Fagyosszentek – még manapság is ráijeszt a gazdákra a három ác

Bár a fagyosszentek még manapság is okozhatnak gondot, nem valószínű, hogy idén ilyen látványban lesz részünk május 12-én

Pongrác, Szervác, Bonifác – nem sok közük van a hideghez, mégis fagyosszenteknek nevezik őket, bár nem mindenhol. Régen sok gondot okoztak a gazdáknak, de még manapság is rájuk ijeszthetnek, tavaly például mínusz fokokkal köszöntöttek be.

Kocsis Károly 2026. május 09., 21:362026. május 09., 21:36

A Kárpát-medencében, Lengyelországban, Svájcban, Csehországban és Németország keleti részén fagyosszenteknek nevezik őket, pedig nem sok közük van a hideghez. Sőt, legendája szerint

Szervácnak a sírját soha nem fedte be a hó, már esés közben elolvadt fölötte, azaz képletesen inkább meleget áraszt magából.

De az 1582-es Gergely-féle naptárreform úgy hozta, hogy mind az ő, mind Pongrác és Bonifác névnapja május 12–14. közé esett, amikor rendszerint hideg északi légtömegek zúdulnak Közép-Európára,

esetenként komoly fagyokat okozva, és innentől kezdve hármukat lehetett okolni a termés odaveszéséért.

Néhol még Zsófiát (május 15.) is közéjük sorolták, sőt mifelénk a május 25-re eső Orbánt is („amit Szervác hidegből meghagyott, Orbán meghozza még azt a fagyot”), de utána már menthetetlenül beköszönt nyár.

Egy korondi monda szerint a fagyosszentek gyengén teleltek, ezért májusban megfagytak, de valójában nemcsak a fagyhoz nem volt közük, hanem egymáshoz sem.

Életükről kevés megbízható adat maradt fenn, amit ezekből és legendáikból ki lehet hámozni az, hogy a gazdag főúri családból származó Pongrác mintegy 1700 évvel ezelőtt élt Frígiában, a mai Törökország területén, és mivel pogány apja korán meghalt, az árván maradt fiút a rokonság keresztény szellemben nevelte,

14 éves korában maga a bujkáló Marcellinusz pápa öntötte rá a keresztvizet Rómában.

Még abban az évben, Kr. u. 304-ben Diocletianus császár nyájas szavakkal akarta rávenni hitének felhagyására, amire az ifjú annyit válaszolt: „a te intelmed nekem annyi, mintha az a festett kép beszélne ott a falon.” Ilyesfajta szemtelenség nem vonhatott maga után egyebet, mint azonnali lefejezését. Hirdetés Hajdanán a peres felek a sírjánál fogadkoztak esküvel, hogy a bíróságon az igazat vallják.

A halála helyén később emelt római bazilikához hitvallásuk megújítására vonultak ki a hívők a húsvétot követő fehérvasárnapon.

Neve egyébként a görög panktratioszból származik, ami nagyjából hatalmas erejűt jelent, így nem véletlen, hogy egyesek a pankrációval is összefüggésbe hozzák.

Egyikük szívtipró szeretőként kezdte A legközelebb hozzánk, magyarokhoz talán Szervác tongereni, majd maastrichti püspök áll, hiszen

a monda szerint egy ízben azért zarándokolt Rómába, hogy ott Attila seregének feltartóztatására kérje az Istent.

A hunok végül nem is dúlták fel Tongerent, de a germán törzsek annál inkább. Kultuszát a Rajna-vidéki szászok már az Árpád-korban magukkal hozták Erdélybe, több templomukban (Berethalom, Kereszténysziget, Nagysenk, Kakasfalva, Nagydisznód, Zsidve) találunk erre utaló nyomokat. Neki a sírja fölé építettek templomot, s vált zarándokhellyé. Jézus távoli rokonaként tartják számon,

lábbajok, köszvény, hirtelen halál esetén fordulnak hozzá, szerencsés kezdet, termékenység érdekében kérik a segítségét.

