Tárgyalnak az új közalkalmazotti bértörvényről – az államfőnek lesz a legnagyobb a fizetése

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az új közalkalmazotti bértörvényről a miniszterelnöki hivatal és a pénzügyminisztérium részvételével működő munkacsoportban – jelentette ki a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a munkaügyi miniszter.

az új jogszabály előírásai hasonlóak lesznek a jelenlegi bértörvényéhez, amely szerint az államfő rendelkezik a legmagasabb fizetéssel.

Manolét arról is kérdezték, hogy szerepel-e a vizsgált változatok között egy olyan bértábla, amelyben a közalkalmazotti fizetéseket a minimálbér alapján, 1-től 8-ig terjedő szorzót alkalmazva számolják ki. Ez a változat –

Hozzátette, hogy a tervezetről egyelőre nem tud részletes információkkal szolgálni – ismerteti az Agerpres .

Manole megerősítette, hogy ez az egyik vizsgált forgatókönyv, de hangsúlyozta, hogy az új törvényben a minimálbér nem közvetlen viszonyítási alap, hanem csak egy ahhoz hasonló értékű úgynevezett referenciaindex lesz. Ennek célja, hogy a közalkalmazotti béreket leválasszák a minimálbér jövőbeni emeléseiről.

Kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, hogy milyen arányú fizetésemeléseket eredményez majd az új bértörvény bevezetése, mert a pénzügyminisztérium még nem véglegesítette a számításokat.