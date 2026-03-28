Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Szombattól fogadják a levélszavazatokat a csíkszeredai főkonzulátuson
Fotó: Borbély Fanni
Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.
Az esős idő ellenére egymás után érkeztek szombaton a szavazópolgárok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának Gál Sándor utcai épületébe, hogy átvegyék levélcsomagjukat, illetve leadják levélszavazatukat.
„A mai napon indult a levélszavazatok összegyűjtése a Kárpát-medencében. Öt külképviseleten gyűjtjük szombattól a szavazatokat, az egyik közülük a csíkszeredai főkonzulátus.
– mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja.
Hozzátette, a főkonzulátus és munkatársai felkészültek, a helyiségeket előkészítették. Várják a választókat, akik átveszik a csomagokat, vagy leadják a levélszavazatukat.
április 11-én, szombaton reggel 7 órától este 10 óráig, április 12-én, vasárnap pedig reggel 6 órától este 7 óráig várják a választókat. Ez utóbbi napon lesz a jelenléti szavazás is.
„Aki itt veszi át a csomagját, annak személyigazolványt kell magával hoznia, amely alapján megnézzük, hogy szerepel-e a névjegyzékben, és akkor átadjuk neki a szavazócsomagját. Aki viszont csak be akarja hozni, mert otthon már kitöltötte, az bedobhatja.
– magyarázta a főkonzul.
Az egyik csíkszeredai választó a Székelyhonnak elmondta, ezúttal csak a levélcsomagját vette át, majd otthon kitölti és később visszahozza, hogy leadja. Szerinte az a biztos, ha közvetlenül a konzulátusnak adja le levélszavazatát.
Bálint Magdolna 90 éves nyugalmazott tanító szintén fontosnak tartotta, hogy már az első napon szavazzon.
– hangsúlyozta. Kísérője úgy nyilatkozott, arra a pártlistára adta voksát, amelynek programja az ő értékrendjével egyezik meg.
Egy másik szavazó arról beszélt, hogy mivel községében látványos fejlesztéseket tudtak megvalósítani a magyar kormány támogatásával, úgy érezte, az a legkevesebb, amit cserébe tehet, hogy részt vesz a választáson.
