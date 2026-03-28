Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez. Barabás Hajnal 2026. március 28., 16:562026. március 28., 16:56 2026. március 28., 17:322026. március 28., 17:32

Szombattól fogadják a levélszavazatokat a csíkszeredai főkonzulátuson Fotó: Borbély Fanni

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

Barabás Hajnal 2026. március 28., 16:562026. március 28., 16:56 2026. március 28., 17:322026. március 28., 17:32

Az esős idő ellenére egymás után érkeztek szombaton a szavazópolgárok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának Gál Sándor utcai épületébe, hogy átvegyék levélcsomagjukat, illetve leadják levélszavazatukat. „A mai napon indult a levélszavazatok összegyűjtése a Kárpát-medencében. Öt külképviseleten gyűjtjük szombattól a szavazatokat, az egyik közülük a csíkszeredai főkonzulátus.

2022-ben itt adták le a legtöbb levélszavazatot, én bízom benne, hogy az idei választáson is hasonlóképpen fog történni”

– mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja.

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, a főkonzulátus és munkatársai felkészültek, a helyiségeket előkészítették. Várják a választókat, akik átveszik a csomagokat, vagy leadják a levélszavazatukat.

Szombattól kezdve minden nap reggel 7 órától este 9 óráig lehet leadni a levélcsomagokat,

április 11-én, szombaton reggel 7 órától este 10 óráig, április 12-én, vasárnap pedig reggel 6 órától este 7 óráig várják a választókat. Ez utóbbi napon lesz a jelenléti szavazás is.

Fotó: Borbély Fanni

Segítséget is nyújtanak „Aki itt veszi át a csomagját, annak személyigazolványt kell magával hoznia, amely alapján megnézzük, hogy szerepel-e a névjegyzékben, és akkor átadjuk neki a szavazócsomagját. Aki viszont csak be akarja hozni, mert otthon már kitöltötte, az bedobhatja.

Ha pedig úgy gondolja, hogy segítséget kér, mert nem biztos az azonosítólap kitöltésében vagy egyáltalán a folyamatban, akkor itt vannak a kollégák, és nagyon szívesen segítenek neki”

– magyarázta a főkonzul.

Fotó: Borbély Fanni

Az egyik csíkszeredai választó a Székelyhonnak elmondta, ezúttal csak a levélcsomagját vette át, majd otthon kitölti és később visszahozza, hogy leadja. Szerinte az a biztos, ha közvetlenül a konzulátusnak adja le levélszavazatát. Bálint Magdolna 90 éves nyugalmazott tanító szintén fontosnak tartotta, hogy már az első napon szavazzon.

Minden választáson részt vettem, ezt sem hagytam ki, magyar állampolgárként kötelességemnek éreztem”

– hangsúlyozta. Kísérője úgy nyilatkozott, arra a pártlistára adta voksát, amelynek programja az ő értékrendjével egyezik meg.

Fotó: Borbély Fanni

Egy másik szavazó arról beszélt, hogy mivel községében látványos fejlesztéseket tudtak megvalósítani a magyar kormány támogatásával, úgy érezte, az a legkevesebb, amit cserébe tehet, hogy részt vesz a választáson.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni