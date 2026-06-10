Ha baj van, ne féljünk hívni a 112-es segélyhívó számot

Fotó: Borbély Fanni
Akár ezer lejes, vagy még nagyobb összegű bírságot is kiszabhatnak a 112-es egységes segélyhívó szám indokolatlan hivásáért, a hatóságok azonban nem büntetnek, ha a hívó jóhiszeműen fordul segítségért.
A közösségi médiában az utóbbi időszakban több olyan bejegyzést is lehetett olvasni, amelyben csíkszeredaiak arról panaszkodtak, hogy adott esetben, például lopás, vagy csendzavarás esetén
A témában a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól kértünk tájékoztatást, amely egyértelművé tette: a jóhiszemű bejelentések miatt senkit sem szankcionálnak.
Răducanu Mariana Ramona szóvivő válaszában hangsúlyozta, hogy
nem pedig azokat a jóhiszemű bejelentéseket, amikor az állampolgár úgy véli, hogy valós helyzet áll fenn, amely rendőri, mentőszolgálati vagy más sürgősségi beavatkozást igényel.
Fotó: Borbély Fanni
Három olyan élethelyzetről érdeklődtünk, amelyekkel bárki találkozhat, és megkérdeztük, ezekben az esetekben indokolt lehet-e az egységes segélyhívó használata. Az első ilyen eset, ha például ellopják valakinek a pénztárcáját.
Minél hamarabb jelzi, annál nagyobb az elkövető azonosításának és a kár megtérülésének az esélye. A bejelentés indokolásához nem szükséges, hogy a sértett azonnal videófelvételekkel vagy más tárgyi bizonyítékokkal igazolja a lopást. A sértett vallomása, a helyszín megjelölése, az elkövető leírása vagy a történtek körülményeinek ismertetése elegendő alapot jelent ahhoz, hogy a rendőrség intézkedjen és vizsgálatot indítson” – magyarázta a szóvivő.
A második példa, amelyre rákérdeztünk, mi van akkor, ha egy utcai agressziónak, bántalmazásnak vagyunk tanúi, de nincsenek térfigyelő kamerák, hogy ennek tényét bizonyíthassuk.
Az állampolgár feladata az esetleges jogsértés jelzése, míg a tényállás ellenőrzése és tisztázása a rendőrség kötelessége” – tisztázta Răducanu Mariana Ramona.
Fotó: Borbély Fanni
A lakosság a rendőrség segítségét a köznyugalom megzavarása esetén is kérheti. Ez volt a harmadik eset, amelyről felvilágosítást kértünk. „Például
– mondta a szóvivő. Hozzátette, a társadalmi együttélési szabályokról szóló 61/1991-es számú törvény alapján a lakók nyugalmának megzavarása 22 és 8 óra között szabálysértésnek minősül, és 500–1500 lej közötti pénzbírsággal büntethető.
„Ha a rendőri egység kiérkezése előtt a zaj megszűnik, a bejelentő nem kockáztatja automatikusan a megbírságolást. A rendőrök minden esetben megvizsgálják a körülményeket, és megállapítják, hogy a bejelentés jóhiszemű volt-e” – magyarázta. Kiemelte, hogy
„A 112-es segélyhívó szerepe, hogy lehetővé tegye a hatóságok gyors beavatkozását sürgős vagy sürgőssé válható helyzetekben.
– húzta alá.
Fotó: Borbély Fanni
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sürgősségi diszpécserszolgálatához 2026 első négy hónapjában közel 2900 hívás érkezett. A segélyhívóra érkező bejelentések több mint harmada – 34 százaléka – veszekedésekhez, közrendháborításhoz vagy testi bántalmazásokhoz kapcsolódott. Az esetek 14 százalékában eszméletlen személyek miatt kértek segítséget, míg a hívások 8-8 százaléka lopásokkal, rablásokkal, rongálásokkal, illetve közúti balesetekkel volt összefüggésben. Az elektronikus megfigyelési rendszer által generált riasztások a bejelentések 15 százalékát tették ki.
Az esetek háromnegyedében tíz percen belül megérkeztek a helyszínre.
A rendőrség ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a segélyhívóval való visszaélés komoly következményekkel járhat. A 34/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében
Ha a szabálysértést egy éven belül ismét elkövetik, a büntetés 2000–4000 lej közötti bírság vagy 200–400 óra közérdekű munkavégzés lehet. Visszaélésszerű hívásnak minősül, ha valaki rosszhiszeműen hívja a 112-t anélkül, hogy valós sürgősségi helyzet állna fenn, illetve akkor is, ha a hívást az operátorok sértegetésére használja.
Fotó: Borbély Fanni
Ismételt elkövetés esetén a bírság összege 4000–8000 lejre nőhet, illetve 400–800 óra közérdekű munkavégzés szabható ki. Hamis riasztásnak számít tehát, ha valaki szándékosan olyan bejelentést tesz a 112-es számon, amely indokolatlanul mozgósítja a beavatkozó szerveket.
A rendőrség hangsúlyozza: a hamis bejelentések feleslegesen kötik le a sürgősségi erőforrásokat, amelyekre ugyanabban az időben valós életveszélyes helyzeteknél lehet szükség.
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