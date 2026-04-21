Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
2026. április 21., 16:33
A miniszterelnök a PNL Országos Politikai Bürójának ülése után elmondta, hogy a következő időszak kihívásai „hatalmas felelősséget” rónak a kormányra. Az egyik legfontosabb teendőnek az autópályákat, iskolákat, kórházakat érintő beruházásokhoz szükséges helyreállítási források lehívását nevezte.
Mint az Agerpres beszámolója szerint magyarázta:
Ezért javaslatot tesz egy parlamenti moratóriumra, amellyel a pártok politikai színezettől és szemléletmódtól függetlenül kötelezettséget vállalnak a rendelkezésre álló alapok lehívására és ezáltal a beruházások befejezésére – részletezte Bolojan.
Azt is elmondta, hogy a politikai büró ülésén megerősítették azt a korábbi döntést, amely szerint
„Itt nem egyik vagy másik pártról van szó, hanem arról, hogy szakítani akarunk ezzel a fajta politizálási móddal, amely nem szolgálja az ország javát” – szögezte le.
Bolojan hozzátette, a közpénzek korrekt kezelése, a pazarlás leállítása, az átlátható és tisztességes kormányzás, valamint a kiváltságok és a szinekúrák megszüntetése a PNL számára továbbra sem képezheti alku tárgyát.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Országos Politikai Bürója és parlamenti frakciói kedden egyhangúlag elfogadtak egy határozatot, amelyben teljes támogatásukról biztosítják az Ilie Bolojan vezette kormány munkájának folytatását és a vállalt reformok végigvitelét.
A dokumentum szerint a PNL megerősíti elkötelezettségét a kormányzás folytatása és a romániai polgárok előtt vállalt reformok végrehajtása mellett.
A határozat szerint a PNL úgy véli, hogy felelőtlen lépés és a kormányzati felelősség alóli kibújást jelenti a Szociáldemokrata Párt (PSD) döntése, amellyel politikai válságot idézett elő egy Románia számára kritikus időszakban.
A PNL elutasítja a reformok – köztük a deficitcsökkentő intézkedések – feladására irányuló kísérleteket, és hangsúlyozza, hogy
A határozatban a liberálisok megerősítették azt is, hogy ha a PSD a nyilatkozatok után valóban politikai válságot idéz elő, a PNL nem marad egy koalícióban a szociáldemokratákkal. Ugyanakkor „határozottan” elutasítják a PSD ultimátumát, és úgy vélik: semmi nem indokolja, hogy a miniszterelnök távozzon tisztségéből.
A PNL egyúttal felhatalmazta Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy a kormányzati intézményekben dolgozó liberális tisztségviselőkkel együtt folytassa a reformokat, a pazarlás és a kiváltságok felszámolását és az uniós források lehívásának felgyorsítását.
szóljon hozzá!