Adok-kapok a marosvásárhelyi városháza és a Maros megyei prefektúra közt a szemétügyben

Bő két hetes szünet után újra takarítanak a köztereken
Fotó: Haáz Vince
Nem támadta meg a Maros Megyei Prefektusi Hivatal a marosvásárhelyi önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát – szögezi le a Maros megyei kormányhivatal, cáfolva a közösségi médiában megjelenteket.
2026. június 09., 19:302026. június 09., 19:30
2026. június 09., 19:312026. június 09., 19:31
Mint beszámoltunk róla, a marosvásárhelyi önkormányzat május 20-án, egy soron kívüli ülésen
Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.
A tanács döntése alapján az eljárás elindult, egy brassói céggel június 4-én szerződést is kötöttek, és június 8-án, hétfőn a szolgáltató elkezdte az utcák takarítását, a kukák ürítését.
Közben a prefektúra május 4-én átiratban kért pontosításokat az elfogadott tanácsi határozat kapcsán, törvényességi aggályokat fogalmazva meg.
Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.
Kedden közleményt adott ki a prefektúra, amelyben a közösségi médiában és különböző online felületeken megjelent állítások kapcsán, amelyek szerint a Maros Megyei Prefektusi Hivatal megtámadta vagy megtámadni készül a bíróságon a köztisztasági közszolgáltatás működtetésének delegálásáról szóló, 2026. május 20-i 122. számú helyi tanácsi határozatot.
Mint írják, a prefektusi intézmény mindössze értesítést küldött Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának, amelyben
A következő időszakban Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala megküldi a kért válaszokat és pontosításokat. Ezek elemzését követően a prefektusi intézmény megvizsgálja, hogy a felmerült kérdések megfelelően tisztázódtak-e, és
Leszögezik: jelenleg a 2026. május 20-i 122. számú helyi tanácsi határozattal kapcsolatban nem indult bírósági eljárás, és a prefektusi intézmény nem nyújtott be keresetet annak megtámadása érdekében.
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