Bankkártya hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

Székelyhon 2026. április 20., 18:11

Hat Maros megyei helyszínen tartottak házkutatást hétfőn a DIICOT munkatársai, miután kiderítették, hogy idén három – 33, 36, illetve 37 éves – személy

olyan tárgyakat vásárolt, amelyekből összeállíthatnak egy bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközt

– közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság. Berendezésüket tesztelték is, hogy tökéletesíthessék azt,

a végső cél pedig az volt, hogy külföldi bankautomatáknál vetik be pénzszerzéshez.

A házkutatások során egyebek mellett elektromos áramköröket, mechanikus fogaskerekeket, bankautomaták alkatrészeinek pontos másolatait, adattároló és adatok továbbítására alkalmas eszközöket foglaltak le. Ezen berendezéseket használva

az elkövetők képesek lettek volna hozzájutni az ATM-ekbe behelyezett bankkártyák mágneses chipjének adataihoz, illetve a PIN-kódokhoz.