Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

A két szakszervezeti elnök még mindig várja a megoldást a kormánytól

A két szakszervezeti elnök még mindig várja a megoldást a kormánytól

Fotó: Haáz Vince

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

Simon Virág

2026. április 20., 19:562026. április 20., 19:56

Nincs előrelépés a marosvásárhelyi vegyipari kombinát eladásával és megmentésével kapcsolatban – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője, valamint Călin Orlando Cociş, a Frăţia szakszervezet megyei elnöke.

Nincs érdemi változás

A két szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapban többször is vészharangot kongattak, utcára vonultak, és arra kérték a politikusokat, járjanak közbe a kombinát megmentése érdekében. „Ez a bizonytalanság, amiben minket tartanak, egyre elviselhetetlenebb.

Vannak olyan családok, ahol a férj és a feleség is itt dolgozik, ők még nagyobb aggodalommal várják a május elsejét, amikor elkezdődik a felmondási időszak, és kézbesíteni fogják a munkaszerződések felbontásáról szóló értesítést”

– mondta Emil Almășan.

A szakszervezeti vezető arra is emlékeztetett, hogy múlt héten a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) meghívására Marosvásárhelyre látogatott az energetikai miniszter, aki a vegyipari kombinátot is felkereste. Bár a tárcavezető elmondta, hogy az ország számára fontos az egyetlen megmaradt vegyipari kombinát, ez nem jelent megoldást, és nem segít a munkásokon – hívta fel a figyelmet Emil Almășan.

A Romgaz az egyetlen megoldás?

Călin Orlando Cociş arról beszélt, hogy már 2021-ben felhívták a döntéshozók figyelmét arra: megoldást kell találni a földgáz árára és folyamatos biztosítására, mert ennek hiánya negatívan hat a műtrágyagyártásra, közvetve pedig a mezőgazdaságra is. Úgy értékelte,

a vegyipari kombinátnak legalább egy évig védett földgázárra van szüksége ahhoz, hogy piacképes áron tudjon minőségi műtrágyát előállítani.

A berendezések leállítása és újraindítása nagyon költséges, ezért folyamatos működésre és folyamatos alapanyag-ellátásra van szükség. Éppen ezért lenne indokolt, hogy a Romgaz – amely jelenleg az egyetlen érdeklődő – vásárolja fel a vegyipari kombinátot, mert így lehetőség nyílna a védett árú földgáz biztosítására. Ha más vásárolná meg az üzemet, a földgázt piaci áron kellene beszereznie, így nem tudna megfelelő áron műtrágyát előállítani.

Újságírói kérdésre válaszolva a szakszervezeti vezetők elmondták, nem tudják, milyen áron kínálja eladásra a svájci tulajdonos a több tíz hektáron fekvő üzemet, és azt sem, hogy mennyiért lenne hajlandó megvásárolni azt az állami tulajdonban lévő Romgaz. Korábban az országos sajtó arról számolt be, hogy

a Romgaz 100 millió lejt kínál a műtrágyagyárért, a tulajdonos azonban 200 millió eurót szeretne kapni érte.

Maros megye gazdasága is megsínylené

Emil Almășan és Călin Orlando Cociş ismét hangsúlyozták: a vegyipari kombinát néhány éve Maros megye kereskedelmi forgalmának 30 százalékát biztosította, jelentősen hozzájárulva a fejlődéshez, valamint a város és a megye bevételeihez.

A kombinátnak 921 alkalmazottja van, a platformon dolgozó beszállító és bedolgozó cégeknek pedig további 1600 munkavállalójuk.

„Bele kell gondolni, hogy ha végleg leáll a gyár, 2500 családot érintene, ami jelentős hatással lesz a város és a megye gazdaságára, még a helyi tömegközlekedésben is jelentős kiesést jelent” – hangzott el.

A két szakszervezeti vezető többször is nyomatékosította, hogy most, május elsejéig kell megoldást találni, mert ha elindul az elbocsátási folyamat, onnan már nincs visszaút:

aki tud, máshol keres munkát, így egy esetleges újraindítás szinte lehetetlenné válik.

Bejelentették azt is, hogy szerdán száz tiltakozóval utaznak Bukarestbe. Ennél többen azért nem mennek, mert csak ennyi résztvevőre kaptak engedélyt, miközben újabb marosvásárhelyi tiltakozásra is készülnek.

A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.

Marosszék Marosvásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Székelyhon

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Székelyhon

Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Székely Sport

A saját kezében a sorsa: mikor biztosíthatja be visszajutását a Sepsi OSK?
Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Krónika

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés elnökének a Tisza Párt
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Székely Sport

Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

2026. április 20., hétfő

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

