Megvan, ki válthatja Kövér Lászlót az Országgyűlés élén

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke
A Tisza Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének – közölte Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebook-oldalán.
2026. április 20., 10:072026. április 20., 10:07
2026. április 20., 10:132026. április 20., 10:13
„Forsthoffer Ágnest jelöljük a rendszerváltás utáni Magyar Országgyűlés elnökének” – fogalmazott Magyar Péter pártja alelnökének jelölése kapcsán az MTI szerint.
A Tisza leendő parlamenti frakciója hétfőn ülésezik.
Forsthoffer Ágnes az április 12-i országgyűlési választáson a szavazatok 57,29 százalékát megszerezve nyert mandátumot a Veszprém megyei 2-es számú, balatonfüredi választókerületben. Az Országgyűlés elnöki tisztségét 2010 óta Kövér László töltötte be.
