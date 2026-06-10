Anyanyelvvel folytatódik az érettségi szerdán

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Fotó: Haáz Vince
Szerdán folytatódik az érettségi vizsga szóbeli szakasza a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével.
2026. június 10., 09:542026. június 10., 09:54
2026. június 10., 09:552026. június 10., 09:55
Szerdán az anyanyelvi szóbeli vizsgával párhuzamosan zajlik még a román szóbeli is. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint ugyanis a román szóbelit június 8-10. között szervezik, június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok ismereteit mérik fel anyanyelvből, június 11-én és 12-én pedig az idegennyelv-ismeretet.
A digitális kompetenciák felmérése június 15. és 17. között zajlik.
Június 30-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből.
ugyanazon a napon 14:00 és 18:00 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.
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