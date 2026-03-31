Dicsőszentmártoni kislányok ügye: gyermekvédelmi ellenőrzést kezdeményezett a rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

A Maros megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatósághoz fordult a rendőrség annak a két dicsőszentmártoni kislánynak az ügyében, akiket az eltűnésük után egy nappal találtak meg.

2026. március 31., 18:172026. március 31., 18:17

A 4 éves és az 5 éves kislány vasárnap délután tűnt el dicsőszentmártoni házuk udvaráról, és több mint 24 óra után találtak rájuk a településtől mintegy 4 kilométerre, egy erdős területen.

A rendőrség folytatja a nyomozást annak kiderítésére, hogy miként jutottak oda a gyerekek, illetve

felkérték a gyermekvédelmi hatóságot is, hogy indítson ellenőrzést az ügyben

– számolt be a Maros megyei rendőrség közlése nyomán az Agerpres hírügynökség.

Az 5 éves B. R. A-t és a 4 éves F. M. A-t vasárnapi eltűnésük után nagy erőkkel keresték a hatóságok. A gyermekek a szabadban töltötték az éjszakát. Hétfő délután Küküllődombó (Dâmbău) térségében talált rájuk egy erdész.

korábban írtuk

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

korábban írtuk

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Marosszék Rendőrség
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat

Megnyílt a húsvéti termelői vásár Marosvásárhely főterén, ahol helyi finomságokat, kézműves portékákat, horgolt nyuszikat és díszített tojásokat kínálnak. A vásár csütörtök estig várja a látogatókat naponta 10 és 19 óra között.

Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat
Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat
2026. március 31., kedd

Termelői vásár Marosvásárhely főterén: csütörtök estig várják a látogatókat
2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség kedden Marosvásárhelyen, egy oktatási intézményhez tartozó műhelyben, ahol a helyiség füsttel telt meg.

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
2026. március 31., kedd

Füsttel telt meg egy tanműhely Marosvásárhelyen, a tűzoltók gyorsan beavatkoztak
2026. március 31., kedd

Autószállító utánfutó gyulladt ki Ratosnyán, sikerült megmenteni a járműveket

Kigyulladt egy négy személygépkocsit szállító utánfutó Ratosnya térségében hétfő éjszaka folyamán, a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően azonban nem keletkezett kár a szállított járművekben.

Autószállító utánfutó gyulladt ki Ratosnyán, sikerült megmenteni a járműveket
Autószállító utánfutó gyulladt ki Ratosnyán, sikerült megmenteni a járműveket
2026. március 31., kedd

Autószállító utánfutó gyulladt ki Ratosnyán, sikerült megmenteni a járműveket
2026. március 30., hétfő

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen

Összegyűlt az ötezer aláírás Maros megyében is, amellyel csatlakoznak a 141-es számú tanügyi törvény megváltoztatását célzó polgári kezdeményezéshez. Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés volt – az igazi bürokratikus munka most következik.

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
2026. március 30., hétfő

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen
2026. március 30., hétfő

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen

Női szerepek a reformkorban címmel művelődéstörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka.

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
2026. március 30., hétfő

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen
2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket
2026. március 30., hétfő

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene

Az állami rendőrség hivatalos egyenruháját viselte jogtalanul az a férfi, akit pénteken füleltek le a helyi rendőrök Marosvásárhelyen.

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
2026. március 30., hétfő

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene
2026. március 30., hétfő

Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

Megtalálták a két eltűnt kislányt
Megtalálták a két eltűnt kislányt
2026. március 30., hétfő

Megtalálták a két eltűnt kislányt
2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
2026. március 30., hétfő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
2026. március 30., hétfő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat
