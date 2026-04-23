A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Ilyen a konyha az oltás után

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

Bodor Tünde 2026. április 23., 21:052026. április 23., 21:05

Szerda reggel 6 órakor csaptak fel a lángok a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A tüzet a gőzelszívóhoz vezető egyik vezeték rövidzárlata okozhatta, ez a rendőrség és a tűzoltóság által vizsgált videófelvételeken is látszik. Hirdetés A lángok végül nem terjedtek tovább, ami részben az épület adottságainak köszönhető. Az idősotthon egy régi épületben működik, a csaknem egy méter vastag falak is hozzájárultak ahhoz, hogy a tűz ne terjedjen át más helyiségekre. Az is kedvező körülmény volt, hogy a tűzoltóság székhelye a közelben található, ezért

a beavatkozó egységek gyorsan a helyszínre értek, és mintegy fél óra alatt eloltották a tüzet.

„A korábbi munka- és tűzvédelmi felkészítőknek most látszott meg a haszna” – magyarázta Szabó Jolán, az idősotthon vezetője. A kora reggeli órában a konyhában nem tartózkodott senki, az épületben csak az éjszakai szolgálatot teljesítő alkalmazottak voltak jelen. A személyzet nem nyitott be a konyhába, ami helyes döntésnek bizonyult, mert amikor a tűzoltók kinyitották az ajtót, a beáramló oxigén azonnal fellobbantotta a tüzet.

Fotó: Zenóbia idősotthon

A füst sem jutott be az épület többi részébe, ezért a bentlakók szinte észre sem vették, mi történik. Megelőző intézkedésként az alkalmazottak az egyik szárnyból a másikba kísérték át az időseket.

A konyha teljesen kiégett: a bútorok, a tűzhelyek, a hűtők és más elektromos berendezések egyaránt tönkrementek, de még az edények is használhatatlanná váltak.

Az otthon vezetője a kárt 50–90 ezer lejre becsüli, hozzátéve, hogy a pontos felmérés még folyamatban van. Az étkeztetést ennek ellenére már csütörtök reggelre megoldották, jelenleg egy vendéglőből szállítják az ételt a bentlakóknak. A helyreállítás is megkezdődött, és Szabó Jolán reményei szerint akár már a jövő hétre visszaállhat a megszokott rend.

A tűzeset után azonnal lépett a tűzoltóság, munkatársai felkészítették az öregeket az esetéeges következő vészhelyzetekre Fotó: Zenóbia idősotthon

A Kovászna megyei tűzoltóság már szerdán ismét felhívta a Zenóbia idősotthon teljes személyzetének és az ellátott időseknek a figyelmét arra, mik a teendők katasztrófahelyzetben, különös tekintettel a földrengésekre és a tűzesetekre.

Az otthon adományokat fogad a megsemmisült berendezések pótlására, mivel a helyreállítás jelentős összeget igényel. A Transilvania Banknál lejben aa RO14BTRLRONCRT0347042901, euróban a RO61BTRLEURCRT0347042901 számlaszámra lehet utalni, a CEC Banknál pedig a RO63CECEB00003RON0349413 számlaszámra várják a támogatásokat.

Ilyen volt a konyha a tűzeset előtt Fotó: Zenóbia idősotthon