A Kr. u. 307-ben lefejezett, addig kifejezetten nagy mulató és nőcsábász hírében álló Bonifác története egyenesen filmvászonra kívánkozik. Vagyonkezelőjeként egy könnyű erkölcsű, de gazdag római hölggyel szűrte össze a levet, aki miután kereszténnyé lett, megkérte ifjú szeretőjét, hozzon neki valami vértanú-ereklyét a távoli Keletről. Végül az ő levágott, társai által hazavitt fejével kellett megelégednie, ugyanis hősünket a kisázsiai Tarsusban annyira megindította öt keresztény kínzása, hogy

nyilvánosan csókolgatni kezdte a bilincsüket, hangos szavakkal állt ki mellettük, mire a bíró forró ólmot öntetett a szájába, és mivel nem halt bele, másnap kivégeztette.

Az Aglaes vagy Aglaida nevű hölgy azután csak imával és böjttel megszentelt életet élt, halála után pedig Bonifác mellé temették.

Bár a Bónis utónevünket neki köszönhetjük, a magyar nyelvterületen sosem volt igazán népszerű. A pápák viszont kedvelhették, mert

a 15. század elejéig kilencen vették fel a „homo boni fati” (a jó sors embere) latin kifejezésből levezetett nevét.

Hogy ez mennyire bizonyult jó vagy rossz ómennek, nem mérlegeljük, de a 6. századi II. Bonifác volt az első olyan pápa, akit nem avattak szentté, a Vatikán kincstárát 974-ben kirabló VII. Bonifácot a felbőszült nép lincselte meg Róma utcáin, Krisztus földi helytartója világi hatalmának hanyatlása pedig a 14. század elején, VIII. Bonifác idején kezdődött, akit a Vencel-párti budai papok ki is átkoztak az egyházból. Nem mindig pont a napjukon Májusi fagyos légtömegek a Gergely-naptár előtt is ékeztek Közép-Európa fölé, de a forrásokban nem maradt fenn, hogy az emberek addig kiket okoltak miattuk. Délebbre már nemigen tudtak kárt okozni, ezért például a régi rómaiak Lemuria ünnepét ülték ez időszakban (a Julián-naptár szerint május 9-én, 11-en és 13-án), ami szellemkiengesztelési, bajelhárítási rítusokkal járt, többek között a termésért, termékenységért való aggodalom jegyében. Ezért írhatta Ovidius, hogy

májusban nem tanácsos frigyre lépni, mert a férjhez menő lányok és özvegyek mind rövid életűek lesznek.

Az csaknem biztosra vehető, hogy ebben a hónapban hideg időjárás köszönt be, néha erős széllel, hirtelen légnyomásváltozás okozta heves viharokkal, netán fagyokkal, de nem föltétlenül pontosan Pongrác napján, lehet előtte vagy utána is. Igaz, például 1903-ban – a Székely Nemzet című lap tanúsága szerint – szinte óramű-pontossággal érkezett, amikor

„csaknem kánikulai melegség uralkodott május 10. és 11. napjain.

Az utóbbi napon dél felé hirtelen vihar támadt nyugat felől.

Rettenetes szélvihar, amely majdnem hogy felforgatta a járóműveket útközben.

Nyugat felől jött a vihar, de sajátságos tünemény, hogy Erdővidéken, ahonnan rendesen kapjuk az esőt, csupán száraz fergeteg volt. Ellenben a baróthi hegyláncz keleti oldalán a déli tájakon s ezek között Sepsiszentgyörgyön is a jótékony langyos eső áztatta a határokat.”

Négy évvel később viszont arról számolt be a Székely Lapok, hogy

„a tisztelt fagyos szent urak az idén kánikulai melegben ülték meg becses névnapjaikat, csupán Bonifácz gonoszkodott egy kissé s lehűtötte a rekkenő meleg levegőt.

Fagytól tehát nem kell tartani. Sokkal nagyobb baj, hogy nem akar eső lenni. Már pedig ha egy pár napig nem lesz, megint jön egy olyan nyomorúságos esztendő, amelyiknek párja nem volt.”

