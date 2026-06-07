Elsőként érkeznek és utolsóként hagyják el a helyszínt

Rátermettségüket versenyeken és éles bevetéseken is bizonyítják a háromszéki önkéntes tűzoltók

Habár törvény szerint minden helyi önkormányzatnak kötelessége, hogy önkéntes alapú tűzoltó-alakulatot működtessen, Kovászna megyében csak hét engedélyezett önkéntes tűzoltó-alakulat működik. A jó hír azonban az, hogy a többi településen is van alakulat.

Farkas Orsolya 2026. június 07., 13:522026. június 07., 13:52

A vidéki tűzoltóegyleteknek vitathatatlan szerepe van az emberek életének, javainak védelmében. A legtöbb esetben elsőként érkeznek és utolsóként hagyják el a balesetek, tűzesetek helyszínét a helyi tűzoltóegyletek fáradhatatlan önkéntesei.

Háromszéken valaha minden településen – még a legkisebb falvakban – is működött önkéntes tűzoltóság,

tagjai pedig komolyan vették feladataikat: gyakorlatoztak, versenyeztek, sőt a közösségi életben is aktívan részt vettek, hiszen bálokat, farsangi mulatságokat tartottak. A mai önkéntes tűzoltóságok, akárcsak elődeik, többre vállalkoznak a segítségnyújtásnál: értéket mentenek, közösséget formálnak. Azonban

csak kevés helyi önkormányzatnak van olyan alakulata, amelyet hivatalosan is elismer a katasztrófavédelmi felügyelőség.

Elvárások, amelyeknek nehéz megfelelni A törvény szerint minden helyi önkormányzatnak kötelessége, hogy önkéntes alapú tűzoltó-alakulatot működtessen. A Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint

jelenleg hét engedélyezett önkéntes tűzoltó-alakulat működik a megyében: Baróton, Kommandón, Ozsdolán, Gelencén, Bodzafordulón, Esztelneken és Kézdiszentléleken.

Utóbbi kettő esetében 2026-ban hagyták jóvá az engedélyt. Adódik a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal az alakulatokkal, amelyek nem szerepelnek ezen a listán.

Kézdiszentlélek és Esztelnek (a fotón) önkéntes szolgálata idén kapta meg a működési engedélyt Fotó: ISU Covasna/Facebook

Amint több háromszéki polgármester is megerősítette, az engedélyeztetés rendkívül bonyolult, és olyan feltételeket ír elő, amelyeket sok település nem tud teljesíteni. Ettől függetlenül ezekben a helységekben is jól működő, aktív, és valóban önkéntes alapon működő egyesületek vannak, amelyek szükség esetén hatékonyan be tudnak avatkozni.

A kritériumrendszer összetett, a működési kötelezettséget több szempont alapján határozzák meg.

Többek közt figyelembe veszik, hogy hány kilométerre van egy adott település a legközelebbi hivatásos tűzoltóságtól, de számít a háztartások száma is: a kisebb településeken kevesebb a kitétel, a nagyobbakon értelemszerűen magasabb elvárásokat fogalmaz meg a törvény. Hirdetés Az említett feltételek a felszerelésre és a személyzetre egyaránt vonatkoznak. A működési engedély egyik feltétele például az, hogy

az önkormányzatoknak alkalmazniuk kell a tűzoltóparancsnokot, mint hivatásos tűzoltót.

Csakhogy ez kivitelezhetetlennek tartják olyan körülmények között, amikor a közigazgatásban dolgozók számát folyamatosan csökkenteni kell. Tehát

van egy határozat, ami kötelezi, hogy alkalmazzanak, és van egy másik határozat, amelyik azt mondja, hogy nem lehet alkalmazni

– mutatott rá a furcsa ellentmondásra Tăraș Silviu, Kökös község polgármestere. Több mint tűzoltás A tapasztalat azt mutatja, hogy az engedély hiánya nem zárja ki az eredményes beavatkozást. Kökös esetében rendelkezésre áll egy beavatkozási jármű, de nem lenne kötelező biztosítani. Csapatuk rendkívül fontos szerepet tölt be az árvízvédelemben, hosszan tartó esőzések idején állandó készenlétben vannak, kisebb tűzesetek alkalmával önállóan fékezik meg a lángokat.

A hivatásos tűzoltókkal való kapcsolatuk kiváló, nagyobb beavatkozások esetén jól összedolgoznak a csapatok.

