Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Közel 900 négyzetméteres az épület, amiben konyha, akadálymentesített mosdó, orvosi rendelő, rendezvényterem is van.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik, miközben az önkormányzat a működés feltételeinek megteremtésén dolgozik.
A beruházásra még 2018-ban nyertek finanszírozást a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR). A 2021-ben elkezdődött kivitelezés azonban sok kívánnivalót hagyott maga után, miközben a nyertes cég jelentősen késlekedett a munkálatokkal. Végül tavaly decemberben fel kellett bontani a szerződést a târgoviște-i vállalattal, hogy ne veszítsék el a finanszírozást, és új közbeszerzési eljárásban kerestek másik kivitelezőt. Ezzel
Jelenleg az engedélyeztetés időszaka zajlik, az új épületben éppen a napokban vizsgálják a tűzvédelmi előírások betartását.
„Felszerelést, bútorzatot kaptunk a megyei tanács által megnyert pályázati keretből, de egy részét a saját projektünk is biztosította” – közölte Bordás Enikő polgármester.
A gyerekek várhatóan értékelni fogják a tágas tereket, hiszen miután a korábbi óvodaépület felújításának is nekifogtak, az óvodások egy hosszúra nyúlt, hároméves átmeneti időszakban a könyvtár épületében kaptak helyet, ahol meglehetősen szűkösen férnek el.
Ha nem is lesz telt ház a legközelebbi tanévkezdéskor, a községvezetés reméli, hogy a jelenlegi 60 óvodásnál többet fogadhatnak majd, és a szülők számára is vonzó lesz a lehetőség, hogy helyben maradhatnak gyermekeik.
bár ezt egyelőre valószínűleg cateringszolgáltatással tudják megoldani. Az épületben ugyan van konyha, de annak felszerelése és működésének engedélyeztetése még hosszabb időt vehet igénybe.
Mint megtudtuk, a legnagyobb gondot nem is ez, hanem a szükséges személyzet alkalmazása jelenti. Ennek megoldása érdekében a polgármesteri hivatal a megyei tanfelügyelőséghez fordult engedélyért.
Az óvodához tágas udvar is tartozik, ahol az önkormányzat saját munkaerővel nemrég elvégezte a tereprendezés egy részét: füvesítettek, fákat és cserjéket ültettek. Elvileg játszótérnek is kellene épülnie, ám mivel ez nem fér bele a költségvetésbe, várhatóan átköltöztetik a jelenlegi, könyvtárnál működő óvoda udvaráról az ott lévő, még jó állapotú játszóteret.
Az új bútorzat egy része már az épületben van, de őszig átkerül a jelenlegi óvódából a teljes felszerelés
