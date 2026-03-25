Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.
2026. március 25., 20:31
2026. március 25., 20:32
Fotó: Olti Angyalka
Nem csak falakat, hanem reményt, biztonságot, jövőt és hitet jelent az újonnan megépült korondi bölcsőde – jelentette ki az avatóünnepségen Katona Mihály polgármester, amelyen az RMDSZ országos és helyi vezetői is jelen voltak.
Korond polgármestere hangsúlyozta, hogy az új épület annak bizonyítéka, hogy hisznek a családokban, a gyerekekben.
A községvezető úgy véli: a gyerekek biztonságos nevelése az itthonmaradásunk alapja. Ezt követően köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a beruházás megvalósulását, majd a történelmi egyházak lelkészei kérték Isten áldását a létesítményre.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke emlékeztetett, hogy a demográfiai adatokat alapul véve 2020-ban szögezték le, hogy olyan politikát kell folytatniuk, amely
Ekkor döntötték el, hogy bölcsődéket kell építeni, hiszen Romániában nagyon kevés ilyen létesítmény volt a környező országokhoz viszonyítva. Ez fontos, hiszen
Bár a demográfiai adatok nem javultak, ezeket a beruházásokat azért kell megvalósítani, hogy hosszú távon gondolkodva biztonságos jövőt biztosítsanak a fiataloknak – fejtette ki az RMDSZ elnöke.
A Szent Anna kormányzati programban Romániában 247 bölcsőde megépítése kapott jóváhagyást, amiből a korondi az 56., amely elkészült –mondta el Cseke Attila fejlesztési miniszter. Mint részletezte:
A miniszter kiemelte, a kormányzati program részeként nem csak a bölcsődék épülnek meg, hanem a működésüket is biztosítják. Utóbbival arra utalt, hogy 2022-ben az RMDSZ javaslatára a kormány megváltoztatta az ilyen létesítmények üzemeltetésének finanszírozását, vagyis
Tavaly azt is elérték ugyanakkor, hogy a megfelelő állásokat is a kormányzat biztosítsa a bölcsődékben. A korondi tanintézetbe például 18 személyt fognak alkalmazni. „Tehát nem csak építünk, de az állásokat és a működési költségeket is biztosítjuk” – fogalmazott.
Cseke Attila rámutatott, hogy az eddig felavatott 56 bölcsődéből 22 olyan településen található, ahol van magyar közösség.
Az eseményen beszédet mondott Antal Lóránt szenátor is, aki a közösségi igények meghallgatásának fontosságát nyomatékosította, ugyanakkor Bíró Barna Botonddal, Hargita Megye Tanácsának elnökével az RMDSZ közösségi és politikai szerepének fontosságát hangsúlyozták. Bíró Barna Botond elmondta: aki Székelyföldön az oktatásba fektet az a jövőbe fektet.
Legalább negyven gyerek befogadására alkalmas a korondi bölcsőde
