Visszatértek a gólyák Sáromberkére, hozzá is fogtak a családalapításhoz

Az első fészekbe március 12-én, a másodikba március 8-án érkezett meg az első gólya

A hosszú és kihívásokkal teli út után a gólyák egy része visszatért országunkba. A sáromberki, webkamerával megfigyelt két fészek sem maradt üresen – derült ki a gólyákat megörökítő felvételekről, amelyeket a Milvus Csoport tette közzé.

A Milvus Csoport tájékoztatása szerint az első fészekbe március 12-én érkezett meg az egyik gólya, a párja azonban máig váratott magára. A másik fészekben az események gyorsan követték egymást:

egy hét alatt mindkét madár visszatért a fészekbe, és rövid időn belül elkezdték családjuk megalapítását.