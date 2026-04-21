Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros

Megoldást kerestek a mellékutcákból való kitérésre, de nem igazán találtak

Megoldást kerestek a mellékutcákból való kitérésre, de nem igazán találtak

Fotó: Haáz Vince

Átalakítják a jelzést a frissen beüzemelt szemaforon, miután hétfőn hatalmas autósorok alakultak ki Marosvásárhely és Marosszentgyörgy között.

Simon Virág

2026. április 21., 12:29

2026. április 21., 12:40

Naponta több ezer autó halad át a Marosvásárhelyt Marosszentgyörggyel összekötő 15-ös országúton, ezért a peremtelepülés Észak és a Kápolna utcáiból nagyon nehéz volt kitérni, számos baleset is történt a környéken.

Már most nagy a forgalom, de még nőni fog

A marosszentgyörgyi Észak utca környéke jelentősen fejlődött az elmúlt időben, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek. A Kápolna utcában pedig hamarosan nagyon megnő a járműforgalom, hiszen a megyei kórház mellé épülő két új kórház megközelítése innen lesz lehetséges.

A marosvásárhelyi és a marosszentgyörgyi önkormányzat ezért elhatározta, hogy

jelzőlámpát szerelnek fel a 15-ös országút, a December 22. utca és az Északi utca alkotta kereszteződésbe,

hogy szabályozzák a fogalmat és megakadályozzák a baleseteket.

Máris módosítani kellett

Mint Sófalvi Szabolcs polgármester a Székelyhonnak elmondta, első megoldásként körforgalmat kértek oda, de az országos útügy és a közlekedési rendőrség egyaránt azt mondta,

nincs elég hely körforgalomra, ezért maradt a jelzőlámpás megoldás.

„Hétfőn reggel üzemelt be a jelzőlámpa, és rögtön láttuk, hogy nem segíti, hanem akadályozza a forgalmat ” – magyarázta lapunknak a peremtelepülés polgármestere, hozzátéve, hogy jelezték a marosvásárhelyi városvezetésnek a problémát, kérve a jelzőlámpát telepítő cégtől a finomhangolást. A községvezető meglátása szerint rövidebbre kell szabni azt az időt, ami alatt a mellékutcákból kitérhetnek az autók, hiszen pár másodperces piros jelzés a főúton már óriási kocsisort eredményezett.

„Hétfőn délután kipróbáltuk:

rövidebb volt az idő, amit a mellékutcákból való kitérésre szántak, de így sem vált be a rendszer.

Ezért kedden írásban és szóban is kértem Soós Zoltán polgármestertől, hogy alakítsák át a rendszert” – nyilatkozta lapunknak Sófalvi Szabolcs.

Az újabb változásokat kedden délelőtt eszközölték, és eszerint a csúcsforgalom idejére,

reggel 7 és 9 óra, valamint délután fél négy és fél hat között a jelzőlámpa sárgán fog villogni,

lehetőséget biztosítva az autósoknak, hogy figyelmesen, de haladhassanak.

Ezzel próbálják elkerülni, hogy hosszú autósorok alakuljanak ki a főúton mindkét menetirányban. A többi időszakban a jelzőlámpák normálisan fognak működni, segítve a mellékutcákból kitérő autósok közlekedését is.

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe
Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Marosszentgyörgy
2026. április 21., kedd

Új kezdet a hetes iskolában: a megszűnt osztály helyett új ötödiket indítanának

Országos figyelmet kapott a marosvásárhelyi 7-es számú iskola tavaly, amikor egyetlen gyermek maradt egy osztályban, emiatt meg is szűnt az osztály. Most új fejezetet nyitnának: szeptembertől intenzív angol ötödik osztályt indítanának a román tagozaton.

2026. április 21., kedd

Föld napi programokkal készül a marosvásárhelyi állatkert

Közösségi programokkal, faültetéssel, látványetetésekkel és interaktív játékokkal készül a marosvásárhelyi állatkert április 22-én, a Föld napján.

2026. április 20., hétfő

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

2026. április 20., hétfő

Bankkártya-hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

2026. április 20., hétfő

Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

Hirdetés
2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

