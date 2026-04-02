Mi történik, ha a tűzvédelmi előírások betartásának hiánya miatt bezárják a vendéglátó-egységet?

Tűzoltóság által lezárt vendéglátó egység. Csak a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésével vonják vissza a zárat
Előfordulhat, hogy teljes átépítésre, vagy átalakításra van szükség ahhoz, hogy a tűzvédelmi előírásoknak meg tudjon felelni egy épület. Idén három kereskedelmi egységet záratott be a Hargita megyei tűzoltóság tűzvédelmi hiányosságok miatt.
Két rendezvénytermet és egy panziót záratott be idén a Hargita megyei tűzoltóság tűzvédelmi hiányosságok miatt. Adott esetben, az újranyitáshoz kellhet majd új tűzvédelmi engedély, ehhez pedig akár teljes átalakításra lehet szükség, főleg, ha régi épületről van szó.
Balázs Imre tervező a Székelyhon érdeklődésére jelezte: helyzetfüggő és gyakran bonyolult folyamat a vendéglátóegységek tűzvédelmi engedélyeztetése. Mint hangsúlyozta,
Előfordulhat ugyanis, hogy átalakítási engedélyre van szükség, és külön szakági tervezők bevonásával úgynevezett tűzvédelmi forgatókönyvet készítenek, amely feltérképezi, hogy milyen beavatkozások szükségesek. A leggyakoribb problémák a menekülési útvonalakkal kapcsolatosak.
– magyarázta. Minél kedvezőtlenebb a besorolás, annál szigorúbbak a követelmények, így akár új kijárat kialakítása is szükségessé válhat, ami meglévő épületeknél nagy kihívás lehet.
„Egy régi épületnél hozott anyagból dolgozunk, adott szerkezeti és anyaghasználati feltételekkel, ez viszont mindig nagyobb kihívást jelent” – jegyezte meg. Ráadásul a költségeket is nehezen lehet előre megbecsülni.
– magyarázta.
Az engedélyeztetésig eljutni időigényes folyamat, ugyanis akár több hónapig is elhúzódhat a tervezés és a kivitelezés, közben az érintett egységek nem működhetnek, ami komoly anyagi kiesést jelent.
A Hargita megyében bezárt egységek esetében azért alkalmazták ezt a szankciót, mert a helyiségek
nem rendelkeztek tűzvédelmi berendezésekkel,
biztonsági világítással a menekülési útvonalak jelölésére,
tűzjelző- és riasztó rendszerekkel,
valamint belső vagy külső tűzcsapokkal működő oltórendszerrel.
– sorolta a tűzvédelmi hiányosságokat a Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok. Hozzátette, előfordult, hogy nem volt megállapítható az épület üzembe helyezésének időpontja sem, mivel
Mint kiemelte, a felsorolt hiányosságok miatt az érintett épületek lezárva maradnak mindaddig, amíg az alábbi feltételek valamelyike nem teljesül:
végrehajtható bírósági határozat születik;
megváltozik az ingatlan tulajdonosa vagy használója, és ezzel együtt az épület rendeltetése vagy tevékenységi profilja;
sürgős javítási munkálatokat végeznek a tűzbiztonsági követelmények teljesítése érdekében;
vagy új tűzvédelmi engedélyt szereznek.
Azoknál az épületeknél, amelyek esetében nem kötelező a tűzbiztonsági engedély, a működés újraindítása akkor lehetséges, ha az ellenőrzést végző hatóság megállapítja, hogy a hiányosságokat megszüntették.
A szankció akkor is megszüntethető, ha időközben helyreállították a tűzvédelmi berendezések működőképességét. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a büntetést azért alkalmazták, mert a berendezéseket 72 órán belül nem tették működőképessé, és ez idő alatt sem kiegészítő intézkedéseket nem vezettek be, sem az egység tevékenységét nem függesztették fel.
Az engedély kiállítása díjmentes” – közölte a tűzoltóparancsnok.
Újdonság, hogy március 13-tól kezdve – amióta hatályba lépett a tűzvédelemről szóló 17-es számú sürgősségi kormányrendelet – az engedélyeztetési iratcsomót kizárólag online formában lehet benyújtani.
A dokumentációkat a kérelmező és a műszaki tervek készítői minősített elektronikus aláírással kell ellássák.
