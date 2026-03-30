Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Mihalache Constantin, a Maros Megyei Rendőrség vezetője a dicsőszentmártoni gyermekkórház előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, vasárnap 17 órakor kezdődött el a két kislány keresése,

háromszáznál több rendőr, tűzoltó, csendőr, hegyimentő és önkéntes vett részt a gyerekek felkutatásában.

A kutatás az éjszaka folyamán sem állt le, a lakosság tájékoztatása érdekében pedig Ro-Alert üzeneteket is kiküldtek.

Hirdetés

Végül, hétfő délután Frandes Aurel erdész találta rá járőrözés közben a két kislányra, akik sírtak, fáradtak voltak és nagyon fáztak.