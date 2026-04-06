Fennakadásmentesen zajlik a levélszavazatok átvétele a csíkszeredai Főkonzulátuson

Gördülékenyen zajlik a levélszavazatok átvétele a Csíkszeredai Főkonzulátuson, ahol a választókat hosszabbított nyitvatartással, személyes segítséggel és rugalmas megoldásokkal is segítik, hogy mindenki érvényesen és határidőn belül adhassa le voksát.

Székelyhon 2026. április 06., 12:142026. április 06., 12:14 2026. április 06., 12:162026. április 06., 12:16

Kérdéseinkre válaszolva a főkonzulátustól részletesen ismertették, mire kell figyelni az érvényes szavazáshoz, milyen segítséget nyújtanak, és hogyan biztosítják a voksok határidőn belüli leadását. Mire kell figyelni, hogy érvényesen szavazzanak a választópolgárok? Az országgyűlési választásokon a levélszavazatok érvényességének alapvető feltétele, a lezárt szavazóboríték, a helyesen kitöltött és aláírt azonosító nyilatkozat, illetve lezárt külső boríték. A választópolgárokhoz érkező levélcsomag tartalmaz egy általános tájékoztatót, egy azonosítólapot, az országgyűlési listás szavazólapot, valamint egy belső és külső borítékot, utóbbiban lehet majd visszaküldeni a levélcsomagot a Nemzeti Választási Irodának.

Kitöltés után a belső borítékba kell a szavazólapot belehelyezni és lezárni. Ezt követően a szavazatokat tartalmazó borítékot, valamint az azonosítólapot együtt kell betenni a válaszborítékba és azt lezárva eljuttatni a Főkonzulátusra. Amennyiben bizonytalan a választópolgár, akkor kérjen segítséget az azonosítólap kitöltésében, hogy érvényes legyen a szavazata. Miként segít a csíkszeredai főkonzulátus a levélszavazás folyamatában? Milyen nyitvatartással működik ebben az időszakban az intézmény? Főkonzulátusunk március 28-tól

hosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket

minden nap reggel 7 és este 9 óra között, illetve április 11-én reggel 7 és este 10 óra között, továbbá a szavazás napján, április 12-én reggel 6 és este 7 óra között. Mit tehetnek azok, akik szavaznának, s bár regisztráltak, de még nem érkezett meg hozzájuk a levélcsomag? A Nemzeti Választási Iroda több ütemben postázza a levélcsomagokat, így elképzelhető, hogy egy család több tagja más időpontban kapja meg a levélcsomagot. Amennyiben április 5-ig nem érkezik meg a választópolgárhoz a csomag, akkor fáradjanak be a csíkszeredai főkonzulátusra és érdeklődjenek munkatársainktól, hogy nem oda érkezett-e meg a szavazási levélcsomag. Amennyiben oda érkezett, személyesen átvehető és ott helyben nyugodtan kitölthető és le is adható a szavazat.

Akik személyesen szeretnék leadni voksukat hogyan tehetik meg? Nyitvatartási időben fáradjanak be a csíkszeredai Főkonzulátus Gál Sándor utcai épületébe, ahol a felállított urnákba bedobhatják szavazatukat, illetve kollégáinktól személyesen átvehetőek azok a levélszavazatok, amelyeket a Főkonzulátusra kértek a választópolgárok. Ha megsérült az eredeti boríték mi a teendő? Amennyiben a választópolgár azt tapasztalja, hogy valamilyen oknál fogva megsérült a levélszavazat visszaküldésére szánt boríték, abban az esetben

lehetőség van a boríték cseréjére.

Ezt megteheti főkonzulátusunkon is. Ha valaki elrontotta az azonosító nyilatkozat kitöltését mi a teendő? Ha a választópolgár a levélcsomagban szereplő azonosító nyilatkozatot elrontotta, akkor van lehetőség annak cseréjére. Erre személyesen a főkonzulátuson, vagy partnerszervezeteinknél van lehetőség.

Mennyien kérték felvételüket a választói névjegyzékbe? Az idei országgyűlési választásokon mindösszesen 497 162 fő a névjegyzékbe vettek száma, amiből 311 283 romániai lakcímmel rendelkezik. 2022-ben mindösszesen 456 129 fő volt a névjegyzékbe véve és ebből 268 766 fő szavazott érvényesen. Romániára lebontva 2022-ben 195 920 fő szavazata érkezett be a Nemzeti Választási Irodához, amiből 121 645 volt érvényes. Az arányokat tekintve ennél magasabb részvételre számítunk, de

az egyik legfontosabb célkitűzésünk az érvénytelen szavazatok számának csökkentése.

Ehhez igyekszünk minden lehetőséget megadni a választópolgároknak, mind a hosszabbított nyitvatartással, mind a tájékoztatási tevékenységünkkel. Előfordul, hogy az idő rövidsége miatt nem érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához a kitöltött levélszavazat. Milyen megoldásokat ajánl a főkonzulátus, illetve mi az utolsó határidő, amikor a levélszavazatot személyesen is be lehet vinni a konzulátusra? Amennyiben bizonytalan a választópolgár abban, hogy nem érkezik meg levélszavazat a Nemzeti Választási Irodához, abban az esetben juttassa el a Főkonzulátusra a levélszavazatát és így biztosan határidőn belül fog eljutni a Nemzeti Választási Irodához. Azért is hosszabbítottuk meg nyitvatartásunkat, hogy aki szeretne élni szavazati jogával ezt megtehesse függetlenül attól, hogy délelőtti, vagy délutáni műszakban dolgozik. Természetesen, akik hosszabb autóútra laknak, azok megtehetik, hogy rábízzák levélszavazatukat valakire.

A választópolgár a szavazatának kézbesítésével bárkit megbízhat,