Magyar Péter: várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

• Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

2026. április 20., 13:572026. április 20., 13:57

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy hétfőn először ül össze a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója, amely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben – írja az MTI.

Hozzátette, a frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról, hogy a Tisza képviselőcsoportját Bujdosó Andrea fogja vezetni. Szintén döntenek arról a javaslatról, miszerint az Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen.

Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek”

– fogalmazott Magyar Péter.

Közölte: ismerteti továbbá a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket, majd pedig a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón, amelyet 14.30-kor tartanak, bejelenti hét miniszter nevét, köztük a külügyminiszterét, a pénzügyminiszterét, a gazdasági és energetikai miniszterét, az egészségügyi miniszterét, a honvédelmi miniszterét, az élő környezetért felelős miniszterét, valamint az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterét.

Megjegyezte, hogy a héten folytatni fogja a kormányalakítási tárgyalásokat, és várhatóan újabb kormánytagokat jelent majd be.

