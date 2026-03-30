Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Női szerepek a reformkorban – művelődéstörténeti kalandozás Marosvásárhelyen

A Teleki Téka ad helyet a beszélgetésnek

A Teleki Téka ad helyet a beszélgetésnek

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Női szerepek a reformkorban címmel művelődéstörténeti kalandozásra hívja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka.

Székelyhon

2026. március 30., 19:432026. március 30., 19:43

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Április 2-án, csütörtökön 17 órától Lázok Klára, az est házigazdája dr. Török Zsuzsa irodalomtörténésszel (ELTE HTK Irodalomtudományi Kutatóintézet) beszélget a Teleki Téka freskós termében.

A rendezvényen szó kerül a reformkor tradicionális női szerepeiről (anyaság, feleség, háziasszony), de izgalmas életutakat, nem hagyományos női sorsokat is meg lehet ismerni, és arról is szó lesz, hogy mit olvastak a nők.

Hirdetés

Az előadás előtt és után a freskós terem előterében válogatást tekinthetnek meg a résztvevők a Teleki-Bolyai Könyvtár raktáraiban rejtőzködő, női olvasóközönségnek szánt reformkori hírlapokból.

Marosszék Marosvásárhely Kultúra
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 30., hétfő

Három kilométert cipelte az erdész a kislányokat, miután megtalálta őket

Újabb részletek láttak napvilágot hétfő késő délután a Dicsőszentmártonból eltűnt és a várostól négy kilométerre, egy elszigetelt területen megtalált kislányok ügyében.

2026. március 30., hétfő

Hirdetés
2026. március 30., hétfő

Jogtalanul viselte a rendőri egyenruhát, eljárás indult ellene

Az állami rendőrség hivatalos egyenruháját viselte jogtalanul az a férfi, akit pénteken füleltek le a helyi rendőrök Marosvásárhelyen.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

2026. március 30., hétfő

Hirdetés
2026. március 30., hétfő

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

2026. március 30., hétfő

2026. március 29., vasárnap

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

2026. március 29., vasárnap

Hirdetés
2026. március 28., szombat

Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!