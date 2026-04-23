A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Ilyen a konyha az oltás után

Ilyen a konyha az oltás után

Fotó: Zenóbia idősotthon

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

Bodor Tünde

2026. április 23., 21:052026. április 23., 21:05

Szerda reggel 6 órakor csaptak fel a lángok a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A tüzet a gőzelszívóhoz vezető egyik vezeték rövidzárlata okozhatta, ez a rendőrség és a tűzoltóság által vizsgált videófelvételeken is látszik.

A lángok végül nem terjedtek tovább, ami részben az épület adottságainak köszönhető. Az idősotthon egy régi épületben működik, a csaknem egy méter vastag falak is hozzájárultak ahhoz, hogy a tűz ne terjedjen át más helyiségekre. Az is kedvező körülmény volt, hogy a tűzoltóság székhelye a közelben található, ezért

a beavatkozó egységek gyorsan a helyszínre értek, és mintegy fél óra alatt eloltották a tüzet.

„A korábbi munka- és tűzvédelmi felkészítőknek most látszott meg a haszna” – magyarázta Szabó Jolán, az idősotthon vezetője. A kora reggeli órában a konyhában nem tartózkodott senki, az épületben csak az éjszakai szolgálatot teljesítő alkalmazottak voltak jelen. A személyzet nem nyitott be a konyhába, ami helyes döntésnek bizonyult, mert amikor a tűzoltók kinyitották az ajtót, a beáramló oxigén azonnal fellobbantotta a tüzet.

A füst sem jutott be az épület többi részébe, ezért a bentlakók szinte észre sem vették, mi történik. Megelőző intézkedésként az alkalmazottak az egyik szárnyból a másikba kísérték át az időseket.

A konyha teljesen kiégett: a bútorok, a tűzhelyek, a hűtők és más elektromos berendezések egyaránt tönkrementek, de még az edények is használhatatlanná váltak.

Az otthon vezetője a kárt 50–90 ezer lejre becsüli, hozzátéve, hogy a pontos felmérés még folyamatban van.

Az étkeztetést ennek ellenére már csütörtök reggelre megoldották, jelenleg egy vendéglőből szállítják az ételt a bentlakóknak. A helyreállítás is megkezdődött, és Szabó Jolán reményei szerint akár már a jövő hétre visszaállhat a megszokott rend.

A tűzeset után azonnal lépett a tűzoltóság, munkatársai felkészítették az öregeket az esetéeges következő vészhelyzetekre

A Kovászna megyei tűzoltóság már szerdán ismét felhívta a Zenóbia idősotthon teljes személyzetének és az ellátott időseknek a figyelmét arra, mik a teendők katasztrófahelyzetben, különös tekintettel a földrengésekre és a tűzesetekre.

Az otthon adományokat fogad a megsemmisült berendezések pótlására, mivel a helyreállítás jelentős összeget igényel. A Transilvania Banknál lejben aa RO14BTRLRONCRT0347042901, euróban a RO61BTRLEURCRT0347042901 számlaszámra lehet utalni, a CEC Banknál pedig a RO63CECEB00003RON0349413 számlaszámra várják a támogatásokat.

Ilyen volt a konyha a tűzeset előtt

Kiégtek a hűtők is

Háromszék Kézdivásárhely Tűzeset
2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el

Lefoglaltak 16 köbméter fát, és több járművet, illetve egy láncfűrészt is elkoboztak a kézdivásárhelyi rendőrök az illegális kereskedés visszaszorítását célzó ellenőrzések során április 15. és 22. között.

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi a Kovászna megyei Dobollón, szerdán.

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

