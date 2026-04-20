Jelzőlámpát szereltek Marosszentgyörgy forgalmas útkereszteződésébe

Üzembe helyezték az új jelzőlámpát Marosszentgyörgyön az Észak utca és Kápolna utca kereszteződésénél hétfőn.

A jelzőlámpa felszerelése indokolt volt, ugyanis a múltban több közlekedési baleset is történt az elsőbbségadás elmulasztása miatt, mivel szinte lehetetlen volt autóval kihajtani mind az Észak utcáról, mind a Kápolna utcáról – részletezte Sófalvi Szabolcs polgármester közösségi oldalán.

Mivel az Észak utca környéke jelentősen fejlődött, kórházak, sportközpontok, lakónegyedek épültek, az autóforgalom is jelentősen megnövekedett, így ennek