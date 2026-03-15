Ünneplők Székelyudvarhelyen: a magyar történelem a szabadság története A bátorságnak, a gyakorlatias gondolkodásnak és a közösségi összetartozásnak köszönheti a magyarság a megmaradását – hangzott el Székelyudvarhelyen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepségen vasárnap. Fülöp-Székely Botond 2026. március 15., 15:472026. március 15., 15:47

Huszárok felvonulásával kezdődött el az 1848–49-es szabadságharc kirobbanásának évfordulóján szervezett ünnepség Székelyudvarhely főterén. A székelység története a kitartás és a hűség története „A magyar történelemben a szabadság az a történet maga. Szabadságért harcoltunk Mohács után, szabadságért küzdöttünk Rákóczi zászlója alatt, szabadságért álltak fel a márciusi ifjak és szabadságért mentek az utcára 1956-ban a pesti srácok is” – fogalmazott az ünnepség egyik szónoka, Szakács-Paál István polgármester. Hirdetés

Hangsúlyozta, a székelység története a kitartás és a hűség története.

Székelyudvarhelyen is tudták mindig, hogy magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás – legyen szó a nyelvről, kultúráról, közösségről vagy küzdelemről.

„Székelyudvarhely nem véletlenül lett Székelyföld szellemi központja. Ez a város mindig tudta, hogy egy közösség ereje nem a méretében, hanem az akaratában van” – szögezte le az elöljáró. Ezt követően a magyar kormány megerősítésére kért mindenkit értékeink megóvása érdekében. Sok állam volt gazdagabb nálunk, mi mégis itt vagyunk Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke is ünnepi beszédet mondott. Rámutatott, a történelemben sok nép volt erősebb, sok állam volt gazdagabb nálunk, mi mégis itt vagyunk. Ennek oka a márciusi ifjak bátorságában, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem okosságra, gyakorlatiasságra alapozó politikájában, és az agyagfalvi nemzetgyűlésen történt közösségi összefogásban keresendő.

Szerencsésnek nevezte, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Kárpát-medence magyar közösségei újra és újra megtapasztalhatták az összetartozás érzését.

Lehet, hogy nem mi vagyunk a legnagyobbak, de amikor a megmaradásról van szó, mi vagyunk a legkitartóbbak

– nyomatékosított Hargita Megye Tanácsának elnöke. Soltész Miklós: ezúttal is össze kell fogjunk „A megújult templomok és a megépült, korszerűsített magyar nyelvű tanintézmények is jelzik, hogy a magyar nemzeti kormány jött és segített, amikor erre szükség volt Erdélyben” – emlékeztetett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Felidézte azt is, hogy együtt sírtak a külhoni magyarokkal, ugyanakkor szégyenkeztek, amikor Magyarország előző vezetése kijelentette, „nincs szükség rájuk.” Ezt követően

ki is köszörülték a csorbát, amint arra lehetőségük nyílt,

azaz megadták a külhoni nemzettársaiknak a magyar állampolgárságot.

Az államtitkár közölte, az 1848–49-es forradalom, hírének nemcsak a magyarok örültek a Kárpát-medencében, hanem a más nemzetiségűek is, hiszen testvéri együttélést kínáltak. Kiemelte, a szabadságharcban mindig ott álltak a magyarság mellett a székelyek: katonákkal, ágyúval, kitartással és erővel védték a hazát.

Akkor is, mint ma is, iszonyatos túlerővel támadtak hazánkra.

Akkor is, mint ma is birodalmi központ akarta megmondani, miként éljünk, miként hódoljunk be másoknak, miért nincs szükségünk szuverén, önálló, gondolkodó és cselekvő magyar nemzetre” – fogalmazott. Hozzátette, ahogyan régen, most is számítanak a székelyekre.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzenetét közvetítve kijelentette, nem fognak engedni a külső erőknek, akik hazánkat fenyegetik, sem pedig azoknak, akik elvennék a külhoni magyar állampolgárok szavazati jogát. Soltész ismét összefogásra szólított fel, hogy megvédhessük az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikai eredményeit. Beszéde után a történelmi egyházak képviselői kérték Isten áldását a nemzetre.

Ismét nemzeti összefogásra szólítottak fel az ünnepségen beszédet mondó elöljárók

