Székelykeresztúri iskolák közelében ellenőrzött és bírságolt a rendőrség

Az iskolák közelében autókat és járművezetőket ellenőriztek

Összehangolt ellenőrzést tartottak a Hargita megyei rendőrök és csendőrök a székelykeresztúri tanintézményekben és környékükön. Az iskolákban megelőző jellegű foglalkozásokat tartottak, a szabálysértő járművezetőket pedig megbírságolták.

Farkas Orsolya 2026. április 02., 11:312026. április 02., 11:31

A Zeyk Domokos Technológiai Líceumban és az Orbán Balázs Gimnáziumban összesen mintegy 430 diák és pedagógus vett részt a foglalkozásokon. Az előadások témái között szerepelt

az iskolai erőszak megelőzése, a kábítószer-fogyasztás és -kereskedelem kockázatai, a fiatalkori bűnözés, valamint a kiskorúak büntetőjogi felelőssége.

Ezzel párhuzamosan a hatóságok az iskolák környékén is ellenőrzéseket végeztek: ennek során 18 személyt igazoltattak, 10 járművezetőt alkoholszondával teszteltek, 10 autót átvizsgáltak.

Nyolc esetben közlekedési kihágásokért bírságoltak, összesen 3645 lej értékben, továbbá egy, a közrend megsértésére vonatkozó bírságot is kiszabtak 500 lej értékben.