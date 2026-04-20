Magyar országgyűlési választások: több mint 300 ezer érvényes szavazatot adtak le levélben

Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.

Székelyhon 2026. április 20., 17:052026. április 20., 17:05

A végleges adatok szerint 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza, ebből 337 439 volt érvényes irat, az ebben lévő kis borítékokat pedig a szavazás napjáig elkülönítették. A gyors eredménymegállapítás érdekében a választás estéjén az NVI este 7 órakor megkezdte a kis borítékok bontását és az azokban talált szavazólapok beszkennelését, ez a munka csütörtökön este fejeződött be.

A választópolgárok összesen 335 595 érvényes szavazatot adtak le levélben

– közölte az MTI. Az NVI-nek azonban a szavazólapokat kézzel is meg kellett számlálnia, ezt hétfő délutánra fejezték be. A levélben szavazás eredményéről a jegyzőkönyvet is ők állítják ki. Hirdetés A Nemzeti Választási Bizottságnak

legkésőbb május 4-én meg kell állapítania a parlamenti választás országos listás eredményét