Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.

Amennyiben a Szociáldemokrata Párt valóban kilép a kormányból, amit ő továbbra sem szeretne, mert

Bolojan vasárnap este a B1 TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem tud támaszkodni a kormány olyan tagjaira, akik nem értik meg, hogy egy kormány tagjának lenni felelősségvállalást jelent.

az országnak nincs szüksége egy ilyen válságra,

akkor a szociáldemokrata miniszterek tisztségét első körben a kabinet többi minisztere veszi át ügyvivőként – mutatott rá a kormányfő.

Leszögezte ugyanakkor, hogy az általa vezetett kormány mindaddig folytatja mandátumát, ameddig a parlament bizalmatlansági indítvány révén meg nem buktatja.

„Ez nem a hatalomhoz való ragaszkodás, hanem az országért vállalt felelősség” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség.

Hétfőn dönt a PSD a kilépésről

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy ötezer tagja vesz részt.

A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert – szerintük – nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül.

Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni. „Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon” – fogalmazott.

A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően „egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében „gyorsan tisztázni kell a helyzetet”.

Grindeanu ismét leszögezte, hogy