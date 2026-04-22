Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A meteorológusok szerint szerdán a hegyekben, illetve átmenetileg Erdély keleti és déli térségeiben vegyes halmazállapotú csapadék várható, 1400 méter felett pedig a Déli- és Keleti-Kárpátokban havazni fog, és friss, átlagosan mintegy 5 centiméteres hóréteg alakul ki. Időszakosan megerősödik a szél a nyugati és délnyugati régiókban, ahol a széllökések elérik a 40–45 km/órát.
Csütörtökön az egész országban megélénkül a légmozgás, 40–50 km/órás széllökések várhatók, a hegyekben, valamint az északi, keleti és középső régiókban pedig helyenként meghaladhatják az 55–60 km/órát is.
Csütörtökökön 12 és 20 óra között narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben Botoșani és Iași megyében, valamint Suceava megye alacsonyabban fekvő térségeiben, ahol időszakosan megerősödik a szél, 70–90 km/órás széllökések várhatók. Erős szél várható továbbá a Déli- és a Kárpátkanyar térségében, valamint az Erdélyi-szigethegységben 1600 méter felett, ahol a széllökések elérhetik a 90–130 km/órát.
Ugyancsak csütörtökön, 9 és 22 óra között sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Moldvában, Erdélyben (Hargita, Kovászna és Maros megyében is), Máramarosban, a Bánság déli részén, Olténia délnyugati térségeiben, Munténia északkeleti részén és Dobrudzsában, ahol a szél sebessége 50–70 km/óra között alakul, a hegyvidéki térségek nagy részén pedig 70–90 km/órás széllökések várhatók.
Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.
