Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Megoldást kerestek a mellékutcákból való kitérésre, de nem igazán találtak
Fotó: Haáz Vince
Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.
2026. április 21., 12:29
2026. április 21., 12:40
Naponta több ezer autó halad át a Marosvásárhelyt Marosszentgyörggyel összekötő 15-ös országúton, ezért a peremtelepülés Észak és a Kápolna utcáiból nagyon nehéz volt kitérni, számos baleset is történt a környéken.
A marosszentgyörgyi Észak utca környéke jelentősen fejlődött az elmúlt időben, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek. A Kápolna utcában pedig hamarosan nagyon megnő a járműforgalom, hiszen a megyei kórház mellé épülő két új kórház megközelítése innen lesz lehetséges.
Csúcsidőben sárgán fog villogni a lámpa
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi önkormányzat ezért elhatározta, hogy
hogy szabályozzák a fogalmat és megakadályozzák a baleseteket.
Mint Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, első megoldásként körforgalmat kértek oda, de az országos útügy és a közlekedési rendőrség egyaránt azt mondta,
„Hétfőn reggel üzemelt be a jelzőlámpa, és rögtön láttuk, hogy nem segíti, hanem akadályozza a forgalmat ” – magyarázta lapunknak a peremtelepülés polgármestere, hozzátéve, hogy jelezték a marosvásárhelyi városvezetésnek a problémát, kérve a jelzőlámpát telepítő cégtől a finomhangolást. A községvezető meglátása szerint rövidebbre kell szabni azt az időt, ami alatt a mellékutcákból kitérhetnek az autók, hiszen pár másodperces piros jelzés a főúton már óriási kocsisort eredményezett.
Fotó: Haáz Vince
„Hétfőn délután kipróbáltuk:
Ezért kedden írásban és szóban is kértem Soós Zoltán polgármestertől, hogy alakítsák át a rendszert” – nyilatkozta lapunknak Sófalvi Szabolcs.
Az újabb változásokat kedden délelőtt eszközölték, és eszerint a csúcsforgalom idejére,
lehetőséget biztosítva az autósoknak, hogy figyelmesen, de haladhassanak.
Ezzel próbálják elkerülni, hogy hosszú autósorok alakuljanak ki a főúton mindkét menetirányban. A többi időszakban a jelzőlámpák normálisan fognak működni, segítve a mellékutcákból kitérő autósok közlekedését is.
Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.
Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.
