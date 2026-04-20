Saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül az AUR

George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.

Az ellenzéki politikus szerint a jelenlegi kormánykoalíció a szakadék felé viszi az országot, amely drámai helyzetben van, ezért változásra van szükség.

Az AUR elnöke azt is elmondta, hogy a korábbi bejelentésüknek megfelelően bizalmatlansági indítványt készülnek benyújtani, de más hasonló kezdeményezések támogatására is készen állnak – számol be az Agerpres.

Rámutatott arra is, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) Ilie Bolojan miniszterelnök leváltásáról dönt, ismertetnie kellene az ezt követő lépéseit is, mert ha a kormányfő helyét „Bolojannak egy sápadtabb és kevésbé mogorva változata” veszi át, a román népnek nem lesz jobb az élete, és a társadalmi megbékélés sem fog megvalósulni.