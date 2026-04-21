A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

A szent György Napok nyitókoncertjén mindig zsúfolásig megtelik a város legnagyobb előadótermeként is működő Krisztus Király templom

A szent György Napok nyitókoncertjén mindig zsúfolásig megtelik a város legnagyobb előadótermeként is működő Krisztus Király templom

Fotó: Facebook/Szent György Napok

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

Bodor Tünde

2026. április 21., 15:26

2026. április 21., 15:352026. április 21., 15:35

Az idei, immáron 33. Szent György Napok kulturális hetének nyitónapján, április 24-én lesz az év legjelentősebb komolyzenei eseménye, a Csíki Kamarazenekar és a Georgius zenekar előadásában, amelyre – mint az borítékolható volt – nagyon hamar elfogytak a jegyek. A Krisztus Király templom, ahol a koncert lesz, legalább hatszáz embert tud befogadni, de mivel ezen a számon fölül is nagyon sok érdeklődő volt, a szervezők kérésére

a péntek délután 3 órakor kezdődő nyílt főpróbára is árulnak jegyeket 30 lejes áron.

A pénteken este 7-kor kezdődő nyitókoncert műsorán több ismert zenemű is szerepel.

A Moson Big Band április 25-i, a Classical Singers április 27-i operettkoncertjére, az Evilági Classic együttes 15. születésnapi koncertjére (április 29.), a Csíki Játékszín Koldusoperájára (április 30. és május 1.) még lehet jegyet kapni, de már a belépők több mint fele elfogyott, az Össztoszteron koncertre pedig már az utolsókat árulják. Az Agárdi Szilvia javára szóló jótékonysági koncerten, amelyre az unitárius templomban kerül sor, adományalapú belépővel lehet bejutni.

Jegyeket online az eventim.ro oldalon vagy személyesen a városi jegyirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet beszerezni.

Háromszék Magazin Sepsiszentgyörgy
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

2026. április 21., kedd

2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

2026. április 20., hétfő

2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze

Ketten megsérültek és kórházba kerültek, miután baleset történt Sepsiszentgyörgyön pénteken délben.

2026. április 17., péntek

