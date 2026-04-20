Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

A két szakszervezeti elnök még mindig várja a megoldást a kormánytól
Fotó: Haáz Vince
Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.
Nincs előrelépés a marosvásárhelyi vegyipari kombinát eladásával és megmentésével kapcsolatban – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Emil Almășan, a vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője, valamint Călin Orlando Cociş, a Frăţia szakszervezet megyei elnöke.
A két szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapban többször is vészharangot kongattak, utcára vonultak, és arra kérték a politikusokat, járjanak közbe a kombinát megmentése érdekében. „Ez a bizonytalanság, amiben minket tartanak, egyre elviselhetetlenebb.
– mondta Emil Almășan.
A szakszervezeti vezető arra is emlékeztetett, hogy múlt héten a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) meghívására Marosvásárhelyre látogatott az energetikai miniszter, aki a vegyipari kombinátot is felkereste. Bár a tárcavezető elmondta, hogy az ország számára fontos az egyetlen megmaradt vegyipari kombinát, ez nem jelent megoldást, és nem segít a munkásokon – hívta fel a figyelmet Emil Almășan.
Călin Orlando Cociş arról beszélt, hogy már 2021-ben felhívták a döntéshozók figyelmét arra: megoldást kell találni a földgáz árára és folyamatos biztosítására, mert ennek hiánya negatívan hat a műtrágyagyártásra, közvetve pedig a mezőgazdaságra is. Úgy értékelte,
A berendezések leállítása és újraindítása nagyon költséges, ezért folyamatos működésre és folyamatos alapanyag-ellátásra van szükség. Éppen ezért lenne indokolt, hogy a Romgaz – amely jelenleg az egyetlen érdeklődő – vásárolja fel a vegyipari kombinátot, mert így lehetőség nyílna a védett árú földgáz biztosítására. Ha más vásárolná meg az üzemet, a földgázt piaci áron kellene beszereznie, így nem tudna megfelelő áron műtrágyát előállítani.
Az alkalmazottak és a mezőgazdaság miatt is aggodnak a szakszervezetisek
Fotó: Haáz Vince
Újságírói kérdésre válaszolva a szakszervezeti vezetők elmondták, nem tudják, milyen áron kínálja eladásra a svájci tulajdonos a több tíz hektáron fekvő üzemet, és azt sem, hogy mennyiért lenne hajlandó megvásárolni azt az állami tulajdonban lévő Romgaz. Korábban az országos sajtó arról számolt be, hogy
Emil Almășan és Călin Orlando Cociş ismét hangsúlyozták: a vegyipari kombinát néhány éve Maros megye kereskedelmi forgalmának 30 százalékát biztosította, jelentősen hozzájárulva a fejlődéshez, valamint a város és a megye bevételeihez.
„Bele kell gondolni, hogy ha végleg leáll a gyár, 2500 családot érintene, ami jelentős hatással lesz a város és a megye gazdaságára, még a helyi tömegközlekedésben is jelentős kiesést jelent” – hangzott el.
A két szakszervezeti vezető többször is nyomatékosította, hogy most, május elsejéig kell megoldást találni, mert ha elindul az elbocsátási folyamat, onnan már nincs visszaút:
Bejelentették azt is, hogy szerdán száz tiltakozóval utaznak Bukarestbe. Ennél többen azért nem mennek, mert csak ennyi résztvevőre kaptak engedélyt, miközben újabb marosvásárhelyi tiltakozásra is készülnek.
A marosvásárhelyi műtrágyagyár és vegyipari kombinát több egymással összefüggő ok miatt került az utóbbi években komoly veszélybe. A probléma elsősorban gazdasági és energetikai, de környezeti és tulajdonosi tényezők is szerepet játszanak. Mint ismert, a földgáz ára túl magas a műtrágyagyártáshoz, emiatt a termelés többször leállt.
