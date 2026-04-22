Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

„Aki nem lakótársuláson keresztül, hanem közvetlenül velünk áll szerződésben, annak mindenképp érdemes telepítenie a telefonos alkalmazást” – mondja a Hydrokov vezérigazgatója
Fotó: Hydrokov Rt.
A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.
A Kovásznai megyei fogyasztóknak tavaly sok gondot okoztak a vízóraállás jelentésével járó bonyodalmak, a számlák késése, felhalmozódása. A szolgáltató most olyan telefonos alkalmazást tett elérhetővé, amely jelzi a vízhiányt, az új számlát, és figyelmeztet is. A Hydrokov app egyelőre csak androidos telefonokra telepíthető, de hamarosan az iOS-alapú készülékek használói számára is elérhető lesz.
Március óta döcög az új számlázási program a Hydrokovnál – korábban Közüzemek Rt. –, a hibák miatt sokan késve kapják a számlát, továbbá jelenleg a honlapjuk sem működik megfelelően. A szolgáltató szerint őszre stabilizálódhat a helyzet.
Az alkalmazás révén az aktív óraleolvasási periódusban bármikor rögzíthető az állás, ami még a nemrégiben elindított telefonos bejelentésnél is hatékonyabb. Emellett
mivel támogatja az Apple Pay és a Google Pay rendszereket, illetve van lehetőség egyszerű, kártyás fizetésre is – magyarázza Kozsokár Attila, a Hydrokov Rt. vezérigazgatója.
A korábbi számlák és a fogyasztási mérleg mind elérhetők a mobilfelületről, több vízóra is testre szabható. Nyilvántartja a kifizetéseket, és felugró értesítésben
A magyar és román nyelven egyaránt futó app telepítése után a regisztrációhoz szükséges adatokat bármely korábbi számlán megtaláljuk.
