Várni kell még a Brassói úti körforgalomra Csíkszeredában  

Nagy a forgalom, állandó a balesetveszély a Brassói úton. Egyelőre azonban várni kell a változtatásra • Fotó: Tuchiluș Alex

Nagy a forgalom, állandó a balesetveszély a Brassói úton. Egyelőre azonban várni kell a változtatásra

Fotó: Tuchiluș Alex

A tervek elkészülnek, és az építkezési engedélyt is ki fogják adni, de a Brassói úton idén nem valószínű, hogy kialakítják az elképzelt körforgalmat. Ennek anyagi okai vannak: több olyan beruházást kell befejezni, amelyek jelentős önrészt igényelnek.

Kovács Attila

2026. január 29., 07:402026. január 29., 07:40

A csíkszeredai Brassói útra tervezett körforgalom műszaki terveinek elkészítése folyamatban van, de a továbblépés egyelőre bizonytalan, noha tavaly még úgy tűnt, hogy ebben az évben el is készülhet a forgalmi változtatás.

Minderről Bors Béla alpolgármester beszélt kérdéseinkre. Az elöljáró szerint az előkészületeket be kell fejezni, a megvalósíthatósági tanulmány nemsokára kész lesz, és ennek elfogadása után közbeszerzési eljárást írnak ki a műszaki tervek elkészítésére is. Ezek elkészültével az építkezési engedélyt is kiadják, de

a munkálatot nagy valószínűséggel idén nem fogják elvégezni, csak jövőben.

Ennek elsősorban anyagi okai vannak, a befejezetlen beruházások önrészeinek költségei, és az általános bizonytalanság, amely érezhető az idei év kapcsán – vázolta Bors Béla. Jelentős kiadásként említette a városháza és a Városi Művelődési Ház felújításához szükséges önrészeket, amelyeket a saját költségvetésből kell biztosítani, de ugyanígy készülnek a Búza és Levendula utcák felújítására is, szintén saját költségvetésből.

korábban írtuk

Útszélesítés, megegyezés is szükséges a tervezett Brassói úti körforgalomhoz
Útszélesítés, megegyezés is szükséges a tervezett Brassói úti körforgalomhoz

Jövőben készülhet el egy újabb körforgalom Csíkszeredában, a Brassói úton, amely egyszerűbbé teszi majd a Zöld Péter utcából érkező és oda tartó autók közlekedését. Ehhez először meg kell egyezni a közterületet elfoglaló vállalkozással.

A tervezett körforgalomra a torlódás és a balesetveszély miatt is szükség van, mert a Baromtér utca felől a vasúti aluljárón át érkező autósok egy része visszafordul a vasútállomás irányába, ehhez pedig á kell haladni a sűrű forgalmú, kétszer két sávos útszakasz két sávján. Ugyanakkor a Zöld Péter utcából érkező autók is torlódnak, különösen csúcsforgalomban.

Ha a Brassói úti csatlakozásnál megépül a körforgalom, mindkét helyzetet lehet kezelni,

mert a Baromtér utcáról érkező járműveket közvetlenül a körforgalomhoz irányítják, ahol meg lehet majd fordulni.

Korábban szerettek volna ideiglenes körforgalmat kialakítani, de akkor kiderült, hogy ez nem lehetséges, mert a kétsávos körforgalomhoz nem elég a meglévő hely, útszélesítésre van szükség, ami megvalósíthatósági tanulmányt és tervezést igényelt.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
