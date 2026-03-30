Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Középen Frandes Aurel erdész, aki megtalálta a két kislányt
Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.
Mihalache Constantin, a Maros Megyei Rendőrség vezetője a dicsőszentmártoni gyermekkórház előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, vasárnap 17 órakor kezdődött el a két kislány keresése,
A kutatás az éjszaka folyamán sem állt le, a lakosság tájékoztatása érdekében pedig Ro-Alert üzeneteket is kiküldtek.
Végül, hétfő délután Frandes Aurel erdész találta rá járőrözés közben a két kislányra, akik sírtak, fáradtak voltak és nagyon fáztak.
– idézte fel a történteket.
A kislányokat a dicsőszentmártoni kórházba vitték, ahol megvizsgálták őket, de nem találtak veszélyes sérülést rajtuk. Az ügyet a rendőrség a gyermekjogvédelmmel közösen vizsgálja.
A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.
szóljon hozzá!