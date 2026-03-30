Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen

A szakszervezetek többek között a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák
Összegyűlt az ötezer aláírás Maros megyében is, amellyel csatlakoznak a 141-es számú tanügyi törvény megváltoztatását célzó polgári kezdeményezéshez. Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés volt – az igazi bürokratikus munka most következik.
Nemcsak a parlament vagy a kormány, hanem maguk a polgárok is kezdeményezhetik egy törvény módosítását – a demokrácia egyik legfontosabb eszközében bíznak azok a kezdeményezők is, akik az elmúlt hetekben összegyűjtöttek százezer aláírást a 141-es, Bolojan-törvényként emlegetett jogszabály megváltoztatásához.
A romániai pedagógus-szakszervezetek által indított polgári törvénykezdeményezés Maros megyei feltételei teljesültek:
Céljuk: a Bolojan-kormány által tavaly bevezetett, vitatott 141-es oktatási törvény módosítása.
Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke: a Bolojan-féle 141-es törvény minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt
Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke a Székelyhonnak megerősítette: a két helyi szakszervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat, így megvan a Maros megyének szükséges ötezer aláírás.
A 141-es, deficitcsökkentésre irányuló Bolojan-törvény új, jelentős terhet rótt a tanfelügyelők és intézményvezetők nyakába: az eddigi 2 óra helyett heti 10–14 órát kell tanítaniuk. A plusz félállás gyakorlatilag túlélő üzemmódra kényszeríti a vezetőket.
A román alkotmány értelmében polgári törvénykezdeményezéshez
kell összegyűjteni, és minden érintett megyéből minimum ötezer aláírást kell felmutatni. Ezek a feltételek most Maros megyében is teljesültek, és az ország többi részén is zajlott az aláírásgyűjtés.
Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés – az igazi bürokratikus munka most következik. Az aláírásokat tartalmazó dossziékat el kell juttatni az illetékes polgármesteri hivatalokhoz, amelyek feladata igazolni, hogy az aláírók valóban a feltüntetett településen élő, valós személyek. Ehhez a polgármesteri hivataloknak törvény szerint két hét áll rendelkezésükre.
A folyamatot tovább bonyolítja, hogy
és az aláírásokat kizárólag azonos területi egységenként – tehát azonos községből vagy városból – lehet egy listán szerepeltetni. A dossziék szétválogatása és a leadás előkészítése már pénteken megkezdődött. Miután a polgármesteri hivatalok lepecsételték és visszaküldték a dokumentumokat, azokat az Alkotmánybíróság elé terjesztik – világosított fel Molnár Zoltán.
A kezdeményezés elsődleges célja a Bolojan-kormány által módosított 141-es oktatási törvény több pontjának visszaállítása. A szakszervezetek többek között
Molnár Zoltán hangsúlyozta: minél több változtatást szeretnének elérni a Bolojan-féle 141-es törvényben, minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt.
A kezdeményezés jogi kereteit szeptembertől hagyták jóvá, majd a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számítva hat hónap áll rendelkezésre az aláírások összegyűjtésére és benyújtására. A szakszervezet Maros megyei vezetője szerint a teljes folyamat várhatóan ki fogja tölteni ezt a határidőt – különösen, hogy egyes polgármesteri hivatalok gyorsabban reagálnak, mások kevésbé.
A pedagógus-szakszervezetek és az őket támogató civilek célja azonban világos: a demokrácia eszközeivel elérni azt, hogy megváltoztassák az oly sokat vitatott 141-es törvényt.
Női szerepek a reformkorban címmel művelődéstörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka.
Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.
Az állami rendőrség hivatalos egyenruháját viselte jogtalanul az a férfi, akit pénteken füleltek le a helyi rendőrök Marosvásárhelyen.
Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.
A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.
Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.
Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.
Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.
Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.
