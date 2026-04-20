Grindeanu: ha ekkora többség azt mondja, hogy Bolojan távozzon, nincs helye más értelmezésnek

Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

A politikus a PSD belső szavazása után elmondta, a párt vezetése világos felhatalmazást kapott arra, hogy a következő napokban ennek megfelelően cselekedjen. Hangsúlyozta, hogy jómaga, Claudiu Manda főtitkár, az első alelnökök és a teljes pártvezetés megértette a szavazás üzenetét.

A PSD Románia legfontosabb pártja, a parlament legnagyobb ereje, ezért figyelembe veszi a mai ülésen elhangzottakat és a párttagok által adott felhatalmazást, hogy a románok élete jobb legyen

– idézi Grindeanut az Agerpres.

A PSD hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.