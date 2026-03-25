Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 25., 20:312026. március 25., 20:31

• Fotó: Olti Angyalka

Nem csak falakat, hanem reményt, biztonságot, jövőt és hitet jelent az újonnan megépült korondi bölcsőde – jelentette ki az avatóünnepségen Katona Mihály polgármester, amelyen az RMDSZ országos és helyi vezetői is jelen voltak.

Fotó: Olti Angyalka

Korond polgármestere hangsúlyozta, hogy az új épület annak bizonyítéka, hogy hisznek a családokban, a gyerekekben.

Vallják, hogy egy közösség ereje abban mutatkozik meg a leginkább, hogy miként tudnak gondoskodni a legkisebbekről.

A községvezető úgy véli: a gyerekek biztonságos nevelése az itthonmaradásunk alapja. Ezt követően köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a beruházás megvalósulását, majd a történelmi egyházak lelkészei kérték Isten áldását a létesítményre.

Hosszú távon gondolkodnak

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy a demográfiai adatokat alapul véve 2020-ban szögezték le, hogy olyan politikát kell folytatniuk, amely

a családokat segíti a gyerekvállalásban és az itthonmaradásban.

Ekkor döntötték el, hogy bölcsődéket kell építeni, hiszen Romániában nagyon kevés ilyen létesítmény volt a környező országokhoz viszonyítva. Ez fontos, hiszen

a gyerekvállalást követően azt szeretnék a szülők, hogy egy olyan helyen hagyhassák a kicsiket, ahol vigyáznak rájuk, amíg ők dolgoznak.

Bár a demográfiai adatok nem javultak, ezeket a beruházásokat azért kell megvalósítani, hogy hosszú távon gondolkodva biztonságos jövőt biztosítsanak a fiataloknak – fejtette ki az RMDSZ elnöke.

Az 56. bölcsőde

A Szent Anna kormányzati programban Romániában 247 bölcsőde megépítése kapott jóváhagyást, amiből a korondi az 56., amely elkészült –mondta el Cseke Attila fejlesztési miniszter. Mint részletezte:

a korondi beruházás több mint 3 millió euróba került.

A miniszter kiemelte, a kormányzati program részeként nem csak a bölcsődék épülnek meg, hanem a működésüket is biztosítják. Utóbbival arra utalt, hogy 2022-ben az RMDSZ javaslatára a kormány megváltoztatta az ilyen létesítmények üzemeltetésének finanszírozását, vagyis

azóta a költségek már nem a helyi önkormányzatokat, hanem tanügyminisztériumot terhelik.

Tavaly azt is elérték ugyanakkor, hogy a megfelelő állásokat is a kormányzat biztosítsa a bölcsődékben. A korondi tanintézetbe például 18 személyt fognak alkalmazni. „Tehát nem csak építünk, de az állásokat és a működési költségeket is biztosítjuk” – fogalmazott.

Cseke Attila rámutatott, hogy az eddig felavatott 56 bölcsődéből 22 olyan településen található, ahol van magyar közösség.

Hargita megye esetében pedig 11 bölcsőde megépítését hagyták jóvá.

Az eseményen beszédet mondott Antal Lóránt szenátor is, aki a közösségi igények meghallgatásának fontosságát nyomatékosította, ugyanakkor Bíró Barna Botonddal, Hargita Megye Tanácsának elnökével az RMDSZ közösségi és politikai szerepének fontosságát hangsúlyozták. Bíró Barna Botond elmondta: aki Székelyföldön az oktatásba fektet az a jövőbe fektet.

Legalább negyven gyerek befogadására alkalmas a korondi bölcsőde

Udvarhelyszék Korond
