Ünneplők Székelyudvarhelyen: a magyar történelem a szabadság története

A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 15., 15:472026. március 15., 15:47

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 15., 15:472026. március 15., 15:47

Huszárok felvonulásával kezdődött el az 1848–49-es szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepség Székelyudvarhely főterén.

A székelység története a kitartás és a hűség története

„A magyar történelemben a szabadság az a történet maga. Szabadságért harcoltunk Mohács után, szabadságért küzdöttünk Rákóczi zászlója alatt, szabadságért álltak fel a márciusi ifjak és szabadságért mentek az utcára 1956-ban a pesti srácok is” – fogalmazott az ünnepség egyik szónoka, Szakács-Paál István polgármester.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Hangsúlyozta, a székelység története a kitartás és a hűség története.

Székelyudvarhelyen is tudták mindig, hogy magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás – legyen szó a nyelvről, kultúráról, közösségről vagy küzdelemről.

„Székelyudvarhely nem véletlenül lett Székelyföld szellemi központja. Ez a város mindig tudta, hogy egy közösség ereje nem a méretében, hanem az akaratában van” – szögezte le az elöljáró. Ezt követően a magyar kormány megerősítésére kért mindenkit értékeink megóvása érdekében.

Sok állam volt gazdagabb nálunk, mi mégis itt vagyunk

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is ünnepi beszédet mondott. Rámutatott, a történelemben sok nép volt erősebb, sok állam volt gazdagabb nálunk, mi mégis itt vagyunk. Ennek oka a márciusi ifjak bátorságában, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem okosságra, gyakorlatiasságra alapozó politikájában, és az agyagfalvi nemzetgyűlésen történt közösségi összefogásban keresendő.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Szerencsésnek nevezte, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Kárpát-medence magyar közösségei újra és újra megtapasztalhatták az összetartozás érzését.

Idézet
Lehet, hogy nem mi vagyunk a legnagyobbak, de amikor a megmaradásról van szó, mi vagyunk a legkitartóbbak

– nyomatékosított Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Soltész Miklós: ezúttal is össze kell fogjunk

„A megújult templomok és a megépült, korszerűsített magyar nyelvű tanintézmények is jelzik, hogy a magyar nemzeti kormány jött és segített, amikor erre szükség volt Erdélyben” – emlékeztetett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Felidézte azt is, hogy együtt sírtak a külhoni magyarokkal, ugyanakkor szégyenkeztek, amikor Magyarország előző vezetése kijelentette, „nincs szükség rájuk.” Ezt követően

ki is köszörülték a csorbát, amint arra lehetőségük nyílt,

azaz megadták a külhoni nemzettársaiknak a magyar állampolgárságot.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az államtitkár közölte, az 1848–49-es forradalom, hírének nemcsak a magyarok örültek a Kárpát-medencében, hanem a más nemzetiségűek is, hiszen testvéri együttélést kínáltak. Kiemelte, a szabadságharcban mindig ott álltak a magyarság mellett a székelyek: katonákkal, ágyúval, kitartással és erővel védték a hazát.

Idézet
Akkor is, mint ma is, iszonyatos túlerővel támadtak hazánkra.

Akkor is, mint ma is birodalmi központ akarta megmondani, miként éljünk, miként hódoljunk be másoknak, miért nincs szükségünk szuverén, önálló, gondolkodó és cselekvő magyar nemzetre” – fogalmazott. Hozzátette, ahogyan régen, most is számítanak a székelyekre.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét közvetítve kijelentette, nem fognak engedni a külső erőknek, akik hazánkat fenyegetik, sem pedig azoknak, akik elvennék a külhoni magyar állampolgárok szavazati jogát. Soltész ismét összefogásra szólított fel, hogy megvédhessük az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit.

Beszéde után a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását a nemzetre.

Ismét nemzeti összefogásra szólítottak fel az ünnepségen beszédet mondó elöljárók

Ismét nemzeti összefogásra szólítottak fel az ünnepségen beszédet mondó elöljárók

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Március 15.
A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt

Március 15. alkalmából ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: kokárdák, valamint az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetek kísérik az utasokat, így a mindennapi utazás is az emlékezés részévé válik.

Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt
Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt
2026. március 15., vasárnap

Kokárdás buszokkal tisztelegni a forradalom emléke előtt
2026. március 14., szombat

Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását

A kezdeti nehézségek és a munkálatok leállása után ismét zajlik a Hatos villa energetikai korszerűsítése. Hargita Megye Tanácsa áthidalta a költségvetési hiányt, így júniusra egy teljesen megújult, energiatakarékos épület várhatja a táborozókat.

Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását
Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását
2026. március 14., szombat

Nyárra be kell fejezni a homoródfürdői Hatos villa felújítását
2026. március 13., péntek

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat

Három év szünet után folytatódik az Erdélyi Vállalkozói Iskola+ (EVI+) képzéssorozat – jelentették be pénteken, a képzés első hétvégéjének megnyitóján a partnerszervezetek képviselői Székelyudvarhelyen.

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat
Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat
2026. március 13., péntek

Stratégiai tudással és erős közösséggel segítik a vállalkozókat
2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen

Ahol a hagyományainknak teret adnak, ott a nemzetünknek jövője van, hangsúlyozta Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Erdélyi Hagyományok Háza székelyudvarhelyi központjának avatóünnepségén.

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen
Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen
2026. március 13., péntek

Felavatták az Erdélyi Hagyományok Házát Székelyudvarhelyen
2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök

Nem sokáig örülhetett zsákmányának pénteken a szomszédos megyéből érkező biciklitolvaj, hiszen a tettét követően mindössze néhány perc múlva elfogták őt a székelyudvarhelyi helyi rendőrök.

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök
Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök
2026. március 13., péntek

Kerékpárt lopott Székelyudvarhelyen, percekkel később elfogták a helyi rendőrök
2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet

Konferenciát szerveztek Székelyudvarhelyen a határon átnyúló jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés témájában pénteken. Magyarországi és erdélyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat a jogi támogatás és az áldozatok segítésének lehetőségeiről.

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
2026. március 13., péntek

Az áldozatsegítés és jogi segítségnyújtás határok nélkül működhet
2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant

Elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy útszéli fának csapódott egy autós péntek reggel Árvátfalván. A szerencsétlenül járt sofőr járművébe egy másik, arra közlekedő személygépkocsi is nekiütközött.

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
2026. március 13., péntek

Fának hajtott egy autó Árvátfalván, majd egy másik is belerohant
2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A balesetet rögzítő térfigyelő kamerás felvételt látva Székelyudvarhely polgármestere azt írta, hogy kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
2026. március 11., szerda

Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet
2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

Szejkefürdőn is karamboloztak
Szejkefürdőn is karamboloztak
2026. március 11., szerda

Szejkefürdőn is karamboloztak
2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában

Székelyudvarhelyen szerdán újrakezdték a munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, és az elkövetkező időszakban többfelé útjavításra, illetve forgalomkorlátozásra kell számítani.

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
2026. március 11., szerda

Újra munkatelep van a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor utcában
