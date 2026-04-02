Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mesterséges intelligencia Székelyföldön: a változás nyertesei lehetünk

Kozma Mónika és Tóth-Batizán Gergő szervezők • Fotó: Haáz Vince

Kozma Mónika és Tóth-Batizán Gergő szervezők

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hogyan alakítja át az MI az oktatást, az ipart, az egészségügyet és a mindennapokat – Erdély első átfogó mesterségesintelligencia-konferenciáját tartották Marosvásárhelyen. A rendezvényen szakértők, politikai szereplők és intézményi vezetők találkoztak.

Hajnal Csilla

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
A mesterséges intelligencia (MI) mára életünk szinte minden területét átformálja, ezért különösen fontosak azok a fórumok, ahol eltérő szakterületek képviselői közösen gondolkodnak a technológia jövőjéről.

A Transylvania Bloom Initiative Egyesület kezdeményezésére

Hirdetés

csütörtökön rendezték meg Erdély első átfogó mesterségesintelligencia-konferenciáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán.

A Pro Economica Alapítvány, az RMDSZ Maros Megyei Szervezete és a Sapientia Egyetem támogatásával megvalósult rendezvényen Tonk Márton rektor házigazdaként köszöntötte a résztvevőket.

A résztvevők azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az MI az oktatásra, az iparra, az egészségügyre és a turizmusra. A megnyitón Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta, Tóth-Batizán Gergő, a Transylvania Bloom Initiative Egyesület digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős munkatársa, a konferencia egyik ötletgazdája pedig arra figyelmeztetett, hogy

a rendkívül gyorsan változó világban nem elég lépést tartani a technológiai fordulatokkal, azokat alakítani is kell, ha a változás nyertesei akarunk lenni.

Etikai kérdések

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke új civilizációs korszaknak nevezte a mesterséges intelligencia korát, amelyhez fogható eszköz korábban nem volt az emberiség kezében. Úgy fogalmazott, a változásokról szóló közbeszédből hiányzik az etikai dimenzió, noha egzisztenciális kérdéseket is fel kell tenni ahhoz, hogy felmérjük a változás valódi tétjét.

Szerinte az MI legmélyebb hatása a kulturális mintázatok átalakulásában mutatkozik majd meg, az oktatástól és a munkavégzéstől a kultúráig, miközben a társadalom még nincs felkészülve ezekre a változásokra. Hozzátette:

alig esik szó arról, hány munkahely és milyen munkakörök szűnhetnek meg ennek következtében.

Magyarországi stratégia

Az első előadást Palkovics László, Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa tartotta, aki az ország MI-stratégiájának végrehajtását mutatta be. Leszögezte: az „MI-buborék” szerinte nem olyan kipukkanó buborék, mint az úgynevezett internetbuborék volt a 90-es évek végén, amikor rengeteg pénz áramlott internetes cégekbe, amelyek mögött sokszor nem állt valós bevétel, csak ígéret. Mint mondta,

a mostani folyamat valós gazdasági alapokon nyugszik, az MI-cégek ugyanis már mérhető bevételt és termelékenységnövekedést generálnak.

Az előadásban szó esett az Európai Unió kockázatalapú megközelítéséről is, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos potenciális veszélyeket különböző csoportokba sorolja. Ennek kapcsán említették az AI Actet, amely a mesterségesintelligencia-rendszereket kockázat szerint osztályozza, és minél veszélyesebb egy rendszer, annál szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. Palkovics László szerint az AI Act a mesterséges intelligencia számára olyan mérföldkő lehet, mint a GDPR volt az adatvédelem területén.

Oktatás és egészségügy

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy Magyarország miért jutott előre az MI-stratégia terén. Mint mondta,

az ország az elsők között alkotta meg saját mesterségesintelligencia-stratégiáját az Európai Unióban 2020-ban,

emellett törvényi szabályozásokat is bevezettek, és hangsúlyt helyeznek a nemzetközi láthatóságra is.

Példaként említette az önvezető autók tesztelését és az amerikai mesterségesintelligencia-együttműködéseket.

Bejelentette azt is, hogy a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden magyarországi szakképző intézményben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását.

Külön kitért az egészségügyi alkalmazásokra is. Elmondása szerint a demencia korai felismerésében jelenleg 25 magyarországi kórházban alkalmaznak MI-alapú rendszereket, amelyek segítségével a betegség már negyvenéves korban, a tünetek megjelenése előtt szűrhető. A programot VR-szemüvegek használata is kiegészíti, amelyek az agy aktív foglalkoztatását és fejlesztését segítik.

Előadását személyes hangvételű üzenettel zárta: nem a mesterséges intelligenciától tart, hanem inkább attól, hogy egyszer nélküle kell majd élnünk.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!