2011-ben egy héttel korábban érkeztek, ám tavaly nem hazudtolták meg magukat, hiszen már Pongráckor dideregtető reggel köszöntött be Székelyföld nagy részén. Csíkszeredában –3,6, Maroshévízen –2,3, Gyergyóalfaluban – 2,1 fokot mértek, de a Kelemen-havasokban 8,2, a Csalhó-hegységben 6,2, a háromszéki Lakócán pedig 5,5 fokkal süllyedt fagypont alá a hőmérséklet. Ehhez késpest idén plusz 13–15 fokot jósolnak a meteorológusok, ami nem igazán ad okot aggodalomra.

És ha esik Pongráckor? A mindszentiek úgy tudták, ezek a szentek aközben fagytak halálra, hogy köpenyükkel betegeket védtek a hidegtől. Egy topolyai szólás szerint

„Pongrác kánikulában subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsipkedték a szúnyogok”

– emiatt haragudtak meg úgy az emberekre, hogy minden évben visszatérnek, hogy tönkretegyék a termést. És bizony még manapság is aggodalommal töltik el a gazdákat, a túl korán veteményező háziasszonyokat, hiszen

tetemes kárt tudnak okozni a gyümölcsös- és zöldségeskertekben.

Van, aki annyira óvatos, hogy május közepéig semmilyen palántát nem ültet ki a szabadba, nehogy megfagyjon, még akkor sem, ha egyes kalendáriumok május 6-át nevezik Babvető János napjának, és régebb a szabadföldi zöldségtermesztésben az év századik, azaz Gyula napját (április 12.) kellett megvárni a palántálással Magyarországon, bár nem valószínű, hogy ennek megállapítására a székelyföldi éghajlati viszonyokat vették alapul.

Különösen a babot, tököt, kukoricát, uborkát, paradicsomot tartották, tartják a hirtelen lehűlésre érzékenyebbeknek.

A sóvidéki asszonyok korábban éppen a tavaszi korondi kirakóvásár napján, május 13-án vetették el a kendermagot, hogy szép és jó kender teremjen, de hát ki termeszt manapság kendert a kertjében! Legalábbis törvényesen…

Hogyha meg nem csípnek, már nem bántanak”

– mondogatták eleink.

Régen füstöléssel védték a sarjadó rügyeket, ma ritkábban folyamodnak ehhez a módszerhez

Néhol mágikus eljárással igyekeztek védekezni ellenük, harangot kongattak, a garabonciásokkal ráolvastattak az időjárásra; máshol gyakorlatiasabb módszerekhez, így például füstöléshez folyamodtak, igazodva a regulához: Szervác, Pongrác, Bonifác, mind fagyosszentek, Hogy a szőlő el ne hagyjon, füstöljenek kentek!” De nemcsak a sarjadó rügyeket, friss hajtásokat féltették: azokat a juhokat, amelyeket karácsony után otthon nem nyírtak meg, már csak május közepe után szabadították meg a gyapjútól.

Eleve úgy tartották, ha „Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz”, akkor az mindenképpen rossz termést vetít előre.

A moldvai magyarok szerint „a Pongrác-napi eső a mezőt indítja, a szőlőt búsítja”, és erre hajaz az ugyancsak több évszázados tapasztalatok kvintesszenciáját nyújtó mondóka is, miszerint „sok bort hoz a három ác, Szervác, Pongrác, Bonifác, ha felhőt egyiken se látsz!” Pongrác-napi eső Szénatermelő idő, De gyenge szőlő – jegyezte le nagyszüleitől Portik Irén néprajzkutató.

Máshol meg azt hajtogatják, „ha Pongrác napján szép az idő, az ősz gazdag terméssel rukkol elő.” Mindenesetre

a szőlősgazdák Pongrác és Szervác hideg leheletétől féltek leginkább, aki pedig „Bonifácban veszélyt lát, az jobban kedveli a gyapjút, mint a birkát.”