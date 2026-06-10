Anyanyelvvel folytatódik az érettségi szerdán

Szerdán folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével.

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Szerdán az anyanyelvi szóbeli vizsgával párhuzamosan zajlik még a román szóbeli is. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint ugyanis a román szóbelit június 8-10. között szervezik, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok ismereteit mérik fel anyanyelvből, június 11-én és 12-én pedig az idegennyelv-ismeretet.

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A digitális kompetenciák felmérése június 15. és 17. között zajlik.