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Ha baj van, ne féljünk hívni a 112-es segélyhívó számot

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Akár ezer lejes, vagy még nagyobb összegű bírságot is kiszabhatnak a 112-es egységes segélyhívó szám indokolatlan hivásáért, a hatóságok azonban nem büntetnek, ha a hívó jóhiszeműen fordul segítségért.

Barabás Hajnal

2026. június 10., 07:592026. június 10., 07:59

A közösségi médiában az utóbbi időszakban több olyan bejegyzést is lehetett olvasni, amelyben csíkszeredaiak arról panaszkodtak, hogy adott esetben, például lopás, vagy csendzavarás esetén

nem mernék hívni a 112-es segélyhívót, mert attól tartanak, hogy végül őket bírságolják meg.

A témában a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól kértünk tájékoztatást, amely egyértelművé tette: a jóhiszemű bejelentések miatt senkit sem szankcionálnak.

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Răducanu Mariana Ramona szóvivő válaszában hangsúlyozta, hogy

a törvény a hamis vagy visszaélésszerű hívásokat bünteti,

nem pedig azokat a jóhiszemű bejelentéseket, amikor az állampolgár úgy véli, hogy valós helyzet áll fenn, amely rendőri, mentőszolgálati vagy más sürgősségi beavatkozást igényel.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Három olyan élethelyzetről érdeklődtünk, amelyekkel bárki találkozhat, és megkérdeztük, ezekben az esetekben indokolt lehet-e az egységes segélyhívó használata. Az első ilyen eset, ha például ellopják valakinek a pénztárcáját.

Idézet
Amennyiben valakinek az utcán ellopják bármilyen értékét, azt javasoljuk, hogy az érintett a lehető leghamarabb értesítse a rendőrséget a 112-es számon, a legközelebbi rendőrnél vagy rendőrőrsön.

Minél hamarabb jelzi, annál nagyobb az elkövető azonosításának és a kár megtérülésének az esélye. A bejelentés indokolásához nem szükséges, hogy a sértett azonnal videófelvételekkel vagy más tárgyi bizonyítékokkal igazolja a lopást. A sértett vallomása, a helyszín megjelölése, az elkövető leírása vagy a történtek körülményeinek ismertetése elegendő alapot jelent ahhoz, hogy a rendőrség intézkedjen és vizsgálatot indítson” – magyarázta a szóvivő.

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A második példa, amelyre rákérdeztünk, mi van akkor, ha egy utcai agressziónak, bántalmazásnak vagyunk tanúi, de nincsenek térfigyelő kamerák, hogy ennek tényét bizonyíthassuk.

Idézet
Ha valaki nyilvános helyen vagy akár magánterületen elkövetett bántalmazásnak a tanúja, a 112-es szám hívása akkor is indokolt és ajánlott, ha nincsenek biztonsági kamerák a helyszínen.

Az állampolgár feladata az esetleges jogsértés jelzése, míg a tényállás ellenőrzése és tisztázása a rendőrség kötelessége” – tisztázta Răducanu Mariana Ramona.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A lakosság a rendőrség segítségét a köznyugalom megzavarása esetén is kérheti. Ez volt a harmadik eset, amelyről felvilágosítást kértünk. „Például

Idézet
ha egy szomszéd éjszaka hangos zenét hallgat, és felszólítás ellenére sem csökkenti a hangerőt, a 112-es szám hívható, vagy közvetlenül értesíthető az illetékes rendőri egység

– mondta a szóvivő. Hozzátette, a társadalmi együttélési szabályokról szóló 61/1991-es számú törvény alapján a lakók nyugalmának megzavarása 22 és 8 óra között szabálysértésnek minősül, és 500–1500 lej közötti pénzbírsággal büntethető.

„Ha a rendőri egység kiérkezése előtt a zaj megszűnik, a bejelentő nem kockáztatja automatikusan a megbírságolást. A rendőrök minden esetben megvizsgálják a körülményeket, és megállapítják, hogy a bejelentés jóhiszemű volt-e” – magyarázta. Kiemelte, hogy

szankciókat csak akkor alkalmaznak, ha a hívás ismétlődően és indokolatlanul történik, illetve ha kiderül, hogy a bejelentett helyzetet a hívó fél kitalálta.

„A 112-es segélyhívó szerepe, hogy lehetővé tegye a hatóságok gyors beavatkozását sürgős vagy sürgőssé válható helyzetekben.

Idézet
Az állampolgároknak nem kell attól tartaniuk, hogy megbüntetik őket, ha jóhiszeműen járnak el, és valós vagy annak tűnő helyzetekben kérik az állami intézmények segítségét

– húzta alá.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Közel 2900 hívás négy hónap alatt

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sürgősségi diszpécserszolgálatához 2026 első négy hónapjában közel 2900 hívás érkezett. A segélyhívóra érkező bejelentések több mint harmada – 34 százaléka – veszekedésekhez, közrendháborításhoz vagy testi bántalmazásokhoz kapcsolódott. Az esetek 14 százalékában eszméletlen személyek miatt kértek segítséget, míg a hívások 8-8 százaléka lopásokkal, rablásokkal, rongálásokkal, illetve közúti balesetekkel volt összefüggésben. Az elektronikus megfigyelési rendszer által generált riasztások a bejelentések 15 százalékát tették ki.

A közel 2900 hívásból mintegy 1670 esetben kellett helyszínre vonulniuk a rendőröknek.

Az esetek háromnegyedében tíz percen belül megérkeztek a helyszínre.

174 ezer lejnyi bírság hamis riasztások miatt

A rendőrség ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a segélyhívóval való visszaélés komoly következményekkel járhat. A 34/2008-as sürgősségi kormányrendelet értelmében

a 112-es segélyhívó szám visszaélésszerű használata 1000 és 2000 lej közötti pénzbírsággal vagy 100–200 óra közérdekű munkavégzési kötelezettséggel büntethető.

Ha a szabálysértést egy éven belül ismét elkövetik, a büntetés 2000–4000 lej közötti bírság vagy 200–400 óra közérdekű munkavégzés lehet. Visszaélésszerű hívásnak minősül, ha valaki rosszhiszeműen hívja a 112-t anélkül, hogy valós sürgősségi helyzet állna fenn, illetve akkor is, ha a hívást az operátorok sértegetésére használja.

Amennyiben a sürgősségi szolgálatok szándékos, hamis riasztás miatt kiszállnak a bejelentett helyszínre, az 2000–4000 lej közötti bírsággal vagy 200–400 óra közérdekű munkavégzéssel büntethető.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ismételt elkövetés esetén a bírság összege 4000–8000 lejre nőhet, illetve 400–800 óra közérdekű munkavégzés szabható ki. Hamis riasztásnak számít tehát, ha valaki szándékosan olyan bejelentést tesz a 112-es számon, amely indokolatlanul mozgósítja a beavatkozó szerveket.

A vizsgált időszakban összesen 141 szabálysértési bírságot szabtak ki visszaélésszerű segélyhívás vagy hamis riasztás miatt, összesen 174 ezer lej értékben.

A rendőrség hangsúlyozza: a hamis bejelentések feleslegesen kötik le a sürgősségi erőforrásokat, amelyekre ugyanabban az időben valós életveszélyes helyzeteknél lehet szükség.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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