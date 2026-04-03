Eldurvult konfliktus nagycsütörtök este: fegyvert használtak a rendőrök, a sérült fiatalt helikopterrel vitték kórházba

Rendőröket riasztottak egy összetűzéshez csütörtök este a Maros megyei Felsőrépán, de nemhogy csillapodott volna a helyzet, hanem még inkább eldurvult.

Konfliktus tört ki két fiatal között a Maros megyei Felsőrépán csütörtökön, ahová a 112-n hívták ki a rendőröket. Ám egy adott pillanatban az egyik rendőrt, miközben intézkedett, egy ott tartózkodó másik (22 éves) fiatal egy tompa tárggyal fejen ütötte – közölte csütörtök este q Maros megyei rendőrség. Az eset következtében

a hatósági egység fegyvert használt, a támadó fiatal pedig megsérült a lábán.

Hozzá végül mentőhelikoptert riasztottak, hogy kórházba vigyék, ahol ellátták, és állapota stabil – közölte még a rendőrség, hozzátéve, hogy megsérült kollégájukat is kórházba vitte egy SMURD-egység ellátásra.

A nyomozást folytatják hatóság elleni erőszak bűncselekményének gyanúja miatt, ugyanakkor azt is vizsgálják, hogy milyen körülmények között történt a fegyverhasználat.