Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

A miniszterelnök a PNL Országos Politikai Bürójának ülése után elmondta, hogy a következő időszak kihívásai „hatalmas felelősséget” rónak a kormányra. Az egyik legfontosabb teendőnek az autópályákat, iskolákat, kórházakat érintő beruházásokhoz szükséges helyreállítási források lehívását nevezte. Hirdetés Mint az Agerpres beszámolója szerint magyarázta:

ahhoz, hogy a célkitűzések teljesüljenek az augusztus végi határidőig, a parlamentnek el kell fogadnia további „három-négy” törvénytervezetet az ülésszak végéig.

Ezért javaslatot tesz egy parlamenti moratóriumra, amellyel a pártok politikai színezettől és szemléletmódtól függetlenül kötelezettséget vállalnak a rendelkezésre álló alapok lehívására és ezáltal a beruházások befejezésére – részletezte Bolojan. Azt is elmondta, hogy a politikai büró ülésén megerősítették azt a korábbi döntést, amely szerint

többé nem lépnek koalícióra a politikai válsághelyzetet előidéző Szociáldemokrata Párttal (PSD).

„Itt nem egyik vagy másik pártról van szó, hanem arról, hogy szakítani akarunk ezzel a fajta politizálási móddal, amely nem szolgálja az ország javát” – szögezte le. Bolojan hozzátette, a közpénzek korrekt kezelése, a pazarlás leállítása, az átlátható és tisztességes kormányzás, valamint a kiváltságok és a szinekúrák megszüntetése a PNL számára továbbra sem képezheti alku tárgyát. Ilie Bolojan miniszterelnököt támogató határozatot fogadott el a PNL A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Országos Politikai Bürója és parlamenti frakciói kedden egyhangúlag elfogadtak egy határozatot, amelyben teljes támogatásukról biztosítják az Ilie Bolojan vezette kormány munkájának folytatását és a vállalt reformok végigvitelét. A dokumentum szerint a PNL megerősíti elkötelezettségét a kormányzás folytatása és a romániai polgárok előtt vállalt reformok végrehajtása mellett.

A határozat szerint a PNL úgy véli, hogy felelőtlen lépés és a kormányzati felelősség alóli kibújást jelenti a Szociáldemokrata Párt (PSD) döntése, amellyel politikai válságot idézett elő egy Románia számára kritikus időszakban. A PNL elutasítja a reformok – köztük a deficitcsökkentő intézkedések – feladására irányuló kísérleteket, és hangsúlyozza, hogy

Románia a nehéz gazdasági és nemzetközi helyzetben nem engedheti meg magának az intézmények megbénulását.