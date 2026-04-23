Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

Április 22-én, szerdán egy kovásznai nő kérte a rendőrök segítségét, mert a férje bántalmazta. A hatóság vizsgálata szerint az erőszak április 13-án történt: a férj ittas állapotban ütlegelte a feleségét, majd később többször meg is fenyegette.

A nő nem tett rendőrségi feljelentést, de kérte, hogy a rendőrség állítson ki távoltartási végzést. Ez ideiglenes jelleggel meg is történt, a férfi pedig elektronikus nyomkövetőt kapott.

Hirdetés

Kézdiszentkereszten is hasonló eset történt: egy férj megpofozta a feleségét. A rendőrség ebben az ügyben is az előbb ismertetett módon járt el, de családon belüli erőszak miatt bűnügyi eljárás is indult a bántalmazó férj ellen.