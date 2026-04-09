Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már csaknem 200 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adatai szerint már 192 ezer levélszavazatot leadtak a választópolgárok az április 12-i parlamenti választásra, az eddig ellenőrzöttek közül több mint 102 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Székelyhon

2026. április 09., 11:172026. április 09., 11:17

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az országgyűlési képviselők választásán csak levélben szavazhatnak, és csak akkor, ha március 18-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezren tették meg.

Az NVI tájékoztató oldala, a valasztas.hu csütörtök reggeli adatai szerint

192 090 levélszavazatot adtak már le, ebből 28 906-ot közvetlenül az NVI-hez juttattak vissza, 163 184-et pedig a külképviseleteken adtak le.

Az NVI hétfőn kezdte meg az azonosító nyilatkozatok ellenőrzését. Az NVI nem teszi közzé, hány azonosító nyilatkozatot ellenőrzött hétfő óta, csak azt, hogy az ellenőrzöttek között csütörtök reggelig 102 589 érvényes szavazási iratot találtak – számolt be az MTI.

Hirdetés

A tájékoztató nem azt tartja nyilván, hogy mely országokból érkezett a levélszavazat, hanem azt, hogy a kérelmező melyik országba kérte az értesítést a névjegyzékbe vételéről. E szerint

a legtöbb érvényes szavazási iratot (36 714-et) olyan választók juttatták vissza, akik romániai értesítési címet adtak meg,

szerbiai értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 34 597, németországi értesítési címmel rendelkező választóktól 862 érvényes szavazási irat érkezett már vissza.

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

Magyarországi értesítési címet megadó választóktól 295 érvényes szavazási irat érkezett vissza, kettős állampolgárságot tiltó országbeli értesítési címmel rendelkező választópolgároktól 696, és van 29 143 olyan érvényes szavazási irat is, amelyet olyan választópolgárok adtak le, akik a névjegyzékbe vételérükről e-mailben történő értesítést kértek.

A levélben szavazók a szavazólapokat tartalmazó válaszborítékot az NVI-hez visszajuttathatják postán (bárhonnan ingyen), úgy, hogy az a szavazás napján 19 óráig megérkezzen.

Feladhatják térítés ellenében bármelyik külképviseletre címezve is, ebben az esetben a külképviseleti szavazás lezárultáig kell megérkeznie a levélszavazatnak a címre. Az amerikai kontinensen szavazóknak figyelembe kell venniük, hogy az időeltolódás miatt a külképviseleti szavazás szombaton lesz.

A válaszboríték le is adható bármely külképviseleten munkanapokon 9 és 16 óra között.

Beregszászon, Csíkszeredában, Ungváron, Kolozsváron és Szabadkán azonban április 10-ig mindennap 7–21 óra között van erre lehetőség, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7 órától 22 óráig.

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.

A szavazási levélcsomagokat az országgyűlési egyéni választókerületi székhelytelepüléseken is le lehet adni a szavazás napján 6 és 19 óra között.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését hétfő délelőtt kezdte meg az iroda. Az ellenőrzés során felbontják a külső szállítóborítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján, illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, valamint a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.

Amennyiben az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.

Külföld Magyarország
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Hirdetés
A lakossági igényekre reagálva 40 férőhelyes bölcsőde építése kezdődött meg Székelykeresztúr legnépesebb negyedeinek közelében. A 15 millió lejes, állami finanszírozású beruházás a környezetrendezést is magában foglalja.

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy jelenleg nincsenek üzemanyag-ellátási zavarok a romániai piacon. Hangsúlyozta, hogy az állami beavatkozások célja a piac versenyképességének megőrzése.

Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.

Hirdetés
Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.

A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.

Hirdetés
Közlekedési baleset történt szerdán kora este Sepsiszentgyörgyön, két gépjármű ütközött, a baleset következtében pedig két személy kórházba került.

Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!