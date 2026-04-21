Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Megoldást kerestek a mellékutcákból való kitérésre, de nem igazán találtak

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

Simon Virág 2026. április 21., 12:29

Naponta több ezer autó halad át a Marosvásárhelyt Marosszentgyörggyel összekötő 15-ös országúton, ezért a peremtelepülés Észak és a Kápolna utcáiból nagyon nehéz volt kitérni, számos baleset is történt a környéken. Már most nagy a forgalom, de még nőni fog A marosszentgyörgyi Észak utca környéke jelentősen fejlődött az elmúlt időben, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek. A Kápolna utcában pedig hamarosan nagyon megnő a járműforgalom, hiszen a megyei kórház mellé épülő két új kórház megközelítése innen lesz lehetséges.

Csúcsidőben sárgán fog villogni a lámpa Fotó: Haáz Vince

A marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi önkormányzat ezért elhatározta, hogy

jelzőlámpát szerelnek fel a 15-ös országút, a December 22. utca és az Északi utca alkotta kereszteződésbe,

hogy szabályozzák a fogalmat és megakadályozzák a baleseteket. Máris módosítani kellett Mint Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, első megoldásként körforgalmat kértek oda, de az országos útügy és a közlekedési rendőrség egyaránt azt mondta,

nincs elég hely körforgalomra, ezért maradt a jelzőlámpás megoldás.

„Hétfőn reggel üzemelt be a jelzőlámpa, és rögtön láttuk, hogy nem segíti, hanem akadályozza a forgalmat ” – magyarázta lapunknak a peremtelepülés polgármestere, hozzátéve, hogy jelezték a marosvásárhelyi városvezetésnek a problémát, kérve a jelzőlámpát telepítő cégtől a finomhangolást. A községvezető meglátása szerint rövidebbre kell szabni azt az időt, ami alatt a mellékutcákból kitérhetnek az autók, hiszen pár másodperces piros jelzés a főúton már óriási kocsisort eredményezett.

„Hétfőn délután kipróbáltuk:

rövidebb volt az idő, amit a mellékutcákból való kitérésre szántak, de így sem vált be a rendszer.

Ezért kedden írásban és szóban is kértem Soós Zoltán polgármestertől, hogy alakítsák át a rendszert” – nyilatkozta lapunknak Sófalvi Szabolcs. Hirdetés Az újabb változásokat kedden délelőtt eszközölték, és eszerint a csúcsforgalom idejére,

reggel 7 és 9 óra, valamint délután fél négy és fél hat között a jelzőlámpa sárgán fog villogni,