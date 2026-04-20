Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Fotó: Sófalvi Szabolcs/Facebook

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

Székelyhon

2026. április 20., 13:082026. április 20., 13:08

A jelzőlámpa felszerelése indokolt volt, ugyanis a múltban több közlekedési baleset is történt az elsőbbségadás elmulasztása miatt, mivel szinte lehetetlen volt autóval kihajtani mind az Észak utcáról, mind a Kápolna utcáról – részletezte Sófalvi Szabolcs polgármester közösségi oldalán.

Mivel az Észak utca környéke jelentősen fejlődött, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek, az autóforgalom is jelentősen megnövekedett, így ennek

a kereszteződésnek a jelzőlámpás szabályozása szükségessé vált.

Ugyanakkor a meglévő megyei kórház mellé épített két új kórház miatt a forgalom a Kápolna utcán is növekedni fog (a temető és a kórházak nagy parkolója felé).

A jelzőlámpa felszerelésében a marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal, a közútkezelő, és a Maros megyei közlekedési rendőrség együttműködésére volt szükség.

Riadalom vasárnap éjjel: leállt a magasban egy körhinta, ki kellett menteni a rajtaülőket – videóval
Lottós rekord: a Joker-játék történetének legnagyobb összegét nyerték meg vasárnap
Közvetlen vetélytársa otthonában nyert, versenyben maradt a felsőházért a Szentegyházi Vasas
Kocsis Máté: „Sok hiba, bűn és árulás történt, sok sunyi, pénzéhes potyautas utazott velünk”
Mandel Katával a soraiban lett megyei kézilabda-bajnok a csíkszeredai együttes
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A rovat további cikkei

2026. április 20., hétfő

Bankkártya hamisításra alkalmas eszközöket foglalt le a DIICOT Maros megyében

Bankkártya-adatok másolására alkalmas eszközöket foglaltak le hétfői házkutatásaik során Maros megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) munkatársai, akik három ember ellen indítottak nyomozást az ügyben.

2026. április 20., hétfő

2026. április 20., hétfő

Már megint a szegényebbeken a sor: az ingyenes iskolán kívüli tevékenységeken spórolna a minisztérium

Tízszázalékos költségcsökkentést kér a tanügyminisztérium az iskolán kívüli tevékenységeket biztosító intézményeknél, ami állások megszüntetését és ingyenes foglalkozások leállását is hozhatja.

2026. április 20., hétfő

2026. április 19., vasárnap

Háztűzben vesztette életét egy férfi

Kigyulladt lakóházban vesztette életét egy férfi vasárnapra virradó éjjel a Maros megyei Csatófalván.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Lakóház gyulladt ki Kibéden - egy nő pánikrohamot kapott

Mintegy 150 négyzetméteren pusztított a tűz vasárnapra virradóra egy kibédi lakóháznál, ahol a melléképületek is lángba borultak. Egy nőt a helyszínen pánikroham miatt kellett ellátni.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 19., vasárnap

Kiskorúakat szállító mikrobusz balesetezett Maros megyében – frissítve

Egy mikrobusz és egy személyautó ütközött szombat este Sáromberkén. A mikrobuszban hét kiskorú és két felnőtt utazott, könnyebb sérülésekkel szállították őket a marosvásárhelyi kórházba.

2026. április 19., vasárnap

2026. április 18., szombat

Ahol a város lakosságának fele kénytelen magas zajszennyezésben élni mindennapjait

Marosvásárhelyen naponta több tízezer jármű robog át, a mérések szerint a város zajterhelése szinte kizárólag a közúti forgalomból ered. Egy tanulmányból az is kiderült, melyek a legzajosabb utcák, és mit tehet a város a zajszennyezés ellen.

2026. április 18., szombat

2026. április 17., péntek

Emelkednek a parkolási díjak Marosvásárhelyen

Drágítják a fizetős parkolás díjait Marosvásárhelyen, az új árak április 20-tól lépnek életbe a helyi tanács döntése alapján.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Futárral érkezett a kannabisz Spanyolországból, lebuktak a címzettek

Előzetes letartóztatásba helyeztek két embert, miután több mint 13 kilogramm kannabiszt tartalmazó csomagot akartak átvenni Maros megyében.

2026. április 17., péntek

2026. április 17., péntek

Digitális tudatosságról szülőknek

Előadást szerveznek a gyermekek biztonságos eszközhasználatáról és az online tér veszélyeiről, amelyre április 23-án várják a szülőket és pedagógusokat Marosvásárhelyen.

2026. április 17., péntek

2026. április 16., csütörtök

Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

2026. április 16., csütörtök

