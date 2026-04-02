Fokozott készültség az ünnepi hétvégén

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Naponta mintegy 24 ezer belügyi alkalmazott, rendőrök, csendőrök, határrendészek, tűzoltók gondoskodnak a polgárok biztonságáról a hosszú hétvégén, amelyen a katolikusok és protestánsok a húsvétot, az ortodoxok a virágvasárnapot ünneplik.
2026. április 02., 15:002026. április 02., 15:00
2026. április 02., 15:102026. április 02., 15:10
Monica Dajbog, belügyminisztériumi szóvivő közlése szerint a belügyi szervek vigyáznak a közrendre és a közbiztonságra, illetve készen állnak közbelépni esetleges vészhelyzetekben.
Jelen lesznek a hosszú hétvégén
A legnagyobb rendezvények Bukarestben, Râmnicu Vâlceán, Nagybányán, Bákóban, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön várhatók – idézi az szóvivőt az Agerpres.
A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a közlekedésrendészet munkatársai több mint
A sofőröknek azt javasolják, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, útnak indulás előtt tájékozódjanak az időjárási viszonyokról és az utak állapotáról.
A tűzesetek és egyéb vészhelyzetek megelőzése érdekében a hatóságok óvatosságra intik a polgárokat a gyertyák, elektromos berendezések és hőforrások használatakor, és azt tanácsolják, hogy tartsák be a biztonsági intézkedéseket a zsúfolt helyeken.
Dajbog emlékeztette a külföldre utazókat, hogy a Bulgáriával és Magyarországgal közös határon már nincs határellenőrzés, azonban az érvényes úti okmányok birtoklása továbbra is kötelező.
szóljon hozzá!