A bányakatasztrófa évfordulójáig marad a vészhelyzet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Székelyhon 2026. április 09., 11:432026. április 09., 11:43

A Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleménye szerint a vészhelyzet 2026. május 8-ig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor

továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a Sószorost is.