Nem a gyermekeinkkel kell kezdeni az eszközhasználati szokások megváltoztatását, hanem magunkkal

Balatoni Mónika: a gyerek már csecsemőkorától figyeli, ahogy szülője a telefon képernyőjéhez fordul ugyanolyan érzelmi intenzitással, mint hozzá
Fotó: Haáz Vince
Az okostelefon nemcsak a gyerekek, hanem a szülők életét is gyökeresen átírta. Balatoni Mónika digitáliskultúra-kutató Marosvásárhelyen az MCC rendezvényén járta körül a digitális kihívásokat, amelyekkel egy szülő szembesül ma – mintha vakon repülne.
Steve Jobs már 2006-ban megjósolta: az okostelefon státuszszimbólum lesz, és gondolkodni fog az ember helyett. Ma ezt meg is éljük, hiszen zsebünkben hordunk egy eszközt, amely arra van optimalizálva, hogy soha ne legyünk egyedül a gondolatainkkal, soha ne unatkozzunk – és szinte észrevétlenül alakítja át szokásainkat, figyelmünket, türelmünket.
Balatoni Mónika digitáliskultúra-kutató, egyetemi adjunktus az ötvenedik alkalommal tartott szülőknek előadást hétfőn, és nemcsak kutatóként, de szülői tapasztalattal a háta mögött beszélt arról a marosvásárhelyi MCC-központ Szülők Akadémiája rendezvényén, hogy az okostelefon 2007-es megjelenése óta milyen új kihívásokkal szembesülünk.
A korábbi technológiai újítások kényelmesebbé tették az életünket, de nem hatoltak be a legbelsőbb, legintimebb tereinkbe, a digitális eszközök azonban igen. Luciano Floridi olasz filozófus nyomán fogalmazta meg az előadó:
„Az esetek 95 százalékában a technológiai fejlődés nem a kényelmünket szolgálja, hanem bejött a hálószobába, a legintimebb zónáinkba, például amikor magunkban lehetnénk a gondolatainkkal, a másikkal. Ma a fiatalok világában nincs olyan, hogy ketten vannak, még intim pillanatban sem” – hangsúlyozza Balatoni Mónika.
Fotó: Haáz Vince
Hozzáteszi, nem a gyerekeinkkel kell kezdeni az eszközhasználati szokások megváltoztatását, hanem magunkkal, mert
Gyors világba keveredtünk bele, ahol mások a referenciapontjaink, más a valóságunk, hiszen mindenki a saját buborékában el, saját videóit, sorozatait nézi.
A gyermek már csecsemőkorától figyeli, ahogy szülője a telefon képernyőjéhez fordul ugyanolyan érzelmi intenzitással, mint hozzá, és nem tudja, hogy ez mobiltelefon, amely néha munkához kell, hanem csak azt érzi, hogy anyukában ugyanolyan oxitocin-termelés – hormon, amely a kötődésért felel – zajlik ilyenkor, mint amikor gyereke szemébe néz. Az is bizonyított tény:
A digitális jelenlét tehát nem helyettesíti az igazi kapcsolatot – hívta fel rá a figyelmet a szakember, aki Jonathan Haidt szociálpszichológus által meghatározott jellegzetes mintákról is beszélt: az egyik a túlféltés – épp azért vesszük meg a gyereknek az első telefont, hogy baj esetén elérhessük – onnan kezdve pedig elérhetővé is válik mindenki számára, aki neki fontos.
Fotó: Haáz Vince
A másik jellegzetesség a platformok szándékos függőséget kialakító működése, amely dopamintermeléssel jutalmazza a folyamatos görgetést. Mindkét út ugyanoda vezet: a gyerek állandó készenléti állapotba kerül, és elveszíti a képességet arra, hogy segítséget kérjen idegenektől, megbízzon a körülötte lévő világban.
A közös élmények eltűnőben vannak, hiszen ahol korábban egy egész társadalom ugyanazt a sorozatot nézte és ugyanarról beszélt, mint például a Dallas című sorozat, ma mindenki a saját, algoritmus által személyre szabott tartalmait fogyasztja. A tömegkommunikáció kétirányúvá vált: azonnali érzelmi reakciók, kommentek – és senki sem látja pontosan, hogy gyermekét épp milyen tartalmak, milyen influenszerek, milyen ideológiák felé tereli az algoritmus.
Balatoni Mónika rávilágított, a vizuális ingerek hatvanezerszer gyorsabban hatnak ránk, mint a szövegek – ezt a social media teljes rendszere kihasználja, elsősorban érzelmi alapon befolyásolva a felhasználót. Hangsúlyozza,
„Ha megtanítjuk a közlekedés veszélyeire, akkor a digitális világ veszélyeire is meg kell tanítani, hiszen nulla éves kortól jelen vannak. Ezt viszont azért nehéz megtanítani, mert nincs rá családi minta” – hívta fel rá a figyelmet az előadó.
Fotó: Haáz Vince
A kid-influenszerség jelenségére is kitért: kutatások szerint az influenszer-gyerekek túlnyomó többsége valójában nem akarja ezt – mégis terjed, mert a gyerekek utánozzák, amit a médiában látnak, a szülők többsége pedig azt hiszi, gyermekük örömmel csinálja.
A szakember arról is beszélt, hogy az emberi agyban alapprogramként fut, hogy félünk a törzsből való kizárástól, nem akarunk a közösség perifériájára kerülni, ezzel magyarázható az is, amikor a hatéves iPhone-t kér szüleitől, mert a csoporttársainak is az van.
Fontos tudni, hogy a világ az analóg térben kezdődik, a digitálisban folytatódik, de az analógba tér vissza, ezért fontos kialakítani számukra az arányokat a két világ között, tanítsuk meg gyerekeinknek a digitális fogalmakat, viszonyrendszereket.
Fotó: Haáz Vince
Digitális kompetenciájukat fejleszteni kell, mert másként nem lesz versenyképes, de az nem digitális kompetencia, hogy Minecraft-városokat épít, de közben nincs elsődleges tapasztalata arról, hogy hogyan építsen fakockából tornyot – fejtette ki a digitáliskultúra-kutató.
Balatoni Mónika tehát azt javasolja, ne a wifit kapcsoljuk le a gyerek elől, hanem mi kapcsolódjunk rá a gyerekre.
Étkezzünk közösen – ez az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb kapcsolatteremtő alkalom.
Kísérjük végig a gyereket a digitális úton – kérjük meg, tanítsa meg nekünk a játékát, mutassa meg, mit néz.
Mutassunk példát – látnia kell, hogy mi is ki tudunk kapcsolódni.
Magyarázzunk el fogalmakat – egy háromévesnek is magyarázzuk el, mi az az e-mail.
Ne tiltsuk, hanem kérdezzük – ha a ChatGPT-t használja, kérdezzük meg, mit válaszolt, és beszélgessünk róla együtt.
A mesterséges intelligencia valódi kockázata nem a dolgozatírás, hanem az, ha a mesterséges intelligencia veszi át a bizalmi személy szerepét a fiatal életében. Soha nem volt annyira szükségük a gyerekeknek a szüleikre, mint most – csupán másfajta jelenlétet kell megtanulni szülőként – hangsúlyozta Balatoni Mónika Marosvásárhelyen.
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