teljesítmény helyére a pártlojalitás. És mindenekelőtt:
– írja az Agerpres hírügynökség Miruță bejegyzéséből idézve.
Az USR-s politikus elismeri, hogy a kormány intézkedései elégedetlenséget váltottak ki, de hangsúlyozta, hogy „az újjáépítés nehéz intézkedésekkel valósítható meg”, és bár a „tisztogatás fájdalmas”, a stagnálás még többe kerülne az országnak.
Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.
„A PSD azt állítja, hogy már nem támogatja Ilie Bolojant. Jogukban áll még a koalíciós megállapodás megsértése is. De itt nemcsak Ilie Bolojanról van szó, hanem a PSD azon küzdelméről, hogy országunkat a pártérdekek fogságában tartsa. Erről szól a harc” – véli Miruță.
A védelmi miniszter szerint a reformok folytatása parlamenti támogatás nélkül „nehezebben fog megvalósulni”, de ez az utóbbi hónapokban sem volt könnyű.
Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.
