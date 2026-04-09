Új bölcsőde épül Székelykeresztúron: az alap ásásánál tartanak

A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 09., 09:592026. április 09., 09:59

Jelenleg egy 60 férőhelyes, nagyjából ötven éve megépített bölcsőde működik Székelykeresztúron, ám a felmérések azt mutatták, hogy ott nagy a túljelentkezés, akár még egy ugyanekkora létesítmény is megtelne gyerekekkel – számolt be az előzményekről Koncz Hunor János polgármester. Mint mondta, ennek alapján döntötték el, hogy

pályázatot nyújtanak be az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) egy újabb, negyven férőhelyes bölcsőde megépítésének finanszírozására.

A lakónegyedek közelében lesz A pályázat sikeres volt, ugyanakkor lehetőség nyílt arra is, hogy a beruházás finanszírozását áthelyezzék az országos helyreállítási terv programba (PNRR), de a városvezetés végül kitartott a CNI mellett – magyarázta az elöljáró.

Fotó: Olti Angyalka

Az új bölcsőde megépítését egy hathektáros, az önkormányzat tulajdonában lévő területen képzelték el, amely a Dávid Ferenc, az Orbán Balázs és a Kossuth Lajos lakótelepekhez is közel van. Azt szerették volna ugyanis, hogy

a létesítmény közel legyen a város legsűrűbben lakott részeihez.

Elméletileg már tavaly elkezdődhetett volna a bölcsőde megépítése, ám az állami költségvetési szigorítások miatt elodázták. Idén azonban már munkához látott a CNI-vel szerződő kivitelező, jelenleg a létesítmény alapjának megásása zajlik. Szerencsés helyzetben van a székelykeresztúri önkormányzat, hiszen

a CNI nemcsak a bölcsődeépítést finanszírozza a mintegy 15 millió lej értékű beruházás részeként, hanem az udvarrendezést is megoldják.

Utóbbi azt jelenti, hogy parkolókat alakítanak ki és kerítést építenek. A projektnek ugyanakkor része a tanintézmény működéséhez szükséges felszerelések megvásárlása is. Az önkormányzat mindössze a közművesítést kell megoldja.

Időterv: a korondi példa mint remény Arra egyelőre nem tudott konkrét választ adni a polgármester, hogy mikor fejeződik be az építkezés, hiszen azt a CNI koordinálja, a munkálatok haladása ugyanakkor nagyban függ attól, hogy megfelelő időben biztosítják-e az ehhez szükséges pénzeket. Van azonban pozitív példa arra, hogy

mindössze néhány hónap alatt megépült egy hasonló létesítmény

– jegyezte meg. Ilyen például a korondi bölcsőde, amelynek az építése tavaly júliusban kezdődött el, idén márciusban pedig már fel is avatták.

Koncz Hunor János végezetül arra is kitért, hogy

a későbbiekben mindenképp üzemeltetni szeretnék a régi bölcsődét is, sőt, annak a felújítására is készülnek.