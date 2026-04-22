Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

A Kovásznai megyei fogyasztóknak tavaly sok gondot okoztak a vízóraállás jelentésével járó bonyodalmak, a számlák késése, felhalmozódása. A szolgáltató most olyan telefonos alkalmazást tett elérhetővé, amely jelzi a vízhiányt, az új számlát, és figyelmeztet is. A Hydrokov app egyelőre csak androidos telefonokra telepíthető, de hamarosan az iOS-alapú készülékek használói számára is elérhető lesz.

korábban írtuk Megbízható rendszerre várnak a háromszéki vízszolgáltató ügyfelei Március óta döcög az új számlázási program a Hydrokovnál – korábban Közüzemek Rt. –, a hibák miatt sokan késve kapják a számlát, továbbá jelenleg a honlapjuk sem működik megfelelően. A szolgáltató szerint őszre stabilizálódhat a helyzet.

Az alkalmazás révén az aktív óraleolvasási periódusban bármikor rögzíthető az állás, ami még a nemrégiben elindított telefonos bejelentésnél is hatékonyabb. Emellett