Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

Barabás Hajnal

2026. március 28., 16:56

Szombattól fogadják a levélszavazatokat a csíkszeredai főkonzulátuson • Fotó: Borbély Fanni

Az esős idő ellenére egymás után érkeztek szombaton a szavazópolgárok Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának Gál Sándor utcai épületébe, hogy átvegyék levélcsomagjukat, illetve leadják levélszavazatukat.

„A mai napon indult a levélszavazatok összegyűjtése a Kárpát-medencében. Öt külképviseleten gyűjtjük szombattól a szavazatokat, az egyik közülük a csíkszeredai főkonzulátus.

2022-ben itt adták le a legtöbb levélszavazatot, én bízom benne, hogy az idei választáson is hasonlóképpen fog történni”

– mondta Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja.

Fotó: Borbély Fanni

Segítséget is nyújtanak

„Aki itt veszi át a csomagját, annak személyigazolványt kell magával hoznia, amely alapján megnézzük, hogy szerepel-e a névjegyzékben, és akkor átadjuk neki a szavazócsomagját. Aki viszont csak be akarja hozni, mert otthon már kitöltötte, az bedobhatja.

Ha pedig úgy gondolja, hogy segítséget kér, mert nem biztos az azonosítólap kitöltésében vagy egyáltalán a folyamatban, akkor itt vannak a kollégák, és nagyon szívesen segítenek neki”

– magyarázta a főkonzul.

Az egyik csíkszeredai választó a Székelyhonnak elmondta, ezúttal csak a levélcsomagját vette át, majd otthon kitölti és később visszahozza, hogy leadja. Szerinte az a biztos, ha közvetlenül a konzulátusnak adja le levélszavazatát.

Bálint Magdolna 90 éves nyugalmazott tanító szintén fontosnak tartotta, hogy már az első napon szavazzon.

Minden választáson részt vettem, ezt sem hagytam ki, magyar állampolgárként kötelességemnek éreztem”

– hangsúlyozta. Kísérője úgy nyilatkozott, arra a pártlistára adta voksát, amelynek programja az ő értékrendjével egyezik meg.

Egy másik szavazó arról beszélt, hogy mivel községében látványos fejlesztéseket tudtak megvalósítani a magyar kormány támogatásával, úgy érezte, az a legkevesebb, amit cserébe tehet, hogy részt vesz a választáson.

Csíkszék Csíkszereda Magyarország
szóljon hozzá! Hozzászólások

2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

2026. március 27., péntek

Modern gépekkel és szerszámokkal bővültek a csíkszeredai szakközépiskolák műhelyei

Több mint másfél millió lejes európai uniós támogatásból modern gépekkel és szerszámokkal korszerűsítették Csíkszereda négy szakközépiskolájának tanműhelyeit. Az új felszereléseket csütörtökön mutatták be a taplocai iskolaközpontban.

2026. március 27., péntek

Ősszel állnak forgalomba az elektromos buszok Csíkszéken

Folyamatos a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok gyártása, amelyeket néhány hónapon belül le kell szállítania a megbízott nagybányai cégnek. Az elektromos töltőállomásokat is telepíteni kell a forgalomba helyezés előtt.

2026. március 26., csütörtök

Új sporteszközökkel bővült a Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszeredában

Új sporteszközöket adtak át a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolának a tavaly novemberben tartott a tizenkettedik Jótékonysági Katalin-bál bevételéből.

2026. március 26., csütörtök

A feszültségingadozás a múlté lesz Csíkmadarason

Korszerűsítik Csíkmadarason az elektromos hálózatot, amely már régóta nem felel meg a szükségleteknek, a feszültségingadozás nagyon sok problémát okozott a fogyasztóknak. Új trafóállomások is lesznek a hálózaton.

2026. március 25., szerda

Előkészületben a piricskei víz- és szennyvízhálózat építése

A tavalyi megtorpanás után nemsokára aláírhatják a finanszírozási szerződést, és ki lehet írni a közbeszerzési eljárást a piricskei víz- és szennyvízhálózat tervezésére és kiépítésére. A beruházást az Anghel Saligny program támogatja.

