Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Közel 900 négyzetméteres az épület, amiben konyha, akadálymentesített mosdó, orvosi rendelő, rendezvényterem is van.

Közel 900 négyzetméteres az épület, amiben konyha, akadálymentesített mosdó, orvosi rendelő, rendezvényterem is van.

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik, miközben az önkormányzat a működés feltételeinek megteremtésén dolgozik.

Bodor Tünde

2026. április 27., 18:572026. április 27., 18:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A beruházásra még 2018-ban nyertek finanszírozást a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökségnél (AFIR). A 2021-ben elkezdődött kivitelezés azonban sok kívánnivalót hagyott maga után, miközben a nyertes cég jelentősen késlekedett a munkálatokkal. Végül tavaly decemberben fel kellett bontani a szerződést a târgoviște-i vállalattal, hogy ne veszítsék el a finanszírozást, és új közbeszerzési eljárásban kerestek másik kivitelezőt. Ezzel

sikerült határidőre befejezni az építkezést.

Jelenleg az engedélyeztetés időszaka zajlik, az új épületben éppen a napokban vizsgálják a tűzvédelmi előírások betartását.

Hirdetés

„Felszerelést, bútorzatot kaptunk a megyei tanács által megnyert pályázati keretből, de egy részét a saját projektünk is biztosította” – közölte Bordás Enikő polgármester.

Az új óvoda több mint 900 négyzetméteres, így 80 gyermek számára biztosít megfelelő körülményeket.

A gyerekek várhatóan értékelni fogják a tágas tereket, hiszen miután a korábbi óvodaépület felújításának is nekifogtak, az óvodások egy hosszúra nyúlt, hároméves átmeneti időszakban a könyvtár épületében kaptak helyet, ahol meglehetősen szűkösen férnek el.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ha nem is lesz telt ház a legközelebbi tanévkezdéskor, a községvezetés reméli, hogy a jelenlegi 60 óvodásnál többet fogadhatnak majd, és a szülők számára is vonzó lesz a lehetőség, hogy helyben maradhatnak gyermekeik.

Az új napköziotthonban délutánig maradhatnak a kicsik, és ebédet is kaphatnak,

bár ezt egyelőre valószínűleg cateringszolgáltatással tudják megoldani. Az épületben ugyan van konyha, de annak felszerelése és működésének engedélyeztetése még hosszabb időt vehet igénybe.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Mint megtudtuk, a legnagyobb gondot nem is ez, hanem a szükséges személyzet alkalmazása jelenti. Ennek megoldása érdekében a polgármesteri hivatal a megyei tanfelügyelőséghez fordult engedélyért.

Nemcsak konyhai alkalmazottakra lesz szükség, hanem kazánfűtőre is, mivel a modern kazánt csak szakképzett személy kezelheti.

Az óvodához tágas udvar is tartozik, ahol az önkormányzat saját munkaerővel nemrég elvégezte a tereprendezés egy részét: füvesítettek, fákat és cserjéket ültettek. Elvileg játszótérnek is kellene épülnie, ám mivel ez nem fér bele a költségvetésbe, várhatóan átköltöztetik a jelenlegi, könyvtárnál működő óvoda udvaráról az ott lévő, még jó állapotú játszóteret.

korábban írtuk

Napok kérdése az új uzoni óvoda átadása, de a beköltözésre még várni kell
Napok kérdése az új uzoni óvoda átadása, de a beköltözésre még várni kell

Két év csúszás és egy meghiúsult szerződés után hamarosan elkészül az új uzoni óvoda. A 920 négyzetméteres épület ideális körülményeket kínál majd a község gyermekeinek, de a beköltözésre még várni kell.

Az új bútorzat egy része már az épületben van, de őszig átkerül a jelenlegi óvódából a teljes felszerelés

Az új bútorzat egy része már az épületben van, de őszig átkerül a jelenlegi óvódából a teljes felszerelés

Háromszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában
Tizenöt épület égett porig egy vasárnapi tűzvészben
Megnyerte az alapszakaszt a Csíkszentsimon, kiharcolta a felsőházat a Szentegyháza
Új romániai magyar pártot alapítana a Tisza székelyföldi aktivistája, de még nagyon sok a kérdőjel
Kiesési rangadó, BL-sorsolás, madridi tenisztorna – hétfőn a tévében
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 27., hétfő

Hirdetés
2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

Hirdetés
2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!