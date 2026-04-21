Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Fotó: Borbély Fanni
Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik Íehónapjához képest – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat keddi közlésére hivatkozva.
2026. április 21., 16:102026. április 21., 16:10
2026. április 21., 16:162026. április 21., 16:16
Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint szinte valamennyi tagállam növekedést jelentett 2026 márciusában 2025-höz képest, a legnagyobb mértékűt Németország (19,8 százalékkal), Románia (19,6), Hollandia (18,8), Lettország (18,5) és Ausztria (17,2). Magyarországon és Szlovéniában az árak 2,7, illetve 5,9 százalékkal csökkentek 2025 márciusához viszonyítva.
Idén márciusában a gázolaj és a benzin ára az EU-ban 19,8, illetve 9,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Idén februárhoz mérten a gázolaj 19,1, a benzin 10,6 százalékkal drágult.
A személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok árának változása 2026 februárjában és márciusában (százalékban kifejezve)
Fotó: Eurostat
Februárhoz viszonyítva márciusban valamennyi tagállamban nőtt mindkét típusú üzemanyag ára. A gázolaj esetében a legnagyobb növekedést Csehországban és Svédországban (egyaránt 27,6 százalék), Észtországban (26,8), Lettországban (25,4), Belgiumban (25,2) és Hollandiában (25,1) jegyezték, míg a legkisebb arányút Szlovéniában (2,9), valamint Szlovákiában és Magyarországon (egyaránt 7 százalék). A többi uniós ország 10 százalékon felüli növekedést jelentett, Romániában ez 15 százalékos volt.
A benzin árának növekedése a gázolajénál kisebb arányú volt: Belgiumban 15,1 százalékkal, Svédországban 15, Ausztriában 14,8, Csehországban 14,6, Észtországban és Litvániában pedig 14,2 százalékkal drágult. A legkisebb növekedéseket Szlovénia (2,4 százalék), Szlovákia (3,8), Magyarország (4,7), valamint Olaszország (4,8) regisztrálta. Románia 11,1 százalékos növekedést jegyzett havi összevetésben.
Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.
Tizenegy kiemelkedő személyiség részesült elismerésben az erdélyi kulturális-közösségi életet gazdagító munkájáért Kolozsváron. A díjazottak között székelyföldi gyökerekkel rendelkező, nagyra becsült művészek, néprajzkutatók, történészek szerepelnek.
Nicușor Dan államfő egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába szerdán a koalíciós pártok vezetőit.
Többnyire sikerült párbeszéddel meggyőzni azokat a kutya- és macskatartókat is, akik nem akarták beoltatni házi kedvenceiket veszettség ellen. Két esetben viszont szankcionálni kellett Hargita megyében.
Irodájában fogadja Magyar Péter leendő miniszterelnök Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét kedden. Az egyeztetésen arról tárgyalnak, hogy a Tisza-kormány milyen módon tudja segíteni az erdélyi és a partiumi magyarságot – jelentette be a Tisza Párt elnöke.
A tanügyminisztérium jóváhagyta kedden a bölcsődei és óvodai beiratkozások ütemtervét a 2026–2027-es tanévre.
Kelemen Hunor szerint az RMDSZ nem lép ki a kormányból, és nem vesz részt a PSD és a PNL közötti konfliktusban. A politikus úgy látja, a legsürgetőbb feladat most az ország gazdasági helyzetének stabilizálása.
