Magyar Péter: várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban

Várhatóan tizenhat minisztérium lesz a Tisza-kormányban – jelentette be az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy hétfőn először ül össze a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója, amely 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport a parlamentben – írja az MTI. Hozzátette, a frakcióülésen hivatalosan is döntenek arról, hogy a Tisza képviselőcsoportját Bujdosó Andrea fogja vezetni. Szintén döntenek arról a javaslatról, miszerint az Országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes legyen.

Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új Országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő színtere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi, szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek”