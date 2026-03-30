Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen

Április 2-án, csütörtökön 17 órától Lázok Klára, az est házigazdája dr. Török Zsuzsa irodalomtörténésszel (ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóintézet) beszélget a Teleki Téka freskós termében.

A rendezvényen szó kerül a reformkor tradicionális női szerepeiről (anyaság, feleség, háziasszony), de izgalmas életutakat, nem hagyományos női sorsokat is meg lehet ismerni, és arról is szó lesz, hogy mit olvastak a nők.

Hirdetés

Az előadás előtt és után a freskós terem előterében válogatást tekinthetnek meg a résztvevők a Teleki-Bolyai Könyvtár raktáraiban rejtőzködő, női olvasóközönségnek szánt reformkori hírlapokból.