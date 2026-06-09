Adok-kapok a marosvásárhelyi városháza és a Maros megyei prefektúra közt a szemétügyben

Nem támadta meg a Maros Megyei Prefektusi Hivatal a marosvásárhelyi önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát – szögezi le a Maros megyei kormányhivatal, cáfolva a közösségi médiában megjelenteket.

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Mint beszámoltunk róla, a marosvásárhelyi önkormányzat május 20-án, egy soron kívüli ülésen

elfogadta azt a határozatot, amelynek értelmében a városvezetés direkt egyeztetésen választhatja ki az ideiglenes hulladékgazdálkodási vállalatot.

korábban írtuk Soós Zoltán: hétfőtől újrakezdik a város takarítását, hacsak a prefektúra nem akadályozza meg Elkezdődhet hétfőn délben a közterek takarítása Marosvásárhelyen, miután a városvezetés nyolc ajánlat közül kiválasztotta az egyik céget, és június 4-én szerződést kötött vele. A polgármester szerint a szolgáltatás megkezdése a prefektusi hivatalon múlik.

A tanács döntése alapján az eljárás elindult, egy brassói céggel június 4-én szerződést is kötöttek, és június 8-án, hétfőn a szolgáltató elkezdte az utcák takarítását, a kukák ürítését.

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Közben a prefektúra május 4-én átiratban kért pontosításokat az elfogadott tanácsi határozat kapcsán, törvényességi aggályokat fogalmazva meg.

korábban írtuk A prefektúra szerint nem mindenben tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat a szemét-ügyben Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.

Kedden közleményt adott ki a prefektúra, amelyben a közösségi médiában és különböző online felületeken megjelent állítások kapcsán, amelyek szerint a Maros Megyei Prefektusi Hivatal megtámadta vagy megtámadni készül a bíróságon a köztisztasági közszolgáltatás működtetésének delegálásáról szóló, 2026. május 20-i 122. számú helyi tanácsi határozatot.

Mint írják, a prefektusi intézmény mindössze értesítést küldött Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának, amelyben