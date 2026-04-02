Pénteken kezdődik, április közepéig tart a tavaszi vakáció

A 2025-2026-os tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődik és április 14-ig a tavaszi szünidő az iskolákban.

A nappali és az esti tagozatos végzősök számára az iskolai év 34 oktatási hétből áll, és június 5-én zárul. A nyolcadikosok számára június 12-én ér véget a tanév – ismerteti az Agerpres.

A diákok június 20-ától lesznek nyári vakáción.

A szakközépiskolákban 37 oktatási hétből áll, és június 26-án zárul a tanév.