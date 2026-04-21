A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

A szent György Napok nyitókoncertjén mindig zsúfolásig megtelik a város legnagyobb előadótermeként is működő Krisztus Király templom
Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.
2026. április 21., 15:26
2026. április 21., 15:352026. április 21., 15:35
Az idei, immáron 33. Szent György Napok kulturális hetének nyitónapján, április 24-én lesz az év legjelentősebb komolyzenei eseménye, a Csíki Kamarazenekar és a Georgius zenekar előadásában, amelyre – mint az borítékolható volt – nagyon hamar elfogytak a jegyek. A Krisztus Király templom, ahol a koncert lesz, legalább hatszáz embert tud befogadni, de mivel ezen a számon fölül is nagyon sok érdeklődő volt, a szervezők kérésére
A pénteken este 7-kor kezdődő nyitókoncert műsorán több ismert zenemű is szerepel.
A Moson Big Band április 25-i, a Classical Singers április 27-i operettkoncertjére, az Evilági Classic együttes 15. születésnapi koncertjére (április 29.), a Csíki Játékszín Koldusoperájára (április 30. és május 1.) még lehet jegyet kapni, de már a belépők több mint fele elfogyott, az Össztoszteron koncertre pedig már az utolsókat árulják. Az Agárdi Szilvia javára szóló jótékonysági koncerten, amelyre az unitárius templomban kerül sor, adományalapú belépővel lehet bejutni.
Jegyeket online az eventim.ro oldalon vagy személyesen a városi jegyirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet beszerezni.
