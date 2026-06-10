A munkaügyi miniszter Facebook-oldalán lehet vitakozni az új bértörvény-tervezetről

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter bejelentette, hogy párbeszédet kezdeményez a társadalommal az új közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, és csütörtökön élő beszélgetést indít a témáról a Facebook-oldalán.

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Keddi Facebook-bejegyzésében Pîslaru hangsúlyozta, egy bértörvényt nem egyetlen minisztériumnak kell kidolgoznia, néhány szakszervezettel konzultálva, hanem

minden állampolgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy járuljon hozzá a folyamathoz.

Ezért párbeszédet kezdeményez a társadalommal a tervezetről, és csütörtökön 15 órától élő beszélgetést indít a témáról a Facebook-oldalán.

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„Egy fontos törvényt nem lehet a fiókban rejtegetni, hanem az egész társadalommal meg kell vitatni. Együtt alkotjuk a törvényt” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.