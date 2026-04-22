Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint szerdán a hegyekben, illetve átmenetileg Erdély keleti és déli térségeiben vegyes halmazállapotú csapadék várható, 1400 méter felett pedig a Déli- és Keleti-Kárpátokban havazni fog, és friss, átlagosan mintegy 5 centiméteres hóréteg alakul ki. Időszakosan megerősödik a szél a nyugati és délnyugati régiókban, ahol a széllökések elérik a 40–45 km/órát.

Csütörtökön az egész országban megélénkül a légmozgás, 40–50 km/órás széllökések várhatók, a hegyekben, valamint az északi, keleti és középső régiókban pedig helyenként meghaladhatják az 55–60 km/órát is.