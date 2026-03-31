Dicsőszentmártoni kislányok ügye: gyermekvédelmi ellenőrzést kezdeményezett a rendőrség

A Maros megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósághoz fordult a rendőrség annak a két dicsőszentmártoni kislánynak az ügyében, akiket az eltűnésük után egy nappal találtak meg.

A 4 éves és az 5 éves kislány vasárnap délután tűnt el dicsőszentmártoni házuk udvaráról, és több mint 24 óra után találtak rájuk a településtől mintegy 4 kilométerre, egy erdős területen.

A rendőrség folytatja a nyomozást annak kiderítésére, hogy miként jutottak oda a gyerekek, illetve