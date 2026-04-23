Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

2026. április 21., kedd

Hamarosan beköltözhet a múzeum a Székely Katonanevelde épületébe

Bár még nincs átvéve a kivitelezőtől a Székely Katonanevelde, az udvarára koncertet terveztek csütörtökre. Ezt a várható esőzés miatt végül átköltöztették a Vigadóba, de az egykori kaszárnya egy hónapon belül elkezdheti betölteni új rendeltetését.