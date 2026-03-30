Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Százezer aláírás ereje: civil kezdeményezéssel változtatnának a Bolojan-törvényen

A szakszervezetek többek között a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák

A szakszervezetek többek között a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összegyűlt az ötezer aláírás Maros megyében is, amellyel csatlakoznak a 141-es számú tanügyi törvény megváltoztatását célzó polgári kezdeményezéshez. Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés volt – az igazi bürokratikus munka most következik.

Hajnal Csilla

2026. március 30., 21:162026. március 30., 21:16

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nemcsak a parlament vagy a kormány, hanem maguk a polgárok is kezdeményezhetik egy törvény módosítását – a demokrácia egyik legfontosabb eszközében bíznak azok a kezdeményezők is, akik az elmúlt hetekben összegyűjtöttek százezer aláírást a 141-es, Bolojan-törvényként emlegetett jogszabály megváltoztatásához.

A romániai pedagógus-szakszervezetek által indított polgári törvénykezdeményezés Maros megyei feltételei teljesültek:

összegyűlt az alkotmányosan előírt ötezer aláírás.

Céljuk: a Bolojan-kormány által tavaly bevezetett, vitatott 141-es oktatási törvény módosítása.

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke: a Bolojan-féle 141-es törvény minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke: a Bolojan-féle 141-es törvény minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének Maros megyei elnöke a Székelyhonnak megerősítette: a két helyi szakszervezet együttes munkájának köszönhetően sikerült összegyűjteni a szükséges aláírásokat, így megvan a Maros megyének szükséges ötezer aláírás.

„Túlélő üzemmód": a tanügyi vezetők a kiégés szélén a Bolojan-törvény miatt

A 141-es, deficitcsökkentésre irányuló Bolojan-törvény új, jelentős terhet rótt a tanfelügyelők és intézményvezetők nyakába: az eddigi 2 óra helyett heti 10–14 órát kell tanítaniuk. A plusz félállás gyakorlatilag túlélő üzemmódra kényszeríti a vezetőket.

A román alkotmány értelmében polgári törvénykezdeményezéshez

országosan legalább százezer aláírás szükséges, amelyeket az ország megyéinek legalább egynegyedéből

kell összegyűjteni, és minden érintett megyéből minimum ötezer aláírást kell felmutatni. Ezek a feltételek most Maros megyében is teljesültek, és az ország többi részén is zajlott az aláírásgyűjtés.

Hosszú és aprólékos adminisztrációs folyamat

Az aláírások összegyűjtése csupán az első lépés – az igazi bürokratikus munka most következik. Az aláírásokat tartalmazó dossziékat el kell juttatni az illetékes polgármesteri hivatalokhoz, amelyek feladata igazolni, hogy az aláírók valóban a feltüntetett településen élő, valós személyek. Ehhez a polgármesteri hivataloknak törvény szerint két hét áll rendelkezésükre.

A folyamatot tovább bonyolítja, hogy

minden egyes településnek külön oldalt kellett kitölteni,

és az aláírásokat kizárólag azonos területi egységenként – tehát azonos községből vagy városból – lehet egy listán szerepeltetni. A dossziék szétválogatása és a leadás előkészítése már pénteken megkezdődött. Miután a polgármesteri hivatalok lepecsételték és visszaküldték a dokumentumokat, azokat az Alkotmánybíróság elé terjesztik – világosított fel Molnár Zoltán.

A kezdeményezés elsődleges célja a Bolojan-kormány által módosított 141-es oktatási törvény több pontjának visszaállítása. A szakszervezetek többek között

a kötelező óraszámok csökkentését, a bérek helyreállítását és az alacsonyabb osztálylétszámokat szorgalmazzák.

Molnár Zoltán hangsúlyozta: minél több változtatást szeretnének elérni a Bolojan-féle 141-es törvényben, minél több pontját visszaállítanák úgy, ahogy volt azelőtt.

Ha minden feltétel teljesül, az Alkotmánybíróság elé kerül az ügy

A kezdeményezés jogi kereteit szeptembertől hagyták jóvá, majd a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számítva hat hónap áll rendelkezésre az aláírások összegyűjtésére és benyújtására. A szakszervezet Maros megyei vezetője szerint a teljes folyamat várhatóan ki fogja tölteni ezt a határidőt – különösen, hogy egyes polgármesteri hivatalok gyorsabban reagálnak, mások kevésbé.

A pedagógus-szakszervezetek és az őket támogató civilek célja azonban világos: a demokrácia eszközeivel elérni azt, hogy megváltoztassák az oly sokat vitatott 141-es törvényt.

Marosszék Oktatás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 30., hétfő

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen

Női szerepek a reformkorban címmel művelődéstörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka.

2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene

Az állami rendőrség hivatalos egyenruháját viselte jogtalanul az a férfi, akit pénteken füleltek le a helyi rendőrök Marosvásárhelyen.

Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!