Sok háromszéki önkéntes alakulathoz hasonlóan hangsúlyos szerepet töltenek be a közösségi életben is: prevenciós előadásokat tartanak, gyermekprogramokat szerveznek, sőt a Mikulás szerepét is ők töltik be a községben. Mindezeket teljesen önkéntes alapon, az önkormányzat hozzájárulása nélkül viszik véghez.

A kökösi önkéntes tűzoltók fontos szerepet vállalnak az árvízvédelemben is Fotó: Tuchiluș Alex

Sepsikőröspatak alakulata is azok közé tartozik, amelyekben fiataltól egészen az idősekig minden korosztály képviselteti magát, és mindannyian igyekeznek életben tartani a régi tűzoltóhagyományokat. A sepskőröspataki tűzoltók krónikása, Szigyártó András szerint

a közel harminc tagot számláló csapat tevékenységében a bevetések mellett a megmérettetések is rendkívül fontos szerepet játszanak.

Egyetlen versenykihívást sem hagytak ki az elmúlt évtizedekben, mi több, idén újabb győzelmet arattak az önkéntes és magán tűzoltószolgálatok megyei szakaszán, már készülnek is a megyék közötti szakaszra.

Gelencének összeszedett, felszerelt csapata van, ehhez azonban sok feltételt kellett teljesíteni Fotó: ISU Covasna/Facebook

Egy másik hagyomány itt a tűzoltók farsangja, amely során elűzik a telet, jókívánságokat mondanak a házak népére, és adományokat gyűjtenek a nyári versenyekre.

Háromszéken körülbelül negyven önkéntes tűzoltó-alakulat működik, és vannak olyan önkormányzatok, amelyek elszántak az engedélyeztetés mellett.

Gelencén például egy tragikus tűzeset világított rá arra, hogy szükség van saját, jól működő tűzoltó-alakulatra, és csapatuk jelenleg a katasztrófavédelmi felügyelőség által kibocsátott engedéllyel működik. Egyesületet hoztak létre, amelyen keresztül pályázni tudtak, így sikerült megfelelő felszereléssel ellátni a tűzoltókat.

A kőröspataki önkéntesek rendszeresen remekelnek a versenyeken, tevékenységük túlmutat a tűzoltáson Fotó: Szigyártó András

Ilyés Botond polgármester szerint mindez hatalmas ráfordítást igényel az önkormányzattól, ráadásul az engedéllyel együtt az elvárások is nőnek úgy a személyzet, mint a felszerelés tekintetében.

Azért hoztuk létre az önkéntes tűzoltóságot, hogy segítsünk a faluközösségnek, ezzel együtt viszont magunkra vettünk egy hatalmas terhet, mert egyrészt a költségvetésünkre, másrészt az önkénteseinkre is nyomást helyez

– magyarázta a községvezető. A gelencei tűzoltók negyedórával hamarabb ki tudnak érkezni a tűz helyszínére, mint a kézdivásárhelyi alakulatok, és ha a tűz megakadályozásáról, illetve megfékezéséről van szó, minden perc számít. Sokéves múltja van a háromszéki tűzoltómozgalomnak Tóth Szabolcs Barnabás 2011-es tanulmányából sok mindent megtudhatunk háromszéki tűzoltók múltjáról. Többek között az is kiderül belőle, hogy a székely falvakban már jóval korábban, a 18-19. században falutörvények rögzítették a tűzvédelmi eljárásokat és a tűzvészekről szóló jelentéseket. Az intézkedések ellenére számos tragédia történt ebben az időszakban: 1823-ban Középajtán 40 gazda portája veszett oda, 1834-ben Kézdivásárhely lakóházainak háromnegyedét pusztította el a tűz, ugyanebben az évben Baróton égett le 80 porta.

Háromszéken a községek 1880 után dolgozták ki a tűzoltási szabályrendeleteiket, és ekkor alakultak meg az önkéntes tűzoltóegyletek is.

A második világháborút követően a legtöbb háromszéki alakulat újraszerveződött, 1945 után elvesztették egyesületi formájukat, 1963-tól pedig a községi és városi néptanácsok alárendeltségébe kerültek. Amint a tanulmány szerzője is kiemeli: ettől az évtől fogva 1989-ig a háromszéki települések mindenikén – tehát községenként több is – működtek falusi önkéntes tűzoltótestületek. Nemcsak a közbiztonságért feleltek, hanem a helyi közművelődés terén is szerepet vállaltak. A testületek időnként megmérettetéseket szerveztek, amelyeken próbára tették tudásukat, rátermettségüket. Ma már

az önkéntes tűzoltók szerepe átalakult a műszaki fejlődés és a megváltozott életkörülmények miatt, de tevékenységükre ma is szükség van