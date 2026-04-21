Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik Íehónapjához képest – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat keddi közlésére hivatkozva.

Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint szinte valamennyi tagállam növekedést jelentett 2026 márciusában 2025-höz képest, a legnagyobb mértékűt Németország (19,8 százalékkal), Románia (19,6), Hollandia (18,8), Lettország (18,5) és Ausztria (17,2). Magyarországon és Szlovéniában az árak 2,7, illetve 5,9 százalékkal csökkentek 2025 márciusához viszonyítva.

Idén márciusában a gázolaj és a benzin ára az EU-ban 19,8, illetve 9,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Idén februárhoz mérten a gázolaj 19,1, a benzin 10,6 százalékkal drágult.