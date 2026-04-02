A Kárpát-medence legnagyobb ételszentelését idén is megtartják Csíkszereda főterén

Tavaly is teljesen betöltötték a Szabadság teret az ételszentelés résztvevői
Fotó: Pinti Attila
Húsvétvasárnap, reggel nyolc órától tartják a Kárpát-medence legnagyobbjaként nyilvántartott ételszentelését Csíkszereda központjában.
2026. április 02., 09:48
Ezrek részvételével tartották meg idén is a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelését Csíkszereda főterén. Tamás József, nyugalmazott segédpüspök kiemelte: úgy üljünk asztalhoz, hogy ott magával Jézus Krisztussal találkozunk.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az eseménnyel kapcsolatosan elmondta, hogy aki erre az ételszentelésre igyekszik vasárnap reggel, a Csíki Trans járatain ingyenesen utazhat, ezt pedig az ételszentelésre vitt kosárral lehet igazolni.
A már jól bevált forgatókönyv szerint, békésen, fegyelmezetten zajlott le a magyar nyelvterület legnagyobb létszámú húsvéti eledelszentelése Csíkszeredában.
A Szent Kereszt Plébánia által tartott esemény miatt elmarad a reggeli 7 és 8 órás szentmise a Milleniumi templomban.
Amit tudtunk megmutattunk: közvetítettük élőben, beszámoltunk róla, képtörténetben meséltük el, most pedig videóban foglaljuk össze. Idén ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában. Jövőre ugyanitt, ugyanennyien?
