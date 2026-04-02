Fokozott készültség az ünnepi hétvégén

Naponta mintegy 24 ezer belügyi alkalmazott, rendőrök, csendőrök, határrendészek, tűzoltók gondoskodnak a polgárok biztonságáról a hosszú hétvégén, amelyen a katolikusok és protestánsok a húsvétot, az ortodoxok a virágvasárnapot ünneplik.

Monica Dajbog, belügyminisztériumi szóvivő közlése szerint a belügyi szervek vigyáznak a közrendre és a közbiztonságra, illetve készen állnak közbelépni esetleges vészhelyzetekben.

az egyházi rendezvényeken is, amelyeken a becslések szerint hozzávetőlegesen 1,2 millió ember vesz részt.

A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a közlekedésrendészet munkatársai több mint

A legnagyobb rendezvények Bukarestben, Râmnicu Vâlceán, Nagybányán, Bákóban, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön várhatók – idézi az szóvivőt az Agerpres .

A sofőröknek azt javasolják, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, útnak indulás előtt tájékozódjanak az időjárási viszonyokról és az utak állapotáról.

A tűzesetek és egyéb vészhelyzetek megelőzése érdekében a hatóságok óvatosságra intik a polgárokat a gyertyák, elektromos berendezések és hőforrások használatakor, és azt tanácsolják, hogy tartsák be a biztonsági intézkedéseket a zsúfolt helyeken.

Hirdetés



Dajbog emlékeztette a külföldre utazókat, hogy a Bulgáriával és Magyarországgal közös határon már nincs határellenőrzés, azonban az érvényes úti okmányok birtoklása továbbra is kötelező.