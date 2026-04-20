Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ki megy és ki marad?

Ki megy és ki marad?

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

Székelyhon

2026. április 20., 09:35

2026. április 20., 09:422026. április 20., 09:42

Bolojan vasárnap este a B1 TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem tud támaszkodni a kormány olyan tagjaira, akik nem értik meg, hogy egy kormány tagjának lenni felelősségvállalást jelent.

Amennyiben a Szociáldemokrata Párt valóban kilép a kormányból, amit ő továbbra sem szeretne, mert

az országnak nincs szüksége egy ilyen válságra,

akkor a szociáldemokrata miniszterek tisztségét első körben a kabinet többi minisztere veszi át ügyvivőként – mutatott rá a kormányfő.

Leszögezte ugyanakkor, hogy az általa vezetett kormány mindaddig folytatja mandátumát, ameddig a parlament bizalmatlansági indítvány révén meg nem buktatja.

„Ez nem a hatalomhoz való ragaszkodás, hanem az országért vállalt felelősség” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség.

Hétfőn dönt a PSD a kilépésről

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy ötezer tagja vesz részt.

A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert – szerintük – nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül.

Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni. „Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon” – fogalmazott.

A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően „egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében „gyorsan tisztázni kell a helyzetet”.

Grindeanu ismét leszögezte, hogy

a PSD nem fog kisebbségi kormányt támogatni vagy a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) többséget alkotni.

„Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, pártja csak akkor hajlandó a jelenlegi felállásban folytatni a kormányzást, ha a PNL más miniszterelnököt nevesít Bolojan helyére.

Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat.

Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől. Ez esetben a miniszterelnöknek néhány napon belül le kell mondania. Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.

Belföld Politika
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. április 20., hétfő

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap

A Román Lottótársaság által szervezett Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg a vasárnapi sorsoláson, amelynek értéke 65 969 447,56 lej, (több mint 12,93 millió euró).

Megvan, ki válthatja Kövér Lászlót az Országgyűlés élén

A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval

Több fiatal is egy körhinta típusú, magasított berendezésben rekedt vasárnapról hétfőre virradó éjjel egy karánsebesi élményparkban.

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

