Nagy a forgalom, állandó a balesetveszély a Brassói úton. Egyelőre azonban várni kell a változtatásra

A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.

Kovács Attila 2026. január 29., 07:402026. január 29., 07:40

A csíkszeredai Brassói útra tervezett körforgalom műszaki terveinek elkészítése folyamatban van, de a továbblépés egyelőre bizonytalan, noha tavaly még úgy tűnt, hogy ebben az évben el is készülhet a forgalmi változtatás. Minderről Bors Béla alpolgármester beszélt kérdéseinkre. Az elöljáró szerint az előkészületeket be kell fejezni, a megvalósíthatósági tanulmány nemsokára kész lesz, és ennek elfogadása után közbeszerzési eljárást írnak ki a műszaki tervek elkészítésére is. Ezek elkészültével az építkezési engedélyt is kiadják, de Hirdetés

a munkálatot nagy valószínűséggel idén nem fogják elvégezni, csak jövőben.

Ennek elsősorban anyagi okai vannak, a befejezetlen beruházások önrészeinek költségei, és az általános bizonytalanság, amely érezhető az idei év kapcsán – vázolta Bors Béla. Jelentős kiadásként említette a városháza és a Városi Művelődési Ház felújításához szükséges önrészeket, amelyeket a saját költségvetésből kell biztosítani, de ugyanígy készülnek a Búza és Levendula utcák felújítására is, szintén saját költségvetésből. korábban írtuk Útszélesítés, megegyezés is szükséges a tervezett Brassói úti körforgalomhoz Jövőben készülhet el egy újabb körforgalom Csíkszeredában, a Brassói úton, amely egyszerűbbé teszi majd a Zöld Péter utcából érkező és oda tartó autók közlekedését. Ehhez először meg kell egyezni a közterületet elfoglaló vállalkozással. A tervezett körforgalomra a torlódás és a balesetveszély miatt is szükség van, mert a Baromtér utca felől a vasúti aluljárón át érkező autósok egy része visszafordul a vasútállomás irányába, ehhez pedig á kell haladni a sűrű forgalmú, kétszer két sávos útszakasz két sávján. Ugyanakkor a Zöld Péter utcából érkező autók is torlódnak, különösen csúcsforgalomban.

Ha a Brassói úti csatlakozásnál megépül a körforgalom, mindkét helyzetet lehet kezelni,