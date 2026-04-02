Mesterséges intelligencia Székelyföldön: a változás nyertesei lehetünk

Hogyan alakítja át az MI az oktatást, az ipart, az egészségügyet és a mindennapokat – Erdély első átfogó mesterségesintelligencia-konferenciáját tartották Marosvásárhelyen. A rendezvényen szakértők, politikai szereplők és intézményi vezetők találkoztak.
Kozma Mónika és Tóth-Batizán Gergő szervezők
A mesterséges intelligencia (MI) mára életünk szinte minden területét átformálja, ezért különösen fontosak azok a fórumok, ahol eltérő szakterületek képviselői közösen gondolkodnak a technológia jövőjéről.
A Transylvania Bloom Initiative Egyesület kezdeményezésére
A Pro Economica Alapítvány, az RMDSZ Maros Megyei Szervezete és a Sapientia Egyetem támogatásával megvalósult rendezvényen Tonk Márton rektor házigazdaként köszöntötte a résztvevőket.
A résztvevők azt vizsgálták, hogy milyen hatással van az MI az oktatásra, az iparra, az egészségügyre és a turizmusra. A megnyitón Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója a közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta, Tóth-Batizán Gergő, a Transylvania Bloom Initiative Egyesület digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős munkatársa, a konferencia egyik ötletgazdája pedig arra figyelmeztetett, hogy
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke új civilizációs korszaknak nevezte a mesterséges intelligencia korát, amelyhez fogható eszköz korábban nem volt az emberiség kezében. Úgy fogalmazott, a változásokról szóló közbeszédből hiányzik az etikai dimenzió, noha egzisztenciális kérdéseket is fel kell tenni ahhoz, hogy felmérjük a változás valódi tétjét.
Szerinte az MI legmélyebb hatása a kulturális mintázatok átalakulásában mutatkozik majd meg, az oktatástól és a munkavégzéstől a kultúráig, miközben a társadalom még nincs felkészülve ezekre a változásokra. Hozzátette:
Az első előadást Palkovics László, Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa tartotta, aki az ország MI-stratégiájának végrehajtását mutatta be. Leszögezte: az „MI-buborék” szerinte nem olyan kipukkanó buborék, mint az úgynevezett internetbuborék volt a 90-es évek végén, amikor rengeteg pénz áramlott internetes cégekbe, amelyek mögött sokszor nem állt valós bevétel, csak ígéret. Mint mondta,
Az előadásban szó esett az Európai Unió kockázatalapú megközelítéséről is, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos potenciális veszélyeket különböző csoportokba sorolja. Ennek kapcsán említették az AI Actet, amely a mesterségesintelligencia-rendszereket kockázat szerint osztályozza, és minél veszélyesebb egy rendszer, annál szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. Palkovics László szerint az AI Act a mesterséges intelligencia számára olyan mérföldkő lehet, mint a GDPR volt az adatvédelem területén.
A kormánybiztos arról is beszélt, hogy Magyarország miért jutott előre az MI-stratégia terén. Mint mondta,
emellett törvényi szabályozásokat is bevezettek, és hangsúlyt helyeznek a nemzetközi láthatóságra is.
Példaként említette az önvezető autók tesztelését és az amerikai mesterségesintelligencia-együttműködéseket.
Bejelentette azt is, hogy a 2025/2026-os tanév tavaszi félévétől minden magyarországi szakképző intézményben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását.
Külön kitért az egészségügyi alkalmazásokra is. Elmondása szerint a demencia korai felismerésében jelenleg 25 magyarországi kórházban alkalmaznak MI-alapú rendszereket, amelyek segítségével a betegség már negyvenéves korban, a tünetek megjelenése előtt szűrhető. A programot VR-szemüvegek használata is kiegészíti, amelyek az agy aktív foglalkoztatását és fejlesztését segítik.
Palkovics László előadását záró üzenete Marosvásárhelyen
Előadását személyes hangvételű üzenettel zárta: nem a mesterséges intelligenciától tart, hanem inkább attól, hogy egyszer nélküle kell majd élnünk.
