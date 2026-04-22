Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

„Aki nem lakótársuláson keresztül, hanem közvetlenül velünk áll szerződésben, annak mindenképp érdemes telepítenie a telefonos alkalmazást” – mondja a Hydrokov vezérigazgatója

„Aki nem lakótársuláson keresztül, hanem közvetlenül velünk áll szerződésben, annak mindenképp érdemes telepítenie a telefonos alkalmazást” – mondja a Hydrokov vezérigazgatója

Fotó: Hydrokov Rt.

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

Kocsis Károly

2026. április 22., 10:312026. április 22., 10:31

A Kovásznai megyei fogyasztóknak tavaly sok gondot okoztak a vízóraállás jelentésével járó bonyodalmak, a számlák késése, felhalmozódása. A szolgáltató most olyan telefonos alkalmazást tett elérhetővé, amely jelzi a vízhiányt, az új számlát, és figyelmeztet is. A Hydrokov app egyelőre csak androidos telefonokra telepíthető, de hamarosan az iOS-alapú készülékek használói számára is elérhető lesz.

Megbízható rendszerre várnak a háromszéki vízszolgáltató ügyfelei
Megbízható rendszerre várnak a háromszéki vízszolgáltató ügyfelei

Március óta döcög az új számlázási program a Hydrokovnál – korábban Közüzemek Rt. –, a hibák miatt sokan késve kapják a számlát, továbbá jelenleg a honlapjuk sem működik megfelelően. A szolgáltató szerint őszre stabilizálódhat a helyzet.

Az alkalmazás révén az aktív óraleolvasási periódusban bármikor rögzíthető az állás, ami még a nemrégiben elindított telefonos bejelentésnél is hatékonyabb. Emellett

lehetőséget ad a számlák online kiegyenlítésére is,

mivel támogatja az Apple Pay és a Google Pay rendszereket, illetve van lehetőség egyszerű, kártyás fizetésre is – magyarázza Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. vezérigazgatója.

A korábbi számlák és a fogyasztási mérleg mind elérhetők a mobilfelületről, több vízóra is testre szabható. Nyilvántartja a kifizetéseket, és felugró értesítésben

figyelmezteti a felhasználót, ha elfelejtette befizetni az esedékes számláját, vagy ha meghibásodás miatt vízhiányra kell számítani.

A magyar és román nyelven egyaránt futó app telepítése után a regisztrációhoz szükséges adatokat bármely korábbi számlán megtaláljuk.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Székelyhon

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Székelyhon

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
Székely Sport

Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Krónika

„Ez egy másik mozi”. Kelemen Hunor elárulta a Krónikának, Magyar Péter kérte-e a lemondását
Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
Székely Sport

Botlott a címvédő, ezt nem használta ki a listavezető az Udvarhely körzeti rangadója előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton

Kiállítást nyitnak Legendi Géza, zalatnai festőművész alkotásaiból, a tárlat megnyitóját április 22-én, szerdán tartják az Erdővidék Múzeumában, Baróton.

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
2026. április 21., kedd

Legendi Géza festményeiből nyílik kiállítás Baróton
2026. április 21., kedd

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést

A Bolojan-féle kormányrendelet választás elé állította az önkormányzatokat: vagy az állások számát, vagy a fizetést kell lefaragni. A háromszéki községek többségében az üres állásokat törlik, de van, ahol elkerülhetetlen az elbocsátás.

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
2026. április 21., kedd

Megtartanák az alkalmazottakat a községi hivatalok, de nem mindenhol sikerült elkerülni a leépítést
2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők

Lehet jelentkezni genetikai minta szolgáltatására a Biobank projekt keretében: a ritka és autoimmun betegségektől szenvedők ezáltal is hozzájárulhatnak azok kutatásához – saját maguk és a tudomány érdekében.

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
2026. április 20., hétfő

Ha vért adnak, genetikai elemzést kaphatnak a ritka és autoimmun betegségekben szenvedők
2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program

Még a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is várakozáson felüli részvétellel zajlott szombaton a zabolai Mikes-kastélyban a Diakónia jótékonysági estje, melyet a szegény sorsú gyermekek délutáni oktatásának támogatására szervezett az alapítvány.

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
2026. április 19., vasárnap

Hét megyében kezdték el, de csak Háromszéken élte túl a kezdeti lelkesedést ez a program
2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen

A sepsiszentgyörgyi tömegközlekedési vállalatot nem érinti súlyosan az üzemanyagárak drasztikus emelkedése, mivel a városi közlekedést szinte teljes egészében elektromos járművekkel oldják meg. A jegyárak változatlanok maradnak.

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
2026. április 19., vasárnap

Sepsiszentgyörgy tömegközlekedésében jól jön az elektromos flotta a gázolajár ellen
2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 

Összesen 98 esetben figyelmeztették vagy bírságolták meg a szabálytalanul várakozó autósokat Sepsiszentgyörgyön egy hónapos ellenőrzéssorozat során. Az akció a parkolási szabálytalanságok mellett a gyalogosforgalom biztonságára is kiemelten figyelt.

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 
Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 
2026. április 17., péntek

Bírságözön a szabálytalanul parkolókra Sepsiszentgyörgyön 
