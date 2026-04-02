Mi történik, ha a tűzvédelmi előírások betartásának hiánya miatt bezárják a vendéglátó-egységet?

Tűzoltóság által lezárt vendéglátó egység. Csak a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésével vonják vissza a zárat

Előfordulhat, hogy teljes átépítésre, vagy átalakításra van szükség ahhoz, hogy a tűzvédelmi előírásoknak meg tudjon felelni egy épület. Idén három kereskedelmi egységet záratott be a Hargita megyei tűzoltóság tűzvédelmi hiányosságok miatt.

Barabás Hajnal 2026. április 02., 21:082026. április 02., 21:08

Két rendezvénytermet és egy panziót záratott be idén a Hargita megyei tűzoltóság tűzvédelmi hiányosságok miatt. Adott esetben, az újranyitáshoz kellhet majd új tűzvédelmi engedély, ehhez pedig akár teljes átalakításra lehet szükség, főleg, ha régi épületről van szó.

A tűzvédelmi engedélyhez szükséges beavatkozások meglehetősen költségesek lehetnek, és időben is elhúzódhatnak az intézkedések.

Balázs Imre tervező a Székelyhon érdeklődésére jelezte: helyzetfüggő és gyakran bonyolult folyamat a vendéglátóegységek tűzvédelmi engedélyeztetése. Mint hangsúlyozta,

minden esetben azt kell bizonyítani a hatóság felé, hogy az adott épület megfelel a hatályos előírásoknak, ám ez sokszor akár teljes átépítést igényelhet.

Előfordulhat ugyanis, hogy átalakítási engedélyre van szükség, és külön szakági tervezők bevonásával úgynevezett tűzvédelmi forgatókönyvet készítenek, amely feltérképezi, hogy milyen beavatkozások szükségesek. A leggyakoribb problémák a menekülési útvonalakkal kapcsolatosak.

Fotó: Borbély Fanni

Felmerül, hogy szükség van-e tűzlépcsőre vagy plusz kijáratra. Ezek kialakítása az épület tűzbiztonsági besorolásától függ”

– magyarázta. Minél kedvezőtlenebb a besorolás, annál szigorúbbak a követelmények, így akár új kijárat kialakítása is szükségessé válhat, ami meglévő épületeknél nagy kihívás lehet.

„Egy régi épületnél hozott anyagból dolgozunk, adott szerkezeti és anyaghasználati feltételekkel, ez viszont mindig nagyobb kihívást jelent” – jegyezte meg. Ráadásul a költségeket is nehezen lehet előre megbecsülni.

Nagyon sok a változó: kell-e tűzcsap, tűzivíz tartály, füstérzékelő rendszer, ezek mind befolyásolják az árat. Ha az alapkövetelmények nem teljesíthetők, úgynevezett kompenzációs megoldások, például plusz érzékelők vagy oltórendszerek is szóba jöhetnek”

– magyarázta. Az engedélyeztetésig eljutni időigényes folyamat, ugyanis akár több hónapig is elhúzódhat a tervezés és a kivitelezés, közben az érintett egységek nem működhetnek, ami komoly anyagi kiesést jelent.

Fotó: Borbély Fanni

Meddig maradnak lezárva az érintett egységek A Hargita megyében bezárt egységek esetében azért alkalmazták ezt a szankciót, mert a helyiségek nem rendelkeztek tűzvédelmi berendezésekkel,

biztonsági világítással a menekülési útvonalak jelölésére,

tűzjelző- és riasztó rendszerekkel,

valamint belső vagy külső tűzcsapokkal működő oltórendszerrel. – sorolta a tűzvédelmi hiányosságokat a Monoranu Vasile-Radu, Hargita megyei tűzoltóparancsnok. Hozzátette, előfordult, hogy nem volt megállapítható az épület üzembe helyezésének időpontja sem, mivel

nem tudtak olyan dokumentumokat bemutatni, amelyek igazolták volna az építési munkálatok befejezésének dátumát vagy a gazdasági tevékenység megkezdésének idejét.

Fotó: Borbély Fanni

Mint kiemelte, a felsorolt hiányosságok miatt az érintett épületek lezárva maradnak mindaddig, amíg az alábbi feltételek valamelyike nem teljesül: végrehajtható bírósági határozat születik;

megváltozik az ingatlan tulajdonosa vagy használója, és ezzel együtt az épület rendeltetése vagy tevékenységi profilja;

sürgős javítási munkálatokat végeznek a tűzbiztonsági követelmények teljesítése érdekében;

vagy új tűzvédelmi engedélyt szereznek. Azoknál az épületeknél, amelyek esetében nem kötelező a tűzbiztonsági engedély, a működés újraindítása akkor lehetséges, ha az ellenőrzést végző hatóság megállapítja, hogy a hiányosságokat megszüntették. A szankció akkor is megszüntethető, ha időközben helyreállították a tűzvédelmi berendezések működőképességét. Ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor a büntetést azért alkalmazták, mert a berendezéseket 72 órán belül nem tették működőképessé, és ez idő alatt sem kiegészítő intézkedéseket nem vezettek be, sem az egység tevékenységét nem függesztették fel.

Fotó: Olti Angyalka

A tűzbiztonsági engedélyt a teljes dokumentáció benyújtásától számított legfeljebb 30 munkanapon belül adják ki, a helyszíni ellenőrzést követően, amely során megvizsgálják a műszaki tervben előírt tűzvédelmi intézkedések megvalósítását.