Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Fotó: Sófalvi Szabolcs/Facebook
Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.
A jelzőlámpa felszerelése indokolt volt, ugyanis a múltban több közlekedési baleset is történt az elsőbbségadás elmulasztása miatt, mivel szinte lehetetlen volt autóval kihajtani mind az Észak utcáról, mind a Kápolna utcáról – részletezte Sófalvi Szabolcs polgármester közösségi oldalán.
Mivel az Észak utca környéke jelentősen fejlődött, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek, az autóforgalom is jelentősen megnövekedett, így ennek
Ugyanakkor a meglévő megyei kórház mellé épített két új kórház miatt a forgalom a Kápolna utcán is növekedni fog (a temető és a kórházak nagy parkolója felé).
A jelzőlámpa felszerelésében a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal, a közútkezelő, és a Maros megyei közlekedési rendőrség együttműködésére volt szükség.
Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.
Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.
Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.
Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.
Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.
Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.
Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.
Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.
Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.
Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.
szóljon hozzá!