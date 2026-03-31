Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Autószállító utánfutó gyulladt ki Ratosnyán, sikerült megmenteni a járműveket

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kigyulladt egy négy személygépkocsit szállító utánfutó Ratosnya térségében hétfő éjszaka folyamán, a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban nem keletkezett kár a szállított járművekben.

Székelyhon

2026. március 31., 11:352026. március 31., 11:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a dédai tűzoltók a helyi önkéntes egységgel közösen vonultak a helyszínre, ahol rövid időn belül sikerült megfékezniük a lángokat.

A beavatkozás során

  • két autót a sofőr még időben eltávolított a veszélyzónából,

  • míg a másik két járművet a tűzoltók védték meg a tűz továbbterjedésétől.

Az eset során személyi sérülésről nem érkezett jelentés.

Maros megye Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Visszautasítja a vádakat az FK Csíkszereda, jogi lépéseket helyeztek kilátásba
Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Megtalálták a két eltűnt kislányt
Székelyhon

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Székelyhon

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Visszautasítja a vádakat az FK Csíkszereda, jogi lépéseket helyeztek kilátásba
Székely Sport

Visszautasítja a vádakat az FK Csíkszereda, jogi lépéseket helyeztek kilátásba
Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Krónika

Rendőrségi pontosítások az eltűnt dicsőszentmártoni kislányok ügyében
Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Székely Sport

Kiütés és elképesztő fordítás: bajnok a GYHK U15-ös együttese
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség kedden Marosvásárhelyen, egy oktatási intézményhez tartozó műhelyben, ahol a helyiség füsttel telt meg.

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
2026. március 30., hétfő

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen

Összegyűlt az ötezer aláírás Maros megyében is, amellyel csatlakoznak a 141-es számú tanügyi törvény megváltoztatását célzó polgári kezdeményezéshez. Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés volt – az igazi bürokratikus munka most következik.

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
2026. március 30., hétfő

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
2026. március 30., hétfő

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen

Női szerepek a reformkorban címmel művelődéstörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka.

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
2026. március 30., hétfő

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
2026. március 30., hétfő

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene

Az állami rendőrség hivatalos egyenruháját viselte jogtalanul az a férfi, akit pénteken füleltek le a helyi rendőrök Marosvásárhelyen.

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
2026. március 30., hétfő

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
2026. március 30., hétfő

Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Megtalálták a két eltűnt kislányt
2026. március 30., hétfő

Megtalálták a két eltűnt kislányt
2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
2026. március 30., hétfő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
2026. március 30., hétfő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
2026. március 29., vasárnap

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
2026. március 29., vasárnap

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
2026. március 29., vasárnap

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen
Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen
2026. március 29., vasárnap

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!