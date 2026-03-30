Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen

A szakszervezetek többek között a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák

Összegyűlt az ötezer aláírás Maros megyében is, amellyel csatlakoznak a 141-es számú tanügyi törvény megváltoztatását célzó polgári kezdeményezéshez. Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés volt – az igazi bürokratikus munka most következik.

Hajnal Csilla 2026. március 30., 21:162026. március 30., 21:16

Nemcsak a parlament vagy a kormány, hanem maguk a polgárok is kezdeményezhetik egy törvény módosítását – a demokrácia egyik legfontosabb eszközében bíznak azok a kezdeményezők is, akik az elmúlt hetekben összegyűjtöttek százezer aláírást a 141-es, Bolojan-törvényként emlegetett jogszabály megváltoztatásához. A romániai pedagógus-szakszervezetek által indított polgári törvénykezdeményezés Maros megyei feltételei teljesültek: Hirdetés

összegyűlt az alkotmányosan előírt ötezer aláírás.

Céljuk: a Bolojan-kormány által tavaly bevezetett, vitatott 141-es oktatási törvény módosítása.

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke: a Bolojan-féle 141-es törvény minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt Fotó: Haáz Vince

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke a Székelyhonnak megerősítette: a két helyi szakszervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat, így megvan a Maros megyének szükséges ötezer aláírás. korábban írtuk „Túlélő üzemmód”: a tanügyi vezetők a kiégés szélén a Bolojan-törvény miatt A 141-es, deficitcsökkentésre irányuló Bolojan-törvény új, jelentős terhet rótt a tanfelügyelők és intézményvezetők nyakába: az eddigi 2 óra helyett heti 10–14 órát kell tanítaniuk. A plusz félállás gyakorlatilag túlélő üzemmódra kényszeríti a vezetőket. A román alkotmány értelmében polgári törvénykezdeményezéshez

országosan legalább százezer aláírás szükséges, amelyeket az ország megyéinek legalább egynegyedéből

kell összegyűjteni, és minden érintett megyéből minimum ötezer aláírást kell felmutatni. Ezek a feltételek most Maros megyében is teljesültek, és az ország többi részén is zajlott az aláírásgyűjtés. Hosszú és aprólékos adminisztrációs folyamat Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés – az igazi bürokratikus munka most következik. Az aláírásokat tartalmazó dossziékat el kell juttatni az illetékes polgármesteri hivatalokhoz, amelyek feladata igazolni, hogy az aláírók valóban a feltüntetett településen élő, valós személyek. Ehhez a polgármesteri hivataloknak törvény szerint két hét áll rendelkezésükre. A folyamatot tovább bonyolítja, hogy

minden egyes településnek külön oldalt kellett kitölteni,

és az aláírásokat kizárólag azonos területi egységenként – tehát azonos községből vagy városból – lehet egy listán szerepeltetni. A dossziék szétválogatása és a leadás előkészítése már pénteken megkezdődött. Miután a polgármesteri hivatalok lepecsételték és visszaküldték a dokumentumokat, azokat az Alkotmánybíróság elé terjesztik – világosított fel Molnár Zoltán.

A kezdeményezés elsődleges célja a Bolojan-kormány által módosított 141-es oktatási törvény több pontjának visszaállítása. A szakszervezetek többek között

a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák.