Durvul a helyzet: Bolojan takarítást ígér, ha a PSD kilép a kormányból

Ki megy és ki marad?
Ilie Bolojan kormányfő, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke kijelentette, ha a szociáldemokraták kilépnek a kormányból, elrendeli a PSD által kormányzati tisztségekbe javasolt személyek leváltását.
2026. április 20., 09:35
2026. április 20., 09:422026. április 20., 09:42
Bolojan vasárnap este a B1 TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nem tud támaszkodni a kormány olyan tagjaira, akik nem értik meg, hogy egy kormány tagjának lenni felelősségvállalást jelent.
Amennyiben a Szociáldemokrata Párt valóban kilép a kormányból, amit ő továbbra sem szeretne, mert
akkor a szociáldemokrata miniszterek tisztségét első körben a kabinet többi minisztere veszi át ügyvivőként – mutatott rá a kormányfő.
Leszögezte ugyanakkor, hogy az általa vezetett kormány mindaddig folytatja mandátumát, ameddig a parlament bizalmatlansági indítvány révén meg nem buktatja.
„Ez nem a hatalomhoz való ragaszkodás, hanem az országért vállalt felelősség” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség.
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Az igazság pillanata elnevezésű belső konzultáción a megyei szervezetek és a párt Országos Politikai Tanácsának mintegy ötezer tagja vesz részt.
A szociáldemokraták az elmúlt időszak megszorító intézkedéseit róják fel a miniszterelnöknek, és azért is elégedetlenek, mert – szerintük – nincs valós párbeszéd a kormánykoalíción belül.
Sorin Grindeanu pártelnök szombaton Temesváron azt nyilatkozta, hogy az ország kormányozhatatlanná vált, nincs koherencia a kormányzati tevékenységben. Szerinte a koalíció többi tagja sem lehet elégedett a kabinet jelenlegi működésével, és ennek véget kell vetni. „Rossz irányba haladnak a dolgok, és ezt nem Sorin Grindeanu mondja, hanem a polgárok 80 százaléka így véli. Változtatnunk kell az irányon” – fogalmazott.
A politikus azt is elmondta, hogy a hétfői szavazást követően „egy új politikai valóság” veszi kezdetét, és a válság elhúzódásának megelőzése érdekében „gyorsan tisztázni kell a helyzetet”.
Grindeanu ismét leszögezte, hogy
„Számtalanszor elmondtam már, de még egyszer elmondom: a PSD vagy ellenzékbe vonul, vagy egy Európa-barát koalíció tagja lesz. Más variáns nem létezik” – jelentette ki. Azt is hangsúlyozta, pártja csak akkor hajlandó a jelenlegi felállásban folytatni a kormányzást, ha a PNL más miniszterelnököt nevesít Bolojan helyére.
Grindeanu arra számít, hogy a hétfői döntésüket követően Nicușor Dan államfő konzultációra hívja a parlamenti pártokat.
Szociáldemokrata pártforrások szerint a hétfői belső konzultációt követően a PSD megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan kormányfőtől. Ez esetben a miniszterelnöknek néhány napon belül le kell mondania. Ha nem teszi meg, a PSD-s miniszterek mondanak le, amit legfeljebb 45 napos ügyvivő kormányzás követ. Ez idő alatt bizalmatlansági indítványt lehet benyújtani.
Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
