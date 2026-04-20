Osztották a bírságokat gyorshajtásért

Több megyére kiterjedő ellenőrzést tartottak április 19-én, vasárnap délután a 15-ös országúton, amelyben Hargita, Maros, Kovászna, Bákó és Neamț megye rendőrei vettek részt.

Hargita megyében a rendőrök fix és mobil ellenőrzőpontokat állítottak fel, és sebességmérő eszközökkel figyelték a forgalmat. Az akció során 68 alkoholszondás vizsgálatot és két drogszűrést végeztek.

A rendőrök 147 bírságot szabtak ki, ezek közül 137-et gyorshajtás miatt.

Emellett többek között a biztonsági öv használatának elmulasztása, hiányzó biztosítás vagy iratok miatt is intézkedtek, valamint hat kerékpárost is megbírságoltak – számolt be a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Kiegészítő intézkedésként 6 jogosítványt vontak be, egy forgalmi engedélyt és egy rendszámtáblát vettek el, illetve egy járművet kivontak a forgalomból.

Maros megyében a rendőrök összesen 281 bírságot szabtak ki mindössze két óra alatt. Szintén főként gyorshajtás, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 22 jogosítványt vontak be, 8 forgalmi engedélyt vettek el, és egy járművet is kivontak a forgalomból – áll a közleményben.